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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Мы своих граждан не оставим", - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на участках разведения сил в Луганской области привлечены патрули полицейских и военнослужащих Национальной гвардии, которые работают в усиленном режиме.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции в Луганской области.

"Для обеспечения безопасности мирных жителей и правопорядка в населенных пунктах на указанных участках разведения сотрудники полиции Луганщины и приданных сил несут службу в усиленном режиме. В частности выставлены дополнительные наряды полиции, улицы круглосуточно патрулируют пешие и мобильные наряды. В случае необходимости в оперативном штабе мгновенно принимаются решения по корректировке сил и средств, задействованных в охране правопорядка", - сказано в сообщении.

Заместитель председателя Нацполиции совместно с начальником полиции Луганщины Сергеем Колесником держат на контроле процесс организации и несения службы и постоянно общаются с местными жителями.

Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 01

"Мы контролируем весь периметр подъезда и выезда из поселка, патрулируем улицы. То есть усилия полицейских направлены на обеспечение правопорядка. Мы охраняем общественный порядок. Это - украинская территория, и мы своих граждан не оставим ", - отметил Вадим Троян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ветераны создают мобильные группы, чтобы выявлять нарушения при разведении войск, - "Нацкорпус"

Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 02

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 03

В то же время, участники акции "Ні - капітуляції" сообщили об обстрелах в районе Золотого-4. Эти данные подтвердила украинская сторона СЦКК. Однако в штабе Объединенных сил пояснили, что обстреливали Золотое вне участка разведения сил, поэтому отвод войск начался.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк заявил, что Золотое после отвода патрулируют ветераны АТО, которые теперь служат в полиции и Нацгвардии.

Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 04
Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 05
Мы своих граждан не оставим, - полиция в усиленном режиме обеспечивает правопорядок в Золотом-4 06
Фото: сайт полиции

Источник: https://censor.net.ua/p3156984
 
 
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Що зможуть зробити ці хлопці лише з автоматами проти терористів з РПГ та ПТРК?
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