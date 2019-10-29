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 "Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Под офисом президента началась акция "Ні кроку назад"участники которой требуют прекратить разведение сил в Золотом на Донбассе.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Организаторы акции отмечают, что "сегодня началось "разведение войск" на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинском медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.

Действия властей с "разведения войск" пока представляются как вынужденная реакция на "просьбы народа", когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - "вынуждены" идти на уступки агрессору, поскольку так "хочет народ Украины". При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое "ні капітуляції, выходя на ​​площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и каких меньше чем сутки назад обстреливал враг.

Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не было ни одного дня тишины, преступно отводить войска сейчас, - добровольцы не планируют уходить из Золотого. ВИДЕО

Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 01
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 02
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 03
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 04
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 05
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 06
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 07
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 08
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 09
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 10
Ні кроку назад, - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым 11

Источник: https://censor.net.ua/p3156656
 
   
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Це не війська розводять, це розводять вас, українці!
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когда твоя козломордия падёт
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коли Зе стане "попередником" його будуть судити за порушення основного закону,звісно якщо ще буде існувати країна.
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Я уйду - нє катіт, буде боляче - і фізично і морально, безсмертних нема. "Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым - Цензор.НЕТ 3014
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Маловато щось грошей виділили на цю акцію..........
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Мальдівський барига повинен сидіти на нарах!!! А висновок про Зеленського робити поки рано!
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Зевчительки протестують проти скасування надбавок, 40-годинного робочого тижня і за 4000$,звісно ж. Зробили себе самі)
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Кто то может объяснить, почему когда сдали Крым (размером в млн. раз больше Золотого), ни один человек не пришел к АП на подобную акцию. Ни один не поехал в Симферополь и не сказал: умру но не отступлю. Кто эти люди ? Где они были все 5 лет до этого ? Что за хрень вообще происходит ?
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Дякули тільки за гроші виходять. А мародер за Крим не платив
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кто о чем, а жидосулима опять о грошах.
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Зубожіле ти вже тут, лапті з щами вже приготував?
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ты тупой, ты - не поймешь.
Да и не было тебя ВСЕ 5 лет на защите Крыма и Украины. "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 1704
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тебе, просидевшему за компом 5 лет этого не понять, вроде как только проснулся.
тогда, после Майдана, первые убитые, все были в шоке и не верили, что такое может случиться, что заберут Крым и кацапы нападут, заберут Дамбас и начнут убивать ВСУ и украинцев, вспарывать животы и срывать флаги.даже стрелять в Крыму не решились- как это - стрелять в русских? и в Симферополь ездили, и наши военные пытались сопротивляться.
а чего же ты не поехал и не умер, не отступив.
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Спорим, никак не отреагирует Шмаркля...
Затаится, оно верит в терпимость украинцев, бесконечную...
Типа, по майданят, "майдауны" и разойдутся - потом деграданты из квартала 95, придумают похабные шуточки про это, свинособачье поржет и все.......... "Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым - Цензор.НЕТ 4411
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Вчера по новостям сообщали о не доборе в ВСУ , а на акции "Ні кроку назад" лиц призывного возраста хоч греблю гати. Так пусть военкомы проведут свою акцию " Алло мы ищем таланты" и всю эту шелупонь з "Ні кроку назад" забирают на призывные пункты и пусть учатся не плакатами , а оружием родину защищать.
Процитирую Владимира Высоцкого не много изменив одно слово

Я Не Люблю МАЙДАНЫ И Манежи Там Миллион меняют по рублю пусть в переди большие перемены я это все равно не полюблю!!!
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про наколотые апельсины и печеньки, кое с кого уже спросили, как будете отвечать вы, скоты?...
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Нажаль такі нетривалі акції нічого не дадуть. Це вже факт як на мене. Вони мали вплив звичайно спочатку, але дуже короткочасний, і на сьогодні цього впливу вже немає."Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 8395
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просто это антинародная власть, для малороского нарида...
а на украинский народ, им насрать.
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Дякули підтягнулись. За штуку помочі "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 4488
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что же ты Ванька, про "проплаченных майдаунов" поты свои удаляешь.... совесть проснулась или дристанул? "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 8418
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Відповісти не можу, бо цапською мовою не володію "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 4529
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"Дякуемо!" - скандировали миллионы украинцев своим защитникам ВСУ!
с тех пор это слово вызывает жуткое подгорание у кацапов и всех любителей рузького мира..



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Можна мовчки робити свою справу. А можна за гроші "дякувати" російському шпигуну Порошенку "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 7754
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ты - и "мовчки"?))
еще раз:"Дякуемо!" - скандировали миллионы украинцев своим защитникам ВСУ!
с тех пор это слово вызывает жуткое подгорание у кацапов и всех любителей рузького мира, типа зебила sulima ivan..
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оно больное, этот Ваня. это как бить обезьянку.)
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Вчера по новостям сообщали о не доборе в ВСУ , а на акции "Ні кроку назад" лиц призывного возраста хоч греблю гати. Так пусть военкомы проведут свою акцию " Алло мы ищем таланты" и всю эту шелупонь з "Ні кроку назад" забирают на призывные пункты и пусть учатся не плакатами , а оружием родину защищать.
Процитирую Владимира Высоцкого не много изменив одно слово Я Не Люблю МАЙДАНЫ И Манежи Там Миллион меняют по рублю пусть в переди большие перемены я это все равно не полюблю!!!
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А может тебе козломордому в Сирию поехать воевать за срузький мир или сдохнуть под китайской границе или Иране и не сунуть свою башку рогатую в Украину?
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Зря 8-ми процентные считают, что их поддерживают остальные 90%.
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Да, путин *****. Согласен. Уже много лет согласен. Ну и что дальше?
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что смотри ниже? Сдача суверенитета это гос измена .Куда смотреть,придурок зеленый?
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Теперь хоть с чертом лысым буду,только против зеленой капитулянтской мрази.
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Ничего нового нет, что в любом обществе существуют разные течения и разные мнения. Тоже мне удивил. Их вес обычно не одинаков по численности. Скажем в Киеве, по сегодняшним данным более половины поддерживают Зеленского и ненавидят 11%. А петю ненавидит 40%. Вот такой расклад. Ну куда от него денешься.
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у кацапов большие проблемы с математикой: они её ненавидят))
Иначе бы знали, что 73% от 62% = около 45%...
Да и тех - половина приписано.
Что подтверждается фактом: даже несмотря на накрученные цифры рейтингов от розумкова и Ко - сейчас "поддержка" зе!лоха менее 33% в Киеве "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 6618

"Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим - Цензор.НЕТ 4630
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Якби вони так злодіїв гоняли останні 30 років. Так не гоняли.
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ЗЕштанмаер решил опросом трех бабушек-сапаров приехавших с окупированной территории что жители Золотого и Петровского хотят отвода ВСУ при етом сами признались что хотят рузького мира и ихние родственники и дети воюют за террористов днр. Опросов проукраинских людей реально живущих в Золотом Зештанмаер не проводил. И ето задумайтесь, на подконтрольной Украине территории. А теперь представьте себе какие выборы проведутся на окупированной территории и кто на них будет голосовать, так как проукраинские люди туда даже не попадут, которые ОБСЕ и Зештанмаер признают законными и в рамках Конституции Украины.
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Сссучений ****** має бути викинутий з Банкової за парєбрік! Справа кепська- час проти нас
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