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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:земля (1551) опрос (1760) земельная реформа (118) рынок земли (13)

 53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

53% опрошенных не поддерживают отмену моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения. Вместе с тем, более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине. Также две трети опрошенных за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения, а 70% - считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 24-27 октября 2019 года, около четверти опрошенных отметили, что имеют земельный пай: из них 6% – обрабатывают его самостоятельно, 17% – сдают в аренду. Владельцев паев больше всего на Западе, среди жителей сел и лиц старшего возраста, передает Цензор.НЕТ.

Большинство владельцев паев (70%) в случае введения рынка земель сельскохозяйственного назначения продолжат его обрабатывать или сдавать в аренду, 16% - намерены его продать.

Главными причинами, почему не обрабатывают самостоятельно земельный пай, более четверти опрошенных указали отсутствие финансовых возможностей и состояния здоровья (преимущественно из-за возраста). Наличие других видов доходов, отсутствие соответствующих знаний и умений для занятия фермерством, проживание в другом населенном пункте отметили 10-12%.

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Большинство владельцев паев (73%) не считают стоимость аренды справедливой, противоположного мнения – лишь 15%.

42% считают, что стоимость аренды земли сельскохозяйственного назначения должна устанавливаться государством, 38% – определяться рынком. Каждый пятый не определился. Рыночный механизм регуляции больше поддерживают владельцы паев, которые самостоятельно их обрабатывают, а также те, кто считает стоимость аренды своего пая справедливой. При этом молодежь больше за рынок, старшие – за регулирование государством. Идею о рынке больше разделяют избиратели Голоса и Европейской солидарности.

18% опрошенных скорее хотели бы заняться фермерством, 75% – не хотели бы, а около 3% отметили, что уже являются фермерами. Среди владельцев паев, которые самостоятельно их обрабатывают, более четверти является фермерами.

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения, одновременно 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

Более половины отметили, что можно вводить рынок земли в Украине: из них 22% за открытие рынка быстрее, 10% за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Даже среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

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68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных). За последние два месяца выросла лояльность к фермерам, гражданам Украины и государственным компаниям. Важно, что молодежь более лояльна ко всем возможным субъектам рынка.

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица. Эти идеи имеют больше одобрения среди младших респондентов и тех, кто имеет и обрабатывает свои земельные паи.

Идея передачи земель, которые сегодня принадлежат государству, объединенным территориальным общинам (ОТГ), с предоставлением им права дальше распоряжаться ею по своему усмотрению (продавать, сдавать в аренду и т.д.) поддерживают 38% опрошенных, не поддерживают – 33%.

В то же время опрошенные скорее не согласны с идеей увеличения размера земельного налога для пополнения местного бюджета (48% – против, 22% – за) и идеей предоставление права владельцам паев продавать их всем, включая иностранных субъектов (71% – не поддерживают, только 16% – поддерживают).

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 24-27 октября 2019

53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 01
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 02
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 03
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 04
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 05
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 06
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 07
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 08
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 09
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 10
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 11
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 12
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 13
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 14
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 15
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 16
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 17
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 18
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 19
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 20
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 21
53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос Рейтинга 22

Источник: https://censor.net.ua/p3156736
 
 
 Топ комментарии
 
Ты хоть и злой, но тупой! Разговор идет о продаже государственной земли.
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Якщо ці 53% не підтримують то нехай, як справжні патріоти, її не продають. Насильно ніхто нікого не заставить продати.
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А у скількох з них є така земля? І яка нах.й різниця, що люди які її не мають думають? Більшість тупого бидла була проти НАТО, а усі військові за. Ну, і хто виявився правий, тупа більшість?
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Якщо ці 53% не підтримують то нехай, як справжні патріоти, її не продають. Насильно ніхто нікого не заставить продати.
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Ты хоть и злой, но тупой! Разговор идет о продаже государственной земли.
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Ні. Дивно що після усього що на цю тему викладвли, ти пишеш подібний бред. Мова йде про приватну землю
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Если перед тобой жопа, а тебе хочется думать про мороженное, это твое дело.
"В государственной собственности находится 10,4 млн. га сельхозугодий, из которых 3,2 млн. га - в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн. га - в запасе (не предоставленные в собственность и пользование), остальные - в аренде." Именно об этих землях сегодня идет разговор, именно эти земли министр ТС Милованов предлагает быстро продать, как не рентабильные.
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А у не державній власності скільки? І на якій підставі для приватних власників введено заборона відчуження??
Усім глибоко наср.ти, що держава буде робити із своєю землею, можете там залишати заборону назавжди, від простих людей тільки від.біться!
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Не свисти, яким боком держава до продажу "приватної" землі? І як вона стала приватною, як що досі діє мораторій на продаж?
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Злой и тупой не противоречие, а скорее - единство.
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А у скількох з них є така земля? І яка нах.й різниця, що люди які її не мають думають? Більшість тупого бидла була проти НАТО, а усі військові за. Ну, і хто виявився правий, тупа більшість?
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Что значит государственной? Кто ею распоряжается? Кто руководит государством? Отвечаю НАРОД через своих избранных! Т.е. любая продажа, как ты говоришь, государственных земель будет проходить только через голосование депутатов городских, районных, областных, верховных. Так, что чиновник единолично не может ее продать. Так, что не нужно рассказывать сказки. Сами арендаторы не хотят этого потому как заработает рынок земли, а они хотят и дальше эксплуатировать землю заплатив 100 баксов за гектар раз в год
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ну да приблизительно 100 баксов за га. платят по паю, раз в год, а снимают "фермеры"/арендаторы приблизительно-600-700 баксов с га. и это только если простую пшеницу, если семеной материал выращивать еще больше барыш получается, если отбросить все расходы,налоги, гсм и пр. требуху, там выхлоп получается мама не горюй! Тут вопрос, если паевая земля будет предметом продажи, и цена за нее будет достойная, кто захочет сдавать в аренду ее за 100 баксов? А почему "фермеры" не могут разжать свой кулачок, и повытаскивать из огородов зарытое, чтобы не пускать иностранцев....И последнее, зачем им ее покупать, если с нее можно получать прибыль почти даром...А организовать народ под Раду или сделать "социалогический опрос" этим фермерам типа Вадатурского, шо два факса отослать....
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Вы сначала ее всем раздайте, а потом спрашивайте. А то из всей приватизации мне лично достался зал УПА
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Для початку потрібно таким як ви пояснити, що усе давно роздано, вам нічого не світить, і ви нічого тут не "поімєєтє".
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Мене завжди дивувала одна річ - чому в Україні,яка має такий багатий досвід адресного тероризму (атентату) до цього часу не з"явилось жодної націоналістичної організаціі,яка б на ділі,а не на словах пішла б стопами Бандери і Шухевича...Всі націоналістичні організаціі (Товариство Лева,УНА-УНСО,Свобода,Правий Сектор тощо ) на корню перекуплялись олігархами,в основному єврейського походження - це зрозуміло...І маючи маєтки,бізнеси,жінок в брюліках і дітуй в Англіі важко поступати так,як той же Шухевич...Але,думаю,основна причина не в цьому...Основна причина того,що казнокрадів,корупціонерів і зрадників в Україні не відстрілюють як зайців (про всяк випадок скажу що проти таких методів) - це та,що українців поки не взяли за живе...А тепер в них забирають землю,мотив близький і зрозумілий,справа тільки за тими,хто доведе цей мотив до бажаючих...а від них відбою не буде...
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это манипуляция ..... спрашивать мнение городских жителей, которые думают что булки на деревьях растут .... я утрирую.. но смысл понятен .. Я не вижу тут профильных вопросов, типа: Как вы думаете сколько денег получают за сдачу пая в аренду ? ... тогда бы сразу стало понятно что опрос проводили среди лохов в таких вопросах
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