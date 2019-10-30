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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК сообщает об очередных обстрелах со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным СЦКК, 28.10.2019, в период с 20:45 до 21:25 и с 21:53 до 22:40 со стороны ВФ РФ в направлении н.п. Золотое-4 осуществлены обстрелы с применением стрелкового оружия.

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 01
Схема: пресс-центр ОС. Обстрелы были 28.10.2019, а схему составлен 29.10.2019, поэтому в заголовке схемы стоит 29.10.2019

"29.10.2019 года мобильной группой украинской стороны СЦКК по факту обстрела жилых домов в н.п. Золотое-4 Попаснянского района Луганской области проведена фотофиксация.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это ошибка, - Вакарчук о разведении сил и средств в Золотом

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 02

Прибыв на место обстрела мобильная наблюдательная группа обнаружила следующее:
- частный дом по улице Ореховой, 25 был поврежден от стрелкового оружия калибра 7,62мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, обнаружены отверстия в пластиковой облицовке дома.
- частный дом по улице Довженко, 28 был поврежден из стрелкового оружия калибра 7,62 мм. На месте обстрела группой дополнительно проведен опрос местных жителей и, с их помощью, выявлены 3 отверстия в кровле дома", - сказано в сообщении.

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 03

Также сообщается, что пострадавших в результате обстрелов лиц нет.

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 04
Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 05
Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 06
Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 07
Фото: пресс-центр ОС

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрелов наемниками РФ Золотого-4 08

Источник: https://censor.net.ua/p3156706
 
 
 Топ комментарии
 
Відомий журналіст Сергій Іванов сформулював 7 запитань до влади.
Мені важко знайти логіку в діях команди ЗЕ, можливо х.н. допоможе:
✔️ Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Я їх на це не уповноважував.

✔️ Чому я маю фінансувати своїми податками відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
✔️ Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив?
✔️ Чому держава посилює відповідальність для законослухняних громадян і пом'якшує для порушників?
✔️ Чому за той самий злочин мешканець Львова сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
✔️ Чому влада не розуміє, що погоджуючись на умови Росії, вона легалізує сепаратизм в країні?
✔️ Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають?
Источник: https://censor.net.ua/b3156655
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Хех,порохоботам не понять,что петр лексееич сдал Украину ***** сразу после минских соглашений,а зе продолжает его политику
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Ні хто нічого не здав. Мінськ це пристрій, такий само як розетка. розумний вставляє туди штепсель і отримує світло, тепло, їжу, чисту білизну, тощо.
А дурень вставляє туди пальці.
Користуючись цим пристроєм Порошенко виграв час для відбудови армії, просунув ідею пріорітету безпеки, працював над введеням на Донбас військ ООН і досяг певних успіхів.
А Зєєєля все похєрив і вліз у гавно.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Дмитрику, а підозр на шизофренію в тебе у лікарів ніколи не було, чи ти від них просто ховаєшся? Бо щось дуже схоже то в тебе на неї - тут ти ніби й патріот, кацапів ненавидиш, а то з піною в роті їх прислужників захищаєш. До речі, може зрозумієш, у виборчих бюлетнях відсутня графа "Проти", а є лише "За". Так що визначся вже якось, якщо хвороба не запущена.
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Дмітрій не людина - Діма просто запрограмована кацапами ботомашина.
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Дайте этой зеленой мрази отвести уже те войска! Я хочу увидеть как ватных дебилов в Мариуполе опять накроют "градами"!!!
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А відбудовувати за чиї кошти будуть?.Відмінять військовий збір, зате введуть зєляпутєнята збір на відбудову Лугандону. 100 млрд євро з нас здеруть.
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А куди ви поділи ті мільярди що вам весь світ виділяв та допомогав ПЯТЬ років? Де вони? Чому ти територію Укравїни називаєш Лугандоном.? Оце називається патріотизмом!? Скажи , порохоботне?
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Клоунятко все деньги пошли в ЗВР! не позорся зебильное!
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За то что бы Путлер сровнял малоросов с землей это не дорого!
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Вірно.Нелох сказав,що це прекрасно,а порохоботам не подобається.
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а шо партия чоколядного не в состоянии про финансировать массовое количество видеороликов "в 5-10-30 километровой зоне отведения от золотого, петровского - войска станут около вас, при заварухе ваши дома будут гореть, будут разбомблены"
пусть луганские разбираются с луганскими
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А як же слова нелоха криворізького про тиждень абсолютної тиші на всіх участках розведення? А ну да, так само як і його слова про тарифи, кортежі, зарплати та інше.. Зробили це разом. Смакуй Те
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Берете чорні окуляри, уточню - абсолютно чорні, на вуха одягчєте навушники, уточню - ті, які використовуються у студіях звукозапису, вмикаєте у навушниках раша-тб, або на крайній випадок "Калінку-малінку" - і Золоте-4 не обстрілюють.
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Йому простіше. У нього є чарівні препарати, які обнулюють реальність і на порожньому місці можна малювати все, що хочеш - мир на Донбасі, вибуховий ріст економіки в країні, любов 146 відсотків громадян - будь-що.
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А що тобі не подобається? Хочеш війни?
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А что по этому поводу скажет Янелох?
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Уже сказал. "Прекрасно! Прекрасно!" Есть стрим в сети.
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Скажет пороха люди стреляют,чтоб сорвать мир
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Відомий журналіст Сергій Іванов сформулював 7 запитань до влади.
Мені важко знайти логіку в діях команди ЗЕ, можливо х.н. допоможе:
✔️ Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Я їх на це не уповноважував.

