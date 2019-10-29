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 ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции. ДОКУМЕНТ

Уголовное производство в отношении бывшего министра молодежи и спорта, а позже - советника главы МВД Арсена Авакова Виктора Коржа закрыто в связи с истечением срока досудебного расследования.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу физкультурно-спортивного общества "Динамо".

"Причастность Виктора Коржа к получению неправомерной выгоды не подтвердилась. Генеральная прокуратура Украины закрыла дело", - говорится в сообщении.

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ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции 01

В распоряжении интернет-издания "ГОРДОН" есть копия постановления ГПУ о закрытии производства. Оно было вынесено 15 октября.

Согласно документу, уголовное производство было закрыто на основании п. 10 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса, поскольку после сообщения лицу о подозрении закончился предусмотренный законодательством срок досудебного расследования.

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ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции 02
ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции 03

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Виктор Корж - бывший член Партии регионов. В 2006 году он стал нардепом от ПР. Сложил депутатские полномочия, чтобы стать министром Украины по делам семьи, молодежи и спорта (с 2006-го по 2007 год) в правительстве Виктора Януковича. В 2007 году был опять избран в Верховную Раду по списку Партии регионов, где стал заместителем председателя комитета по вопросам здравоохранения.

Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.

По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.

Позже выяснилось, что Корж не является советником министра внутренних дел с 29 сентября 2018 года - ему не продлили действие полномочий.

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Источник: https://censor.net.ua/p3156688
 
 
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А шо там ото красненьким написано ? бо я погано бачу ... гандон , чи шо ... ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции - Цензор.НЕТ 2109
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при оваще коррупции видите небыло, она вся при "барыге" расцвела что он потерял пол состояния... ну и зебилы
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Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.
По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.Источник: https://censor.net.ua/p3156688
Кто был президентом в это время?
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нет, нет и нет, не могёть такого быть, весна же уже прошла!
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