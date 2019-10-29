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 Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

- Путин так пообещал...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

И главнокомандующий!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

О Боже, какой мущіна! (c)

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Все видела...

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

- нужна тактика и стратегия, понимаете?

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Развод по-путински

Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный полиграф. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Может "Как в старые добрые времена"?

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3156637
 
   
 Топ комментарии
 
вони взагалі поховались.
лише спамлять тихцем.
вилазять тільки в темах про Петю, мов ті упирі вночі ...
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Матвей Ганапольский на ЭМ -.....Вы наверное помните старинный анекдот, что русские, что бы не сделали, у них получается автомат Калашникова - так злобные враги шутили про российскую идентичность. Что ж, сейчас Минпросвещение подтверждает, что автомат и есть российской идентичностью и главной скрепой. Особо патриотично указание министерства учителям, которые должны напоминать ученикам, что из «калаша» ежегодно погибает четверть миллиона человек.
- Мама, ты знаешь, что я сегодня быстрее всех разобрал и собрал автомат, из которого каждый год убивают 250 тысяч человек.
- Умничка, сынок. Вот подрастёшь, поедешь в Сирию или на Украину и убьёшь там много-много людей.
- Я буду героем, мама?
- Да, сынок!
- А почему, если я убиваю, то буду героем?
- Потому что у нас такая шизанутая страна, сынок. Ладно, не отвлекайся, ешь манную кашу. Убить, ради Путина, ты всегда успеешь
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Співчуваю зебілью, на цей раз вас Цензор знову таки ататааааа! По повній.
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вони взагалі поховались.
лише спамлять тихцем.
вилазять тільки в темах про Петю, мов ті упирі вночі ...
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"Цензор", а это нормально: называть часть Украины "Лоханщина"? Это йумар?
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а у тебя справка о "нормальности" есть? давно из зебилятника выпустили?
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ЗЕбил вали на свою лоханщину...и клоуна прихвати.
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цензору нужен негатив, ненависть и конфликт.
Без этого цензор не цензор.
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В этом весь Цензор. Но называть барыгу Вальцманом не смей!
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Ога-ога. Пять лет зрадофилы тягали на Цензор фотожабы на пороха с российских пабликов в каждую новость... А так да! Фотожабы на пороха не разрешены.
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Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8344 wake up-UA Возьми рошенку за щеку.
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а називати Володимира Петровича Велвелом Пейсаховичем можна?
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За то шо я твово соевого боха назвал пейсатым, меня админ забанил. Но вам, свинособакам, на Цензоре правила не писаны...
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это зависит от данного конкретного админа . я вот одного мудака назвавал ЗЕленым мудаком так меня тоже забанили "Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2281
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а с чего ты взял что часть украины, а не студия в останкино?
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а если назвать " НеЛоханщина " ? так годится ? Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7198
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Свежие ЗЕжабы от "Цензор.НЕТ"

Редакторы, подумайте над ребрендингом ...
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иди квартал смотри,

там для тебя всё продумали
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На зустрічі в Нормандії.
Перед фуйлом ))))
Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4320
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ну да, в твоем вкусу дебилы из 95 квартала!
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Зебилье опять воет от обычных фотожаб)) Ох и убогие янелохи
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Зебилы, зацените как вам красиво провели по губам! Чисто факты от порофоба. Божья роса рулит.
https://youtube.com/watch?v=mAdqAoymLIw
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******* показывает только сепаров которые хотят отвода войск ВСУ и ни разу не показал людей которые против того чтобы Золотое стало серой зоной. Вдумайтесь сколько нашим солдатам нужно было приложить усилий, жизней и здоровья, чтобы занять ети городки в серых зонах где постоянно разгуливали вражеские ДРГ и стреляли по нашим солдатам прикрываясь местными. А что же будет теперь когда завтра в Золотое зайдут группы боевиков и откроют огонь по нашим солдатам отошедшим на 1 км в поле? Как давать ответку если в Золотом кроме местных еще и мусора где то попрятались или в заложниках у боевиков?
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на этот раз все актуальны и интересны, в лидеры таки то с полиграфом выдвинул бы, там нет фотошопа, но коментар в точку.
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Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2243Голосую за правий поліграф. Він, на мій погляд, більш надійний і функціональний.
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Поросвиньи объясните мне, хулио хочет завоевать Украину как орал пять ваш свин или прекратить войну?
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Овоща так не опускали, как этот кусок говна. Браво"Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9211
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лоханщина прям в ярости от правдивых фотожаб))))
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