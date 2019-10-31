 В Кременчуге трагически погибла 72-летняя волонтер и символ местного Майдана Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По словам пресс-секретаря полиции Кременчуга Анна Власенко, 72-летнюю женщину на улице Театральной сбил автомобиль Audi, который сдавал задним ходом. Сама женщина не заметила машину, поскольку была полностью слепой.
Фото: Леонід Харченко/Facebook
В результате столкновения волонтер упала и ударилась головой, что привело к смерти. Медики, который приехали на вызов не смогли спасти женщину.
В полиции открыли уголовное производство по факту ДТП.
Глава местной организации "АТО Майдан Кременчуг" Леонид Харченко рассказал УНИАН, что Шевченко направлялась в волонтерский центр, чтобы как всегда помогать в плетении маскировочных сеток и наполнении подушек для защитников Украины на Донбассе.
Ольга Шевченко (на переднем плане) / фото Леонід Харченко/Facebook
"Сегодня, как и каждый день, маленькая худенькая женщина на переднем плане, Ольга Ильинична Шевченко или госпожа Оля, как она любила чтобы к ней обращали, шла на Майдан.. Она шла помогать уберечь жизнь нашим защитникам. Но судьба распорядилась по-другому. Она не дошла... Соболезнования родным", - отметил активист.
Ранее сообщалось, что в Киевской области 14-летний подросток не справился с управлением родительским внедорожником и погиб.
Світла пам'ять Вам шановна пані Ольга !!!
Кричала: "Ясно віжу Трою падшей в прах!"
Важко бути Касандрою.
Первый раз, когда её увидел, сказа^ Бабушка, давайте помогу перейти дорогу. Она говорит: Только не бабушка, какая я вам бабушка - женщина )))
Была слепа, но чувствовала всё вокруг лучше многих зрячих.
Видел её вот, три дня назад... это ужасно...
А ещё есть устройство с телекамерой, тоже цепляемой на очки, которое сканирует ландшафт и преобразует это в набор звуков, который формирует в части мозга, ответственной за зрение, "образ" того что видит камера. Через два-три месяца тренировки, человек может "видеть" предметы, препятствия, даже определять их форму.