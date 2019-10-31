 ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.
"Жуткое утро на Столичном шоссе. По предварительной информации, на светофоре в левый ряд перестроился водитель Daewoo Lanos, чтобы осуществить поворот налево. Через некоторое время в заднюю часть Daewoo на большой скорости въехал Hyundai.
Вследствие ДТП пострадавших зажало в авто, выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - сказано в сообщении.
Отмечается, что два человека с серьезными травмами госпитализированы, к сожалению, еще один человек погиб на месте.
Фото: Киев.Оперативный/Facebook
"Обломки от автомобилей и горюче-смазочные материалы по всей дороге, что затрудняет проезд", - говорится в сообщении.
Розберемо по словам? Двигун- не суржик, багажник- не суржик, міцніше- не суржик. Є ще слова І та Що- теж не суржик.
Давай, обзеленься ще раз, Бєнєйнароджений))
Daewoo Lanos АКПП 2015
И это первое попавшееся обьявление по продаже мечты твоей жизни. До 2006 года оно гавкает
Нарушение правил проезда перекрестков-одна из самых распространенных причин ДТП.
Учитывая тот факт, что установку камер видеонаблюдения на перекрестках МВД практически похерило, вместо этого закупив модные и дорогущие вертолеты, конца-краю этим нарушениям не видно.
Кияни-водії процентів 30 - це патологічні божевільні гонщики.