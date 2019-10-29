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 Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине. ФОТО

Правоохранители 28 октября обнаружили ранее судимого мужчину, который незаконно находился на территории нашего государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска "Гоптовка". Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

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Отмечается, что мужчину обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий "Мигрант" сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.

Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3156653
 
   
 Топ комментарии
 
20:16, 29 октября 2019
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».



В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»

КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
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Хорошо кормили . В раше все санкции переживёт .
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Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что разводить войска рядом с Золотым будут в течение 3 суток.
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Та По' вас постійно розводить, як кроликів...
Але ви ж тупенькі, тому і не помічаєте цього Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині - Цензор.НЕТ 2769
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Дебо, ти про Едгара По?
Почитай тобі буде корисно.
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Хорошо кормили . В раше все санкции переживёт .
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Підсрачниками гнали ? Екзальтована підстаркувата кримська панянка дєнісова - буде дуже незадоволеною..
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20:16, 29 октября 2019
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».



В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»

КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
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Там ще й цензура пройшлася прибравши фраґменти тексту, як:

«...Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.
......Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой?»
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Тю, завтра вернется до Хаьркову через леса.
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