 Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.
В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска "Гоптовка". Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Отмечается, что мужчину обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий "Мигрант" сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.
Але ви ж тупенькі, тому і не помічаєте цього
Почитай тобі буде корисно.
*********..запутинец.
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».
В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»
КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
«...Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.
......Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой?»