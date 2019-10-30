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 Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция. ФОТОрепортаж

На Волыни в результате ДТП с участием легковушки и грузовика погибли три человека. По факту ДТП следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Волынской области.

Происшествие произошло вечером на автодороге Ковель-Жовква возле села Литовеж Иваничевского района.

"За рулем легковушки ВАЗ 2109 находился 43-летний житель Нововолынска. Предварительно установлено, что водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с грузовиком Scania, под управлением 34-летнего жителя Иваничевского района, который двигался по главной дороге в направлении города Червоноград Львовской области.

Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция 01

В результате столкновения водитель и двое пассажиров легковушки, 45 и 29 лет, погибли на месте. Все погибшие жители Волыни. Легковушка превратилась в груду металлолома", - сказано в сообщении.

Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция 02

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Грузовик и легковушка столкнулись на Волыни: погибли три человека, - полиция 03
Фото: сайт полиции

Досудебное расследование продолжается.

Источник: https://censor.net.ua/p3156727
 
 
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казалось бы да фигня путать главную дорогу с второсепенной......
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Просто водила на Скании евробляхер, да шароварники?
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