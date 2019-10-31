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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:ДТП (5832) Киев (18128)

 ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Утром 31 октября на Столичном шоссе в Киеве произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

"Жуткое утро на Столичном шоссе. По предварительной информации, на светофоре в левый ряд перестроился водитель Daewoo Lanos, чтобы осуществить поворот налево. Через некоторое время в заднюю часть Daewoo на большой скорости въехал Hyundai.

Вследствие ДТП пострадавших зажало в авто, выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - сказано в сообщении.

ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы 01

Отмечается, что два человека с серьезными травмами госпитализированы, к сожалению, еще один человек погиб на месте.

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ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы 02
Фото: Киев.Оперативный/Facebook

"Обломки от автомобилей и горюче-смазочные материалы по всей дороге, что затрудняет проезд", - говорится в сообщении.

ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156991
 
 
 Топ комментарии
 
Проблема не в ПДД, а в плотности долбоебов на 1 квадратный метр на дорогах Украины
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Сколько уже будут эти ужасные ДТП и гибели? Наша власть когда -нибудь остановит этот страшный поток? Надо же брать пример с цивилизованных стран, смотреть как у них решаются проблемы, какие там штрафы и наказания за вождение в нетрезвом виде, за нарушения правил, кто там следит за движением. Когда будут видеокамеры на всех дорогах и фиксация нарушений как в ЕС и Америке? Это же реально сделать, если работать над законами , а не с проститутками общаться на рабочем месте.
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це дебілізм наших громадян, який їдуть по дорогам.
Кияни-водії процентів 30 - це патологічні божевільні гонщики.
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М-да. Деу почти целая. Это вам не еврохлам
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Багажнык двадцатилетнего Мондео чы 525-й или двыгун новой ылитной Дэу. Шо мицнише?
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То и то го-но.Только от дэу меньше вреда для города и экологии.
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А чьо, єслі пісать как ідіот, то паднімаєца самааценка? Ну там букви адні, язик сафсєм друхой... Крута, нє?
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Просто не люблю, когда подсвинки пишут на суржике, подсвинок
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А гдє ж суржик, подсвінок? У тібя іво німєряно.
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В мои хобби не входит повышение уровня начального образования (программа 1-го класса) порохоботни
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Тобто відповісти не можеш? Це називається- "обзеленився". Скажи ще "янелох"
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Повторяю, порохобот. Если ты не в состоянии увидеть элементарные ошибки, то возьми ********* першого классу, если ты его не скурил, и почитай. Так уж и быть сделаю подсказку - где-то ближе к середине. Потом доложишь
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Пхах))) ти знову обзеленився) замість того, щоб визнати, що обзеленився- ти продовжуєш замазуватись субстанцією все більше
Розберемо по словам? Двигун- не суржик, багажник- не суржик, міцніше- не суржик. Є ще слова І та Що- теж не суржик.
Давай, обзеленься ще раз, Бєнєйнароджений))
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Чи для тебе українська мова- це суржик твоє викоханої "расєйської"?
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тьху, ну ты и зебил ватный, а шо деу счас бывают новые? эта машина давно уже не производится. Машина разработки 1997г. так что эта машина года 2004-2006 - ровесник еврохлама
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Закрой хайло, липецкое ничтожество
Daewoo Lanos АКПП 2015

И это первое попавшееся обьявление по продаже мечты твоей жизни. До 2006 года оно гавкает
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ватный нищеброд, автомобиль 2015 года для тебя новый? ты пишешь про "новые ылитные дэу" - это ты про 5 летнее авто?? я не знаю, может у вас на рязани это и считается новым, элитным авто, а у нас в Украине - такое же говно как и евробляха
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Нет, быдло, я пишу о том, что ты обосралось, когда гавкнуло, что твой чудо ланос делали до 2006 года
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Сколько уже будут эти ужасные ДТП и гибели? Наша власть когда -нибудь остановит этот страшный поток? Надо же брать пример с цивилизованных стран, смотреть как у них решаются проблемы, какие там штрафы и наказания за вождение в нетрезвом виде, за нарушения правил, кто там следит за движением. Когда будут видеокамеры на всех дорогах и фиксация нарушений как в ЕС и Америке? Это же реально сделать, если работать над законами , а не с проститутками общаться на рабочем месте.
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Лариса, Ты феереческая *********. Полагаю ты голосовала за ЗЕ!
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хороший вопрос, да и ответ очевиден.
Нарушение правил проезда перекрестков-одна из самых распространенных причин ДТП.
Учитывая тот факт, что установку камер видеонаблюдения на перекрестках МВД практически похерило, вместо этого закупив модные и дорогущие вертолеты, конца-краю этим нарушениям не видно.
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це дебілізм наших громадян, який їдуть по дорогам.
Кияни-водії процентів 30 - це патологічні божевільні гонщики.
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Проблема не в ПДД, а в плотности ********* на 1 квадратный метр на дорогах Украины
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Надо просто перестать бесплатно выдавать техпапорт! 80 тыс долларов на право владения авто, как в Сингапуре!
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