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 В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

В среду, 30 октября, в Кременчуге Полтавской области трагически погибла волонтер, символ местного Майдана Ольга Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам пресс-секретаря полиции Кременчуга Анна Власенко, 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом. Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.

В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко 01

Фото: Леонід Харченко/Facebook

В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, который приехали на вызов не смогли спасти женщину.

В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко 02

В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.

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Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал УНИАН, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы как всегда помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.

В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко 03
Ольга Шевченко (на переднем плане) / фото Леонід Харченко/Facebook

"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным", - отметил активист.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 14-летний подросток не справился с управлением родительским внедорожником и погиб.

Источник: https://censor.net.ua/p3156959
 
 
 Топ комментарии
 
Царство небесне і хай земля буде пухом бабці Олі.
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Царство небесне і хай земля буде пухом бабці Олі.
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Пані Ользі !
Світла пам'ять Вам шановна пані Ольга !!!
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А взагалі то ви знаєте який переклад слова - Fantom...)))...
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Бєз умолку, безумная дєвіца,
Кричала: "Ясно віжу Трою падшей в прах!"

Важко бути Касандрою.
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Был знаком с ней лично! Удивительная женщина!
Первый раз, когда её увидел, сказа^ Бабушка, давайте помогу перейти дорогу. Она говорит: Только не бабушка, какая я вам бабушка - женщина )))
Была слепа, но чувствовала всё вокруг лучше многих зрячих.
Видел её вот, три дня назад... это ужасно...
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Бог їх забирає, щоб не пекла іх ганьба України. У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко - Цензор.НЕТ 3400
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Безмежна подяка працьовитим рученькам і великому ********* Україну серцю, яке нажаль, вже припинило битися. Довга пам'ять та шана Світлій Людині і щирі співчуття рідним та близьким.
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Датчик парковки 500 грн, камера заднего вида 1000. Установка - полдня с перкурами. Неужели трудно поставить?
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За что так...Бог таки умер. А черти живее всех живых.
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Мерзота із Audi куди дивилася?! Права купило, а їздити - не купило?!
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сепарско рыговская мразь под крышей зеленых мстит патриотам
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Не бачити і бути всеохоплююче зрячою-це диво.
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Царство небесне гарній людині, справжній громадянці
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Для слепых людей, кстати, в развитых странах есть целый набор электроники, позволяющей резко облегчить существование. Например, ORCAM - телекамера, цепляемая к очкам, которая зачитывает в наушник любые тексты куда человек просто указывает пальцем: вывески на улицах, наклейки и надписи на товарах; книги также может читать.
А ещё есть устройство с телекамерой, тоже цепляемой на очки, которое сканирует ландшафт и преобразует это в набор звуков, который формирует в части мозга, ответственной за зрение, "образ" того что видит камера. Через два-три месяца тренировки, человек может "видеть" предметы, препятствия, даже определять их форму.
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