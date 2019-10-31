 В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам пресс-секретаря полиции Кременчуга Анна Власенко, 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом. Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

Фото: Леонід Харченко/Facebook

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, который приехали на вызов не смогли спасти женщину.

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.

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Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал УНИАН, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы как всегда помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.



Ольга Шевченко (на переднем плане) / фото Леонід Харченко/Facebook

"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным", - отметил активист.

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