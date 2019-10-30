 "Сколько тебе денег нужно в месяц?": СМИ обнародовали еще одну переписку нардепа Яременко с девушками. ФОТОрепортаж

Фото опубликовало издание Буквы на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

На этот раз на снимках видно, что Яременко общается с 18 (20)-летней девушкой и спрашивает ее: "Сколько тебе денег нужно в месяц?", а другой девушке рассказывает, что женат и "новый человек в политике".

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Напомним, журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию.



