EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  555  40
Материалы по теме:
Все про:коммунизм (262) Севастополь (1463) идеология (34) Русский мир (384)

 "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол. ФОТО

В находящемся под оккупацией России Севастополе 29 октября отметили "день рождения комсомола". Коммунисты устроили митинг, во время которого приняли детей в комсомольцы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Митинг провели под стенами городского парламента у памятного знака. На мероприятии выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.

"Комсомол – самая лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел", – сказал он.

Самая лучшая организация, - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол 01

Пархоменко призвал активистов прийти 7 ноября на демонстрацию в память об Октябрьском перевороте, который он назвал Великой Октябрьской Революцией.

Кроме Пархоменко, на мероприятии выступили руководитель городской организации комсомола Александр Череменов и глава союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд в Кривом Роге вынес приговор мужчине за футболку с коммунистической символикой

Нескольких детей во время митинга приняли в комсомол. Билеты новым комсомольцам вручил руководитель севастопольских коммунистов.

Самая лучшая организация, - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол 02

Во время проведения мероприятия у стены с памятным знаком стоял почетный караул из детей-пионеров и комсомольцев со знаменами.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был создан на I всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года, как молодежная организация коммунистической партии СССР.

Комсомольская организация на государственном уровне сохранилась в Беларуси. В соседней России и Казахстане комсомол существует как молодежные организации при поддержке компартий.

Также на Цензор.НЕТ: "Сєпари, вражі морди, нах#й пішли, бл#дь!" - драка на суде по переименованию проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве. ВИДЕО

В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, его подписал президент Петр Порошенко. По закону, в частности, переименованию подлежат ряд городов, улиц и объектов, в том числе названных в честь ВЛКСМ.

Самая лучшая организация, - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156687
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Выражение лиц у детей на последнем фото лучше любых комментариев)
 показать весь комментарий
 
 
"""Безудержное веселье"" ппахпахахаааа )) ....
мелкий наверно мечтает о Плойке 4 что бы в ГодОфВор поиграть новместо плойки получил - пилотку)))
 показать весь комментарий
 
 
А гундяйка освятил это вяликое действо?
 показать весь комментарий
 
 
Упыри ватные с кашей манной в голове, детей оставьте в покое
 показать весь комментарий
 
 
а мне помню комсомолки нравились очень хоть я им и не был
 показать весь комментарий
 
 
Во-первых, шо это за натовский пацан в бэрэтэ и натовской форме? Во-вторых, шо это за Мальвина? Фейковый кацмамол какой-то. Насколько я помню, в настоящем кацмамоле за такие зеленые волосы из кацмамола выгоняли перед этим пропесочив на товарищеском суде.
 показать весь комментарий
 
 
Со студенткой в виде голом
Сплю, от счастья пьяный в дым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!

 показать весь комментарий
 
 
офигеть, так скоро уже, но ведь думал ехать на рашку лет так через 15 - ведь интересно посмотреть, как жили в начале 20 века и за 10 долларов взять такси на неделю.
 показать весь комментарий
 
 
Именно комсомольцы и расхерачили Цавецкий Саюз.
Сначала центры НТТМ, потом кооперативы, и понеслась капиталистическая пинсда
по рыночным кочкам.
 показать весь комментарий
 
Какие новости мира? Никогда и нигде не видел более убогой ленты. Этот сайт скорее похож на стенгазету партии Порошенко.
 показать весь комментарий
 
Потому что это стенгазета партии Порошенко. А новости можно и в другом месте почитать.
 показать весь комментарий
 
Про комсомол это новости мира. Аэропорт Лиссабона это про достижения Украины.
 показать весь комментарий
 
Арестованное в Литве за долги российское судно продано на аукционе
Дания одобрила стройку морского участка конкурента "Северного потока-2"
не дрифь руцкии, можешь и такие прочитать, но пользуйся гоогле, дурачок яндекс рукоопый, возможно не найдёт.
 показать весь комментарий
 
туда им и дорога - мозга нет, считай калека!
надоело мне моральных калек жалеть....................
 показать весь комментарий
 
 
Атрибутика комсомола той бабе с крашенными в лазурный цвет волосами, что на фото так подходит всё равно, что корове седло или зайцу стоп сигнал ,хотя чего удивляться ведь это же в раше и подобное является нормальным
 показать весь комментарий
 
Но медальку она получила заслуженно. Тяжко ведь"трудиться" в злачных местах "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол - Цензор.НЕТ 5363
 показать весь комментарий
 
на ваще то коммунизм - в параше не гос. идеология. ПОдобные мероприятия даже у кацапов - это что-то сектантского празднества. просто у них коммунистическая идеология разрешена, а в Украине запрещена.
А вот то что детей приплетают - это не есть гуд.
 показать весь комментарий
 
На Кримі панує махровий совок. Що хотіли, те і отримали.

 показать весь комментарий
 
нахєра здєсь прапаганда звєрінца??? Почєму в повєствоватєльной формє???
 показать весь комментарий
 
 
"Комсомолочка". Танго. Слова Д. Кімельфельда.

Эй вы, кто шлем не отличает от ермолки,
Вот вам история советской комсомолки.
Чьей малой Родиной являлся город Фастов,
Где, как известно, много всяческих контрастов.

Училась Ксюша, как и все мы, в средней школе,
И кукурузу собирала летом в поле.
В шестнадцать лет её на этой кукурузе
Лишил комсорг Василий всяческих иллюзий.

Потом пошло оно поехало без толку;
Кто только не имел простую комсомолку.
Узнала Ксюша от особ мужского пола
Всю героическую сущность комсомола.

Так обнаружила она мужчин слабинку:
Они в руках у тех, кто может лечь на спинку.
И если дама будет спец по этой части,
Она получит всё из-под советской власти.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Теперь давно она уже в номенклатуре
Специалист по лесбиянству и культуре.
И мир дивится, видя Ксюшу на параде:
Чего досчить в стране Советов, могут б..ди!
 показать весь комментарий
 
 
вторая фотка.
По ходу слабо им голову зеленкой мажут, нужно заставлять пить
 показать весь комментарий
 
ну а как нащот борьбы с эксплуататорами трудового нарида и отменой частной собственности? Они хоть знают шо в уставе написано?Объясните им шо придётся погибать МАЛАДЫМИ в боях с капиталистами рабиновичем и дерипаской!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх