 "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Митинг провели под стенами городского парламента у памятного знака. На мероприятии выступил руководитель севастопольских коммунистов Василий Пархоменко.
"Комсомол – самая лучшая организация в Севастополе, которая творит много добрых дел", – сказал он.
Пархоменко призвал активистов прийти 7 ноября на демонстрацию в память об Октябрьском перевороте, который он назвал Великой Октябрьской Революцией.
Кроме Пархоменко, на мероприятии выступили руководитель городской организации комсомола Александр Череменов и глава союза ветеранов комсомола Севастополя Галина Мартыненко.
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Нескольких детей во время митинга приняли в комсомол. Билеты новым комсомольцам вручил руководитель севастопольских коммунистов.
Во время проведения мероприятия у стены с памятным знаком стоял почетный караул из детей-пионеров и комсомольцев со знаменами.
Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи был создан на I всероссийском съезде Союза рабочей и крестьянской молодежи 29 октября 1918 года, как молодежная организация коммунистической партии СССР.
Комсомольская организация на государственном уровне сохранилась в Беларуси. В соседней России и Казахстане комсомол существует как молодежные организации при поддержке компартий.
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В апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, его подписал президент Петр Порошенко. По закону, в частности, переименованию подлежат ряд городов, улиц и объектов, в том числе названных в честь ВЛКСМ.
мелкий наверно мечтает о Плойке 4 что бы в ГодОфВор поиграть новместо плойки получил - пилотку)))
Сплю, от счастья пьяный в дым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Сначала центры НТТМ, потом кооперативы, и понеслась капиталистическая пинсда
по рыночным кочкам.
Дания одобрила стройку морского участка конкурента "Северного потока-2"
не дрифь руцкии, можешь и такие прочитать, но пользуйся гоогле, дурачок яндекс рукоопый, возможно не найдёт.
надоело мне моральных калек жалеть....................
А вот то что детей приплетают - это не есть гуд.
Эй вы, кто шлем не отличает от ермолки,
Вот вам история советской комсомолки.
Чьей малой Родиной являлся город Фастов,
Где, как известно, много всяческих контрастов.
Училась Ксюша, как и все мы, в средней школе,
И кукурузу собирала летом в поле.
В шестнадцать лет её на этой кукурузе
Лишил комсорг Василий всяческих иллюзий.
Потом пошло оно поехало без толку;
Кто только не имел простую комсомолку.
Узнала Ксюша от особ мужского пола
Всю героическую сущность комсомола.
Так обнаружила она мужчин слабинку:
Они в руках у тех, кто может лечь на спинку.
И если дама будет спец по этой части,
Она получит всё из-под советской власти.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Теперь давно она уже в номенклатуре
Специалист по лесбиянству и культуре.
И мир дивится, видя Ксюшу на параде:
Чего досчить в стране Советов, могут б..ди!
По ходу слабо им голову зеленкой мажут, нужно заставлять пить