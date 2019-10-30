 Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"Позвольте мне как христианину, прихожанину нашей церкви поздравить Вас, всю нашу церковь с несколькими огромными событиями. Первое - это признание Элладской церковью нашей церкви. Это очень настойчивые молитвы наших верующих, настойчивые Ваши молитвы, Господь услышал Вас, настойчивые молитвы Его Святейшества Вселенского Патриарха, Синода", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается путь, который начали в прошлом году и который украинцы начали 300 лет назад.

Порошенко убежден, что это первый шаг, и этот путь будет продолжен. Также он отметил важность того, чтобы вопрос продолжения признания нашей церкви занимал одно из главных мест на повестке дня.

Кроме того, пятый президент Украины поздравил предстоятеля ПЦУ с его визитом в США: "У нас очень надежные связи и я очень доволен положительными отзывами и оценкой той огромной роли церковной дипломатии. Фактически, это был первый визит нашей церкви в таком качестве в США".

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Также Порошенко поздравил митрополита Епифания с получением "Премии Афинагора по правам человека".

"В дальнейшем, я твердо убежден, что наша совместная работа по развитию церкви, а работа только прибавляется и, к сожалению, противодействие, которую демонстрирует российский агрессор, для него это почему-то очень важно - бороться с нашей церковью ... Но мы точно знаем за что мы молимся - мы молимся за Украину. Мы точно знаем, что создание единой поместной автокефальной Православной церкви является государствообразующим процессом ", - резюмировал он.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ Епифаний поблагодарил Петра Порошенко за поздравления и отметил важность этих событий для церковной жизни.

Митрополит Епифаний отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а в целом украинскому народу и тем, кто стремился эти три века иметь свою украинскую независимую поместную православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США "еще раз убедился, что у нас действительно есть стратегический партнер, который поддерживает волеизъявление украинского народа и было засвидетельствовано, что Америка будет продолжать поддерживать настоящее волеизъявление каждого украинца, желающего посещать ту церковь, которую он считает своей родной".

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