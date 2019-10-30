 53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 24-27 октября 2019 года, около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% – обрабатывают его самостоятельно, 17% – сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста, передает Цензор.НЕТ.
Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.
Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более четверти опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12%.
Большинство владельцев паев (73%) не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения – лишь 15%.
42% считают, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством, 38% – определяться рынком. Каждый пятый не определился. Рыночный механизм регуляции больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. При этом молодежь больше за рынок, старшие – за регулирование государством. Идею о рынке больше разделяют избиратели Голоса и Европейской солидарности.
18% опрошенных скорее хотели бы заняться фермерством, 75% – не хотели бы, а около 3% отметили, что уже являются фермерами. Среди владельцев паев, которые самостоятельно их обрабатывают, более четверти является фермерами.
Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.
Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.
В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.
68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных). За последние два месяца выросла лояльность к фермерам, гражданам Украины и государственным компаниям. Важно, что молодежь более лояльна ко всем возможным субъектам рынка.
70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица. Эти идеи имеют больше одобрения среди младших респондентов и тех, кто имеет и обрабатывает свои земельные паи.
Идея передачи земель, которые сегодня принадлежат государству, объединенным территориальным общинам (ОТГ), с предоставлением им права дальше распоряжаться ею по своему усмотрению (продавать, сдавать в аренду и т.д.) поддерживают 38% опрошенных, не поддерживают – 33%.
В то же время опрошенные скорее не согласны с идеей увеличения размера земельного налога для пополнения местного бюджета (48% – против, 22% – за) и идеей предоставление права владельцам паев продавать их всем, включая иностранных субъектов (71% – не поддерживают, только 16% – поддерживают).
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 24-27 октября 2019
"В государственной собственности находится 10,4 млн. га сельхозугодий, из которых 3,2 млн. га - в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн. га - в запасе (не предоставленные в собственность и пользование), остальные - в аренде." Именно об этих землях сегодня идет разговор, именно эти земли министр ТС Милованов предлагает быстро продать, как не рентабильные.
Усім глибоко наср.ти, що держава буде робити із своєю землею, можете там залишати заборону назавжди, від простих людей тільки від.біться!