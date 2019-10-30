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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Широкино (473) Линкявичюс (156) Пристайко (250)

 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Литовские дипломаты ознакомились с ситуацией в районе ООС.

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе группа дипломатов во главе с министром иностранных дел Литовской республики Линасом Линкявичюсом провела встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и представителями военного командования. Во время брифинга украинские военные сообщили гостям о текущей ситуации с безопасностью в Приазовье, обстрелах гражданских объектов вдоль линии разграничения и шагах, предпринимаемых всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции. Также стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса. В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, которые держат оборону в Приазовье и собственными глазами оценили нанесенный оккупантами вред, осмотрев разрушения в поселке Широкино", - говорится в сообщении.

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Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 01
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 02
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 03
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 04
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 05
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 06
Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС 07

Напомним, в марте 2016 года Линкявичюс уже приезжал в Широкино, он тогда заявлял, что во время его визита был артобстрел со стороны наемников РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3156799
 
   
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Трохи схожий на Астерікса Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6895
Утім, велика подяка за підтримку України. Бажаю йому успіхів, а Литві -- процвітання.
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Литовці та Усі Балтійці наші брати!!! Respect!!!
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