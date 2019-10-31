 Зеленский и Столтенберг провели переговоры, - ОП. ФОТОрепортаж

Переговоры прошли в узком кругу, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ.

По окончании встречи началось заседание Комиссии Украина - НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета Альянса в Украину.

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