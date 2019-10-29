 Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

- Путин так пообещал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

И главнокомандующий!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

О Боже, какой мущіна! (c)

Все видела...

- нужна тактика и стратегия, понимаете?

Развод по-путински



Может "Как в старые добрые времена"?

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