✔️ Чому я маю фінансувати своїми податками відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
✔️ Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив?
✔️ Чому держава посилює відповідальність для законослухняних громадян і пом'якшує для порушників?
✔️ Чому за той самий злочин мешканець Львова сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
✔️ Чому влада не розуміє, що погоджуючись на умови Росії, вона легалізує сепаратизм в країні?
✔️ Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають?
Источник: https://censor.net.ua/b3156655
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Логіку в діях Зеленського неможливо знайти,якщо вважати його українським патріотом,який просто некомпетентний в управлінні державою.Якщо ж дивитися з тієї точки зору,що Зеленський і його команда працюють на росію і путіна - все складається в чітку логічну схему,в якій все прораховано до дрібниць,навіть ті поступки,які вони роблять під тиском суспільства.
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Підтримую і додам від себе:
-чому влада ніби з прохання мешканців цієї території відводить війська. Ці мешканці попросили у свій дім агресора і пепер цим, як махати чужими прапорами вони не питалися в армії, можна це робити, чи ні, а зараз вони керують діями армії і викидають їх із укріплень в поле. Ці громадяни знову двають за військових агресора і плюють на наших військових. Чому Ви, преЗЕденте слухаєте сепаратистів, а не тих людей, які зупинили агреслора і годували цих зрадників? Кого ще ці зрадники покличуть до себе?
-чому Ви пане преЗЕденте забираєте все із бюджету в тих громадян, які захистили і Вас і Вашу сімю і всю Україну і віддаєте цим зрадникам? Чому не будуєте будинки і дороги там, де більше загинуло від ворога і віддавали через волонтерів останнє?
-чоме не особливий статус Дніпру і Львову, які фактично були генераторами добриї ідей і спасли державу, а зрадникам?
-чому біжите попереду паровоза і здаєте нас ворогу. Бо виходить, що ми агресивні, а не путін. Але чому відступаємо ми, а не ворог. Ми на своїй землі, а вони прийшли і окупували нашу територію?
-чому Ви порушуєте Конституцію України і підзакронні акти, бо пенсії отримують громадяни тих регіонів, де мешканці спрачують податки до бюджету. Колоборанти сплачують податки до бьюджету терористичних утворень, а отримують пенсії від нас?. Це грабунок наших громадян.
-чому Ви захісників нашого, українського називаєте екстремістами, підігруючи агресорові. Бо це московія нас такими називає і дає посил західу, що тут такі є. На самому ділі то вони такі і проліцаї, що здали державу. А Ви зробили такими патріотів.
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Но зелибобе пофіг! Йому потрібна зустріч у норманському за будь - яку ціну.
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Какая шаурма?! Там сам Лукашенко ему кофе будет подавать!
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та зейло говоре що то рояль стріляв...
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У мене питання а скільки разів шов попередник на перемірьє знаючи що рашкє не можна довіряти
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Перемирее и отвод войск несколько разные вещи.
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Местных жителей и нелоха все устраивает.
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Давай поменяйся ...они из зоны обстрела,а те кто вопят ,что мир не нужен ,в район вооруженного противостояния
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Я вчера спросил у жены - "Какое еще событие должно произойти в Украине, чтобы Зеленский и его команда наконец поняли, что они ошибаются в своей внешней политике с РФ?"
Попытки им объяснить не помогают. Митинги не помогают. Выступления в СМИ опытных политиков и экспертов не помогают (даже Кучма говорит что это ведет к краху). Обстрелы сепаров в ответ на наши миролюбивые уступки территории - ЗЕ команду не отрезвляет. Все новые и новые требования уступок со стороны Путина - ЗЕ не останавливают....
Неужели нужно опять довести народ Украины до кровавого Майдана?
Жена мне ответила - "Лучше убить этого одного дебила! Чем из-за его тупости потом проливать кровь тысяч украинцев".
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Между русскими (россиянами) и цыганами есть одно отличие ,цыгане не имеют своей земли и ведут себя как паразиты на чужих землях, а россияне имеют много своей земли и лезут к своим соседям,чтобы там ещё поживиться и присвоить Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 2740 . Нужно что то придумать ,чтобы эта цыганва валила в свою бескрайнюю Московию с её колониями,к Ромам я ничего не имею
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В прошлом столетии в Украине обращались к московитам с вопросом, ВЫ ЧЬИХ БУДЕТЕ РУССКИЙ?, сейчас этих холопов кличут россиянами,чтобы не раскрывалась сущность умом непонятного образования под названием Россия( Московия + колонии Московии)
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По какой траектории должна лететь пуля что бы попасть в этот дом?
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Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 6873

- Золотое? тьху ты...а я то думал! ...забирайте...
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Эта та СЦЦК, представитель которой сказал,что с той стороны военнослужащие, но не назвал какой страны.
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Разведение войск нужно, чтобы обеспечить безопасность на КПВВ "Золотое", - руководитель украинской стороны СЦКК Борщевский
Нам нужно, чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга... Территории не сданы, но военнослужащие друг друга не видят", - заверил Борщевский Источник: https://censor.net.ua/n3156658
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В серую зону будут заходить ночью ДРГ и снайперы и обстреливать позиции. И никакие 2 км разведения не помогут.
Стрелять перестанут ТОЛЬКО если это будет НЕ выгодно и не нужно ОБЕИМ сторонам.
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И, шоб вы понимали качество и независимость наших говно-СМИ и журнашлюх:
только что пришла новостная рассылка из гугла -
"Эхо Москвы" сообщает о вчерашней акции под офисом президента.

А наши медиа-ляди и пресс-овцы молчат, как партизаны.
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Ukr_Che

@Ukr_Che

ОБСЕшники бурятской наружности переписывают номера автоматов украинских военных. Золотое, октябрь 2019 года, период начала Конца. "Это какой-то позор" (с)Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 4198
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А это ты тот власов сережа - который в районе дебальцево бросив оружие кричал - ОБСЕ спасите я безоружный ?
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если так безопасно в Золотом 4, что это не мешает презЫденту "разводить" там войска...так, может. пусть приедет туда С СЕМЬЕЙ НА ШАШЛЫКИ??? ну, там же все по его словам гуд, птички поют, пули не свистят...ушлёпок
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Верховный Главнокомандующий Украины не верит СЦКК, потому что она для него:
1. материалы подает на украинском языке
2. В СЦКК не работают Киселева, Скабеевой, Соловьёва
3. Она для него враждебна
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А я не могу понять другое , есть явные нарушения конституции все признаки гос.измены , и никто не чешиться и его не поестует ,Под)(уйловника зеленого все бояться?😖
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Тут почти все петя-боты с явными признаками госизмены и нарушений !Психических)))
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Развод уже начался? А где путч шоколадного олигарха?
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