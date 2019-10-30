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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием. ФОТОрепортаж

Признание Православной Церкви Украины Элладской православной церковью - это первый шаг и этот процесс будет продолжаться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Евросолидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко на встрече с предстоятелем ПЦУ митрополитом Епифанием.

"Позвольте мне как христианину, прихожанину нашей церкви поздравить Вас, всю нашу церковь с несколькими огромными событиями. Первое - это признание Элладской церковью нашей церкви. Это очень настойчивые молитвы наших верующих, настойчивые Ваши молитвы, Господь услышал Вас, настойчивые молитвы Его Святейшества Вселенского Патриарха, Синода", - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что сейчас продолжается путь, который начали в прошлом году и который украинцы начали 300 лет назад.

Порошенко убежден, что это первый шаг, и этот путь будет продолжен. Также он отметил важность того, чтобы вопрос продолжения признания нашей церкви занимал одно из главных мест на повестке дня.

Кроме того, пятый президент Украины поздравил предстоятеля ПЦУ с его визитом в США: "У нас очень надежные связи и я очень доволен положительными отзывами и оценкой той огромной роли церковной дипломатии. Фактически, это был первый визит нашей церкви в таком качестве в США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия пытается уничтожить присутствие Украинской церкви в Крыму, - Епифаний

Также Порошенко поздравил митрополита Епифания с получением "Премии Афинагора по правам человека".

"В дальнейшем, я твердо убежден, что наша совместная работа по развитию церкви, а работа только прибавляется и, к сожалению, противодействие, которую демонстрирует российский агрессор, для него это почему-то очень важно - бороться с нашей церковью ... Но мы точно знаем за что мы молимся - мы молимся за Украину. Мы точно знаем, что создание единой поместной автокефальной Православной церкви является государствообразующим процессом ", - резюмировал он.

В свою очередь, предстоятель ПЦУ Епифаний поблагодарил Петра Порошенко за поздравления и отметил важность этих событий для церковной жизни.

Митрополит Епифаний отметил, что награда вручена не ему лично как предстоятелю ПЦУ, а в целом украинскому народу и тем, кто стремился эти три века иметь свою украинскую независимую поместную православную церковь.

Он также отметил, что во время визита в США "еще раз убедился, что у нас действительно есть стратегический партнер, который поддерживает волеизъявление украинского народа и было засвидетельствовано, что Америка будет продолжать поддерживать настоящее волеизъявление каждого украинца, желающего посещать ту церковь, которую он считает своей родной".

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Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием 01
Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием 02
Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156864
 
 
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Ярема же вам ЗЕбобам сегодня четко так написал...
АНАЛ = ТАБУ!!!))))
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Да то кацап опущенный с зоны из-под шонки постит)))) «розумний «-ХА-ХА-ХА!!!!
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Удрученное опухшее лицо Порошенко так и говорит "Посмотрите на меня, я тут, я важный политик, я не проиграл комику в 3 раза, а моя партия - в 5 раз" Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием - Цензор.НЕТ 1634
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******* создание это Пидорошенко,как и все порохососы
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Эпифаний, проверь все ли вещи на месте, после обниманий с мородером
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100 баксов от Яремы уже получил?)))
Или жена вечером принесет?))))
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Прихожане РПЦ МП -срытые агенты Кремля в Украине. Розыгрыш православной карты Гундяем и Путлером была основа успехов российских войск под управлением Гиркина (кстати хранителя Даров Волхвов РПЦ МП).
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а вам не кажется что Епифаний резко поправился ... такой кругленький стал .... уже не отличить от попов кгб мп
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???
Логика это не ваше сударь)))
По твоим рассуждениям Юзик он же Коровчекно...он же торгаш билетами в ВРУ
вообще агент КГБ 80 уровня))))
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ДЯКУЮ ПОРОШЕНКУ! ВІН НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ! А не шмаркля обісцяна.
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А П. Рошенко від там від чийого імені обіцянки роздає?
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