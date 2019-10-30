 Баннер в поддержку незаконно осужденного в Италии нацгвардейца Маркива установили на здании Нацполиции в центре Киева, - Аваков. ФОТО

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, информирует Цензор.НЕТ.
"В центре Киева на здании полиции установили баннер в поддержку незаконно осужденного нацгвардейца Виталия Маркива. Любые попытки РФ дискредитировать украинских бойцов будут безуспешны. Защищаем Виталия в правовом поле и поддерживаем морально. Вся Украина с тобой!" - говорится в сообщении.
Напомним, 12 июля итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Однако адвокаты Маркива требовали освобождения украинца за недостатком улик.
А, если Аваков себе тату на жопе сделает или Моника Зеленски браслетик наденет, то вобще считай, что дело в шляпе.
Не будте софком - где прокуроры "сшивают" дело . Это тупо их работа . Дело зарегистрированной было у них по требованию родичей . Именно родичей , а так же и "свидетелей" купили ********* . А прокуроры просто не могли не включать лживые показания . То , что они лживые и додуманные доказать было невозможно - одно мнение против другого .
Это суд был такой . Адвокаты подобрали присяжных плохо . Юрисдикция сомнительная .
Если где и нужно , так это в Риме на посольстве Украины в Италии .
А так же на всех консульских представительствах .