 "Ні кроку назад", - под офисом президента прошла акция против отведения войск под Золотым. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Организаторы акции отмечают, что "сегодня началось "разведение войск" на участках в Золотом и в ближайшее время начнется в Петровском. Есть разногласия в заявлениях представителей власти, но учитывая тот факт, что проходит заседание ТКГ в Минске, становится очевидным, что отступление может начаться со дня на день. Заявления власти имеют целью распылить протестный потенциал и дезориентировать общество. Этому предшествовали пропагандистское шоу, которое на линии разграничения устроил Президент Украины и массированная информационная кампания в СМИ. В украинском медиа-пространство усилиями нашей власти внесено заблуждение, что украинцы устали от войны и готовы на мир фактически на любых условиях.
Действия властей с "разведения войск" пока представляются как вынужденная реакция на "просьбы народа", когда публично руководители нашего государства против капитуляции, против сдачи украинских территорий, но - "вынуждены" идти на уступки агрессору, поскольку так "хочет народ Украины". При этом власти сознательно игнорирует тот многомиллионный голос украинского народа, говорит свое "ні капітуляції, выходя на площади украинских городов. Власть игнорирует жертвенный чин украинских добровольцев, которые сейчас находятся безоружные на участке разведения и каких меньше чем сутки назад обстреливал враг.
Движение сопротивления капитуляции предупреждает власти о недопустимости любых действий, которые ставят под угрозу суверенитет Украины, жизнь и безопасность ее граждан. Мы предостерегаем от нарушения Конституции Украины. За все последствия, которые будут иметь эти незаконные действия, будут отвечать те, кто эти решения принимал и выполнял.
Да и не было тебя ВСЕ 5 лет на защите Крыма и Украины.
тогда, после Майдана, первые убитые, все были в шоке и не верили, что такое может случиться, что заберут Крым и кацапы нападут, заберут Дамбас и начнут убивать ВСУ и украинцев, вспарывать животы и срывать флаги.даже стрелять в Крыму не решились- как это - стрелять в русских? и в Симферополь ездили, и наши военные пытались сопротивляться.
а чего же ты не поехал и не умер, не отступив.
Затаится, оно верит в терпимость украинцев, бесконечную...
Типа, по майданят, "майдауны" и разойдутся - потом деграданты из квартала 95, придумают похабные шуточки про это, свинособачье поржет и все..........
Процитирую Владимира Высоцкого не много изменив одно слово
Я Не Люблю МАЙДАНЫ И Манежи Там Миллион меняют по рублю пусть в переди большие перемены я это все равно не полюблю!!!
а на украинский народ, им насрать.
с тех пор это слово вызывает жуткое подгорание у кацапов и всех любителей рузького мира..
еще раз:"Дякуемо!" - скандировали миллионы украинцев своим защитникам ВСУ!
с тех пор это слово вызывает жуткое подгорание у кацапов и всех любителей рузького мира, типа зебила sulima ivan..
Процитирую Владимира Высоцкого не много изменив одно слово Я Не Люблю МАЙДАНЫ И Манежи Там Миллион меняют по рублю пусть в переди большие перемены я это все равно не полюблю!!!
Иначе бы знали, что 73% от 62% = около 45%...
Да и тех - половина приписано.
Что подтверждается фактом: даже несмотря на накрученные цифры рейтингов от розумкова и Ко - сейчас "поддержка" зе!лоха менее 33% в Киеве