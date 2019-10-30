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Все про:секс (314) скандал (4304) Яременко Богдан (46)

 "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками. ФОТОрепортаж

Журналисты показали новую порцию переписок нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Фото опубликовало издание Буквы на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На этот раз на снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: "Сколько тебе денег нужно в месяц?", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

Сколько тебе денег нужно в месяц?: СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками 01

Сколько тебе денег нужно в месяц?: СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками 02

Также смотрите: "Жена не всегда разделяет мое чувство юмора", - Яременко о переписке с проституткой. ВИДЕО

Сколько тебе денег нужно в месяц?: СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками 03Сколько тебе денег нужно в месяц?: СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками 04

Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.


Сколько тебе денег нужно в месяц?: СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками 05

Источник: https://censor.net.ua/p3156835
 
   
 Топ комментарии
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Там все хряки.Слуга народа превратил раду в бордель.Только еще осталось проститу-ок приглашать на заседание.
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Это падло пришло в Раду удовлетворять там свои сексуальные потребности и наставлять жене роги. Мерзота похотливая. Старческий маразматик со старческой деменцией.
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яременко - многостаночник))
".. якщо глянути, наприклад, на постать мого улюбленця, Богдана Васильовича Яременка, то кожному стане ясно, що ***** отаке не по зубам. Геополітична вага слуги Яременка настільки стрімко зростає, що йому самому приховувати свою істинну велич стає вже не під силу. Вона із нього так і пре.
Так, на минулому тижні у інтерв'ю виданню Гордон, слуга Яременко був навіть змушений відкинути притаманну собі скромність і чесно зізнатися: «Я прийшов у парламент, щоб займатися питаннями війни і миру».
О как! І це ж лише третій місяць депутатства. Такими темпами за рік-два Богдан Васильович управлятиме Всєлєнной і хто в такому разі на його тлі якийсь покровитель Африки *****? Так… мелкая букашка."(дид Свирид)
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и журналисты тоже молодцы - подсмаливают хряка по полной !
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внимание ЗЕ избирателям!

этот ЗЕхряк написал и "новый человек в политике".

ЗЕизбиратели, вы правильно выбрали "новое" рыло "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 6228
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"новое рыло" в турборежиме снимает проституток между голосованиями))) читать законы ему некогда "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 7873
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теперь точно в семье все сложится....... очередная порция юмора для супруги.......
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а это мы ещё посмотрим не отдаст же она весь свой доход с него какойто соске.......
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С проституткой аналом заняться ему не удалось, но теперь жена его потребность в анальном сексе на годы вперед удовлетворит.
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А сколько Пеппо нужно денег, если он обещал продать бизнес, а сам платил налоги агрессору с липецкой фабрики.
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Тебе, мабуть, з 2017 року як заклинило, що до цих пір не відпускає.
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Бггг))) зебанутые теперь такие убогие и обосратые...
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как тут остановиться если у него деньги есть а секса нету
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Лучше спроси про офшоры для Green family Ltd зеленского!
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дєло молодоє - молодий гарячий!
справжній український козацюра!
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це не зовсім так - всі росіяни, або українці через чотири-п'ять поколінь або татари, або метіси.
Просто діти українців на чужині чогось стають манкуртами
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Угу. С такими верными соратниками Батько Украинской Нации Моника Нелох приведет Украину в светлое будущее! "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 7516
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Ну шо ж поделать, раз у тебя такая Батько. Даешь каждому Слуге Народа по две содержанки! Зебилы все оплатят, они богатые.
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Пустіть по кругу зеленського, недорогі зебілоїди. Дешевше буде...
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Завтра цей штрих прийде на засідання синій, якщо дружина, звичайно, не дура. "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 3221
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Вона звичайно не дура, і саме цьому він прийде завтра до ВР в засосах і її помаді. "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 2903
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Цей точно не лох, хай Ківи дрочать, цей слуга буде пройоб*в*ти народні кошти в буквальному сенці слова.
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Какая там зарплата у нардепа??? На зарплату он может только .......... на воспоминания и фантазии! )))))) Бабло ляшки давит???
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Alex Noinets

...Ви, я чув, дипломат у нас? Ну, горе нам з такими дипломатами, якщо вони так ко унікацію ведуть - нам жопа. Жоопааа. Незважаючи на те, що анал - табу, нам тільки жопа і більше нічого.
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смеетесь.а такие ублюдки решают судьбу страны и миллионов людей.
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Стесняюсь спросить??? А вы реально верили, что они пришли в ВР о Вас переживать?????
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Миллионы людей сами уже за себя решили. И сделали это вместе!
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Похоже, 30 октября 2019 он запомнит навсегда.
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це такий захід з далеку до легалізації

думаю аваків буде проти
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яременко специально в сессионном зале шлюху за 100 баксов снимал, чтобы лично проверить есть ли у неё кассовый аппарат
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новыйе лицца осваиваются на новом месте. сначала лядей нанять, потом домик отгрохать, а потом и в закрома нагрести
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Какой хороший парламент выбрал мудрый нарид. Можно и пожрать в зале, и торговать билетами, и по______ть, и заказать шлюху. Не то что при злочинной владе соевых барыг...
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Слуги дают чертей. Целый день обсуждается либидо волосатого антропоида.
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Ау, зебилы, давайте - притягивайте сюда что это все Порошенко виноват.
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А какая из них первая и вторая часть провокации он еще не уточнил? Та снимай себе шлюх сколько угодно, только не во время пленарных заседаний.
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У мене на дільниці є 72-річний дідусь на віагрі, котрий зустрічається виключно з дівчатами до 20 років (нижче-без обмежень). Каже що від старших ;старим тхне;. У нього один син- бізнесмен і політик, а другий- прокурор. Крутий чувак. І машинка, і квартирка, і бабосікі.
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Отборная гниль общества просочилась наверх. Большинство проголосовало за это говно. Это диагноз украинскому обществу.
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Сейчас нариду скажут, что это он обсуждает поднятие уровня минимальной зарплаты нариду
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"Я сама прастітутка з верховної ради. Повірте, не все так однозначно""Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 8668
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В цивілізованій країні цього мудака просто вигнали б з парламенту позором...
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Что им там в Трускавце в кампот подмешивали?
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Леш, скорее, из чего варили.
.. Воистину, "Трускавецький Интенсивы"...
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Мені здається що це Поросенко втіхаря розвращає новиє ліца. Мало йому було обікарсти всю армію і посіяти ворожнечу томосом між двома братніми народтами і довести до зубожіння всю еру, а українською мовою заполонити всю споконвічно руцкоязичну Україну, так він ще найняв проституток, щоб вони відволікали слуг народу від доленосних рішень принтера у питаннях диджіталізації анлогових процесів суспільства. Зупинись, мародер! "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками - Цензор.НЕТ 706
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Не импотент, и это радует. Значит не все в стране потеряно.
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Грязные, низкие инсинуации порохоботов... Никто из фракции "янелохов" никогда не будет общаться с проститутками... Только борьба до победного конца!!!!
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Только борьба до победного конца!!!!

анекдот:
Штирлиц сунул руку в карман
Это конец....
а где же пистолет?
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Петр Алексеевич
Зачетно
Первый раз вижу у бабочек однодневок и инфузорий туфелек двухходовочку
не прошло и 10 лет
Зачетно
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ну вот ещё казино добавить-и получаем прекрасну Верховну Раду с блэкджеком и шлюхами.
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Ось що значить відсутність Ляшка в Раді! Немає з ким знімати "законотворчу" напругу...
Тепер зрозуміло що мав на увазі Ляшко на відео, коли казав "Боря, ти щось не те робиш"...
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Піндєц чуваку. Саме дивне, що точно не ідіот... Тестостерон дах зніс?)
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Кого вы дебилы наизбирали!!! Шо будет дольше??? Боюсь даже подумать!!!;
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Понеслась жизнь веселая у новых зедепутатов! Еще ни одной реформы, ни одного понижения цен, как обещали, ни одной посадки, поражения на внешнеполитическом фронте в ПАРЭ, в Дании с Потоком-2... Зато шлюх уже заказывают оптом! Гулять так гулять !
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А может у него такое партийное задание -- троллить проституток? "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 3768
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Все норм, ведь он в Слуге наріду отвечает за внешние сношения
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зе-стадо из мошенников, фриков, извращенцев, бандитов, сексуальных маньяков, воров и пр. не вяжется с термином "порядна людина". но это, конечно, мое субъективное мнение... "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 9702
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Давай Яременко продолжай,прикалывайся дальше, мне очень нравится реакция "сверхумных" 8%-ных"людей".
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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