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 Политика Украины
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Все про:билеты (258) ВР (23895) Квартал-95 (112) Юрий Корявченков (8)

 Нардеп Корявченков ("Юзик") отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95": "Это были пригласительные". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, которого сфотографировали в парламенте с билетами на выступление "Квартала-95", утверждает, что не продавал, а раздавал их коллегам.

Об этом Корявченков сказал в комментарии "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Это были пригласительные", - отметил депутат.

На вопрос журналиcтки о том, были ли они бесплатными, Корявченков подтвердил: "Да, это были бесплатные пригласительные".

Впрочем, уже в ответе на следующий вопрос депутат назвал их "билетами": "Я не раздавал эти билеты. Одному человеку просто дал, и все".

Нардеп Корявченков (Юзик) отрицает продажу в Раде билетов на выступление Квартала-95: Это были пригласительные 01Нардеп Корявченков (Юзик) отрицает продажу в Раде билетов на выступление Квартала-95: Это были пригласительные 02Нардеп Корявченков (Юзик) отрицает продажу в Раде билетов на выступление Квартала-95: Это были пригласительные 03

Читайте на Цензор.НЕТ: Выступить в номере "Квартала 95" о Гонтаревой предложил нардеп от "СН" Корявченков, - руководитель хора имени Веревки Коринец

На уточнение о том, зачем он тогда принес их с собой в сессионный зал, Корявченков ответил: "Потому что вечером я не мог попасть во Дворец "Украина", потому что было заседание. Я их сфотографировал, чтобы электронными билетами их отдали".

"Так а для кого эти билеты были?" - уточнила журналистка, на что Корявченков отметил, что для "приглашенных людей", и это якобы были не депутаты.

Источник: https://censor.net.ua/p3156689
 
 
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Юзик, беги скорее в Мариуполь, там много дядь приехали и мульярды долларов налево и направо раздают не знают уже кому давать
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Отличная жопа с концертом получилась - ДАВАЙ ЮЗИК ИСЧО!
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Якн воно тупе! Навіть на фоні решти клоунів. Недаремно йому діставали я ролі безсловесних меблів, торшерів, під ставок для вазонів. Думаю, ті, що залишилися у Кварталі, тихо раділи, коли його у Раду проводжали. 😁
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Тобто то хабарі-подаруночки були - скільки сканадлів свого шоблА Вовка проігнорував чи проітронізував !!! Але вішєнка скандалів тижня була у Золотому
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А че ему зря сидеть штаны протирать или дрочить вместе с Кивой или за колоной кокс нюхать? Хоть билеты продаст и то копейка. Ато уже на 95 квартал никто не ходит все смотрят ВР.
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Не того обозвали БАРЫГОЙ отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95": "Это были пригласительные" - Цензор.НЕТ 7617" src= "//static.censor.net/images/smiles/biggrin.gif" />
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роздава одному только чєлавєку. А там пачка - і не прігласітєльних, а обичних білєтів, тоість продавав, скотиняка, Зє!льона плєсєнь!!! ЖирТрєст!!!
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його в квартал тільки за екстер'йєр взяли
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Ай молодца, уже билетами барыжат, такая себе прибавочка к зарплате депутата, учитесь лошары, нет чтобы в свое время конфеты в раде продавать, не додумались тупые!!!
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Зелупа такой сольный концерт в Мариуполе закатил что весь мир ржет.
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