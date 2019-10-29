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 Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты. ФОТОрепортаж

29 октября 2019, при процессуальном руководстве прокуратуры города Киева следователями СУ ГУ НП в г.. Киеве совместно с ГУБКОП СБУ задержали главного специалиста Национального банка Украины при попытке завладеть средствами предпринимателя в сумме 50 тыс. долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении отмечается: "Досудебным расследованием установлено, что указанную сумму главный специалист НБУ потребовал от директора частного предприятия, осуществляющего деятельность по обмену валюты, за содействие в получении бессрочной Генеральной лицензии НБУ на осуществление таких услуг.

Во время передачи части обусловленных средств в сумме 40 тыс. долларов США служащего банка задержали у здания НБУ на Печерске.

Сейчас задержанному лицу готовится сообщение о подозрении в предварительной квалификацией ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенническое завладение чужим имуществом, совершенное в особо крупных размерах) УК Украины. На месте происшествия проводятся следственные действия".

Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 01
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 02
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 03
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 04
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 05
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 06
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 07
Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал решить вопрос получения лицензии на обмен валюты 08

Источник: https://censor.net.ua/p3156661
 
   
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Не знаю як в НБУ, але ваш "бандит" можливо ходить до сусідки.
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Постановка - при таких операціях обличчя прикривають до рішення суду. Але - хавай(те). Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты - Цензор.НЕТ 2064
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Що дура.. Працюєш на свиню порошенка..) скоро і палюку гонтареву затримають
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Тю. Дурак не тем понес взятку. Сейчас же Аваков все обменники крышует и получает 10 лямов долларов прибыли в месяц по расследованию самого Дубинского.
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когда уже СБУ свинтит предателя Зеленскавага?!
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Независимый от закона НБУ режима мародёра.
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а чего морды не заретушировали???
непорядок...по судам затаскает, как под застваву выйдет ))))
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Такій бородатий як більшість патрульних в Києві)))) Така мода маєш бороду маєш гроші...до речи подонок Дубинський теж бородатий)))
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Твою дивизию, сколько лет нужно работать чтоб собрать 50к баксов. А это модное чмо с бородкой за РАЗ 50к.
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