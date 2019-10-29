 Нардеп Корявченков ("Юзик") отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95": "Это были пригласительные". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Корявченков сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это были пригласительные", - отметил депутат.

На вопрос журналиcтки о том, были ли они бесплатными, Корявченков подтвердил: "Да, это были бесплатные пригласительные".

Впрочем, уже в ответе на следующий вопрос депутат назвал их "билетами": "Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал, и все".

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На уточнение о том, зачем он тогда принес их с собой в сессионный зал, Корявченков ответил: "Потому что вечером я не мог попасть во Дворец "Украина", потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали".

"Так а для кого эти билеты были?" - уточнила журналистка, на что Корявченков отметил, что для "приглашенных людей", и это якобы были не депутаты.