 ДТП на Столичном шоссе в Киеве: один человек погиб, еще двое с серьезными травмами госпитализированы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

"Жуткое утро на Столичном шоссе. По предварительной информации, на светофоре в левый ряд перестроился водитель Daewoo Lanos, чтобы осуществить поворот налево. Через некоторое время в заднюю часть Daewoo на большой скорости въехал Hyundai.

Вследствие ДТП пострадавших зажало в авто, выбраться им помогли спасатели ГСЧС", - сказано в сообщении.

Отмечается, что два человека с серьезными травмами госпитализированы, к сожалению, еще один человек погиб на месте.

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Фото: Киев.Оперативный/Facebook

"Обломки от автомобилей и горюче-смазочные материалы по всей дороге, что затрудняет проезд", - говорится в сообщении.