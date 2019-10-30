 Глава МИД Литвы Линкявичюс посетил прифронтовое Широкино, - пресс-центр ООС. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает пресс-центр ООС, передает Цензор.НЕТ.

"В Мариуполе группа дипломатов во главе с министром иностранных дел Литовской республики Линасом Линкявичюсом провела встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко и представителями военного командования. Во время брифинга украинские военные сообщили гостям о текущей ситуации с безопасностью в Приазовье, обстрелах гражданских объектов вдоль линии разграничения и шагах, предпринимаемых всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения операции. Также стороны обсудили особенности действий российских оккупационных войск и их влияние на жизнь гражданского населения Донбасса. В рамках визита литовские дипломаты посетили военнослужащих одной из частей, которые держат оборону в Приазовье и собственными глазами оценили нанесенный оккупантами вред, осмотрев разрушения в поселке Широкино", - говорится в сообщении.

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Напомним, в марте 2016 года Линкявичюс уже приезжал в Широкино, он тогда заявлял, что во время его визита был артобстрел со стороны наемников РФ.