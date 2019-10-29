 ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции. ДОКУМЕНТ

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу физкультурно-спортивного общества "Динамо".
"Причастность Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело", - говорится в сообщении.
В распоряжении интернет-издания "ГОРДОН" есть копия постановления ГПУ о закрытии производства. Оно было вынесено 15 октября.
Согласно документу, уголовное производство было закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку после сообщения лицу о подозрении закончился предусмотренный законодательством срок досудебного расследования.
Виктор Корж - бывший член Партии регионов. В 2006 году он стал нардепом от ПР. Сложил депутатские полномочия, чтобы стать министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта (с 2006-го по 2007 год) в правительстве Виктора Януковича. В 2007 году был опять избран в Верховную Раду по списку Партии регионов, где стал заместителем председателя комитета по вопросам здравоохранения.
Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.
По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.
Позже выяснилось, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года - ему не продлили действие полномочий.
практическиу вас хорошее зрение!
По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.Источник: https://censor.net.ua/p3156688
Кто был президентом в это время?