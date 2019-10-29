 Полицейские принудительно выдворили за пределы Украины гражданина РФ, отбывшего наказание на Харьковщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 31-летний гражданин Российской Федерации освободился из исправительной колонии, где более 8 лет отбывал наказание за умышленное убийство. Никаких оснований для дальнейшего пребывания на территории Украины он не имел.

В отношении правонарушителя работники миграционной службы составили протокол по ч. 2 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Генконсульством Российской Федерации было подтверждено гражданство мужчины и он получил необходимые документы для возвращения в страну происхождения. Под сопровождением работников УБПТЛ ГУНП в Харьковской области и ГУ ГТС Украины в Харьковской области мужчина покинул территорию нашего государства через пограничный пункт пропуска "Гоптовка". Ему запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая", - Аброськин обнародовал хронологию заказных убийств и покушений в Харькове. ИНФОГРАФИКА

Отмечается, что мужчину обнаружили в ходе проведения профилактических мероприятий "Мигрант" сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Управления стратегических расследований ГУНП в Харьковской области совместно с работниками регионального Главного управления государственной миграционной службы Украины.

Также смотрите: Иностранец во время конфликта с одесситами зарезал двух человек, - полиция. ВИДЕО