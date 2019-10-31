EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  655  23
Все про:Зеленский (3512) Столтенберг (702)

 Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве.

Переговоры прошли в узком кругу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

По окончании встречи началось заседание Комиссии Украина - НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский в Золотом общался с помогавшими наемникам РФ в организации псевдореферендума Харченко и Олимпиевой, - журналист Реуцкий. ВИДЕО

Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 01
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 02
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 03
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 04
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 05
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 06
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 07
Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП 08

Источник: https://censor.net.ua/p3156975
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
це добре, насправді.
не лише ж перед сепарнею лєбіздєть...
 показать весь комментарий
 
 
Партнерам по НАТО потрібно задавати головне питання - коли війська НАТО будуть звільняти Крим та Донбас від російських терористів?
 показать весь комментарий
 
Ще лайки сама собі постав і буде повний педромонокль.
 показать весь комментарий
 
Школяр. який вирішив надурити вчителя. Бо так дядя Путя наказав.
 показать весь комментарий
 
 
подпись к фото: Володья, опять не подготовился к ПДЧ!!! Дфойка!!! заффтра прийдешь с родителями!!!
 показать весь комментарий
 
 
В некотором смысле, приверженцы зелепупа и есть теми клавишами на пианино.
 показать весь комментарий
 
Ждёмс любителей фотожаб, которые так веселидись над фоткой трмп и климкин в Овальном кабинете.
 показать весь комментарий
 
Когда в Украине будет база НАТО?
Вот Кипр приняли в Евросоюз и Шангенскую зону , несмотря на часть оккупированной Турцией территорией , ТОЛЬКО ПОТОМУ что на Кипре есть английская военная база.
 показать весь комментарий
 
 
Ще буде виступ Столтенберга в парламенті.
Зе підтвердив наміри України вступити в альянс вільних та багатих, головне - захищених.
 показать весь комментарий
 
 
А фсбэшник Ермак опять рядом сидит - контролирует и записывает
 показать весь комментарий
 
 
Украинцы даже не представляют какая пропасть между благосостоянием европейцев и украинцев !
А все потому, ЧТО ОЛИГАХИ сделали из Украины себе пастбище и пасутся себе на удовольствие
 показать весь комментарий
 
Если хотите в НАТО, то приглашайте подразделения НАТО в Украину.
 показать весь комментарий
 
Без проблем . За свой счет нехай приезжают . Или нехай Ксеню из своего кармана оплачивает .
 показать весь комментарий
 
да как он посмел, самозванец! на его месте должен быть потужный папередник!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх