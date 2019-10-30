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Все про:Белая_Церковь (114) Нацполиция (10314) убийство (5373) роженица (7)

 20-летняя мать выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки в Белой Церкви, - Нацполиция. ФОТО

В городе Белая Церковь Киевской области 20-летняя мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Тело младенца обнаружила возле многоэтажного дома местная жительница Белой Церкви и о находке сообщила в полицию.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили тело новорожденной девочки, шея которой была обвита пуповиной и остатки плаценты. По имеющимся биологическим остаткам также установлено, что ребенка могли выбросить из квартиры, расположенной на 7 этаже.

"Роженицей оказалась 20-летняя молодая женщина. Работникам полиции она объяснила, что роды у нее произошли накануне. Находясь в состоянии, вызванном родами, мать выбросила своего новорожденного ребенка из окна квартиры", - рассказали в полиции.

Тело новорожденной девочки направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

Сейчас по состоянию здоровья 20-летняя мать, воспитывающая малолетнюю дочь, находится в больнице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Во время досудебного следствия работники полиции установят причины такого страшного поступка матери роженицы", - подытожили в полиции.

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20-летняя мать выбросила новорожденного ребенка из окна многоэтажки в Белой Церкви, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3156724
 
 
 Топ комментарии
 
Ну что за твари. Оставляйте детей в роддоме ,если они вам не нужны или в детский дом подбрасывайте. Котят и щенят подбрасывают и не хотят убивать, а эта сатанва своих рожает и убивает. Садить таких надо в тюрьму на пожизненное, а не оправдывать. Из- за таких оправданий развелись в стране психопаты -сатанисты, прохода нет. Ненаказанное зло множит зло многократно. Зеленые слуги думают усиливать ответственность за убийства? Или им все равно?
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послеродовой психоз, есть такая болячка.
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Это не мать.
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Ну что за твари. Оставляйте детей в роддоме ,если они вам не нужны или в детский дом подбрасывайте. Котят и щенят подбрасывают и не хотят убивать, а эта сатанва своих рожает и убивает. Садить таких надо в тюрьму на пожизненное, а не оправдывать. Из- за таких оправданий развелись в стране психопаты -сатанисты, прохода нет. Ненаказанное зло множит зло многократно. Зеленые слуги думают усиливать ответственность за убийства? Или им все равно?
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С другой стороны...Яблоко от яблони говорят далеко ,не падает. В любом случае она не имела права так поступать.
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Господи, бедные "зеленые слуги", сколько им еще доделывать и расхлебывать после шоколадно-соевых слуг, уму не постижимо! Почему этим вопросом никто не занимался предыдущие 5 лет, ведь подобное было всегда...Было и будет. Не было времени отвлечься от вранья и воровства?
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послеродовой психоз, есть такая болячка.
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оставлять ее пока еще живую дочь у такой "матери" - преступление.
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Якщо дитина їй не потрібен, ніж думала коли ноги розсував?
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Налицо идиотизм и бесбашенность. Первая черта - нахер тебе дети. Вторая - как ты думала приховать этот поступок. Ведь дети с неба не падают. Тем более рядом дом ))
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Не варто заочно засуджувати. Під час родів навколоплідні води через пошкоджені судини можуть потрапити в кров і викликати різноманітні хворобливі прояви, в тому числі психічного характеру. Породілля стає неадекватною, і це ще м'яко сказано. Вона може діяти на шкоду собі або дитині. Це важкий хворобливий стан, а не злочинний умисел. Біда сталася тільки тому, що вагітна під час родів була сама, без нагляду і допомоги.
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Причин такого вчинку може бути багато. Не виключений і післяродовий психоз. Хоча зазвичай він розвивається на 3-5 день після пологів... Якби там не було - дитину шкода.
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Это точно психоз, потому что поступок спонтанный, а труп даже не пыталась спрятать. Подобное случается, к сожалению да и материнский инстинкт просыпается далеко не сразу.
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Маланцы доводят украинцев до скотского состояния и потом смакуют.
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