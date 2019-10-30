 "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками. ФОТОрепортаж

Фото опубликовало издание Буквы на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
На этот раз на снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: "Сколько тебе денег нужно в месяц?", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".
Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.
".. якщо глянути, наприклад, на постать мого улюбленця, Богдана Васильовича Яременка, то кожному стане ясно, що ***** отаке не по зубам. Геополітична вага слуги Яременка настільки стрімко зростає, що йому самому приховувати свою істинну велич стає вже не під силу. Вона із нього так і пре.
Так, на минулому тижні у інтерв'ю виданню Гордон, слуга Яременко був навіть змушений відкинути притаманну собі скромність і чесно зізнатися: «Я прийшов у парламент, щоб займатися питаннями війни і миру».
О как! І це ж лише третій місяць депутатства. Такими темпами за рік-два Богдан Васильович управлятиме Всєлєнной і хто в такому разі на його тлі якийсь покровитель Африки *****? Так… мелкая букашка."(дид Свирид)
этот ЗЕхряк написал и "новый человек в политике".
ЗЕизбиратели, вы правильно выбрали "новое" рыло
справжній український козацюра!
Просто діти українців на чужині чогось стають манкуртами
тебе заклинило тією Монікою.
...Ви, я чув, дипломат у нас? Ну, горе нам з такими дипломатами, якщо вони так ко унікацію ведуть - нам жопа. Жоопааа. Незважаючи на те, що анал - табу, нам тільки жопа і більше нічого.
думаю аваків буде проти
.. Воистину, "Трускавецький Интенсивы"...
анекдот:
Штирлиц сунул руку в карман
Это конец....
а где же пистолет?
Зачетно
Первый раз вижу у бабочек однодневок и инфузорий туфелек двухходовочку
не прошло и 10 лет
Зачетно
Тепер зрозуміло що мав на увазі Ляшко на відео, коли казав "Боря, ти щось не те робиш"...
...