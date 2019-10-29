 "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Митинг провели под стенами городского парламента у памятного знака. На мероприятии выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.

"Комсомол – самая лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел", – сказал он.

Пархоменко призвал активистов прийти 7 ноября на демонстрацию в память об Октябрьском перевороте, который он назвал Великой Октябрьской Революцией.

Кроме Пархоменко, на мероприятии выступили руководитель городской организации комсомола Александр Череменов и глава союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненко.

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Нескольких детей во время митинга приняли в комсомол. Билеты новым комсомольцам вручил руководитель севастопольских коммунистов.

Во время проведения мероприятия у стены с памятным знаком стоял почетный караул из детей-пионеров и комсомольцев со знаменами.

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был создан на I всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года, как молодежная организация коммунистической партии СССР.

Комсомольская организация на государственном уровне сохранилась в Беларуси. В соседней России и Казахстане комсомол существует как молодежные организации при поддержке компартий.

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В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, его подписал президент Петр Порошенко. По закону, в частности, переименованию подлежат ряд городов, улиц и объектов, в том числе названных в честь ВЛКСМ.