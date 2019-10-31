 Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП. ФОТОрепортаж

Переговоры прошли в узком кругу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
По окончании встречи началось заседание Комиссии Украина - НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.
Переговоры прошли в узком кругу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.
По окончании встречи началось заседание Комиссии Украина - НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.
не лише ж перед сепарнею лєбіздєть...
Ща я сбацаю для тебя на пианино!))))))
Вот Кипр приняли в Евросоюз и Шангенскую зону , несмотря на часть оккупированной Турцией территорией , ТОЛЬКО ПОТОМУ что на Кипре есть английская военная база.
Зе підтвердив наміри України вступити в альянс вільних та багатих, головне - захищених.
А все потому, ЧТО ОЛИГАХИ сделали из Украины себе пастбище и пасутся себе на удовольствие