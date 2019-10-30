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Все про:Аваков (2900) МВД (7976) Нацполиция (10318) Маркив (82)

 Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков. ФОТО

На здании Главного управления Национальной полиции Киевской области установили баннер в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца Виталия Маркива.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.

"В центре Киева на здании полиции установили баннер в поддержку незаконно осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Любые попытки РФ дискредитировать украинских бойцов будут безуспешны. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украина с тобой!" - говорится в сообщении.

Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.

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Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 01
Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 02
Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156805
 
   
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Это конечно же все меняет. Судьи в Италии просто места себе теперь не находят.

А, если Аваков себе тату на жопе сделает или Моника Зеленски браслетик наденет, то вобще считай, что дело в шляпе.
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От і я кажу: їхав би п.Аваков до не чужої йому Італії та тупо викув би там Марківа. В Італії достатньо продажних людей, власне, вирок суду свідчить саме про продажність італійської "феміди". Тільки суму треба пропонувати таку, щоб їх зразу заціпило. І щоб вони зразу сказали: ви самі візьмете Марківа, чи вам його привезти до Києва?
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Тем не менее, моряки, чьи имена были на "браслетике", который носил Зленский, уже дома. А вот твой барыга, отправивший их на смерть ради своей вечной власти, ничего не носил и не сделал.
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может не только плакатом ограничиться, а и нарыть компромат на прокуроров итальянских которые дело белыми нитками сшили..... на официальном уроне дать запрос о прекращении контактов на уровне мвд между странами пока не решится вопрос.....
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Причём ту прокуратура ?
Не будте софком - где прокуроры "сшивают" дело . Это тупо их работа . Дело зарегистрированной было у них по требованию родичей . Именно родичей , а так же и "свидетелей" купили ********* . А прокуроры просто не могли не включать лживые показания . То , что они лживые и додуманные доказать было невозможно - одно мнение против другого .
Это суд был такой . Адвокаты подобрали присяжных плохо . Юрисдикция сомнительная .
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Марна трата банера .

Если где и нужно , так это в Риме на посольстве Украины в Италии .
А так же на всех консульских представительствах .
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Аваков пиарится - в президенты готовится наверно...
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