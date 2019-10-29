 Развод по-путински, тактика и стратегия, самый надежный "полиграф". Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

- Путин так пообещал...
Читайте на "Цензор.НЕТ": "А кто такие лнр? Мы их уже признали?": Пост депутата от СН Камельчука о разведении в Золотом возмутил пользователей Facebook
И главнокомандующий!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский приехал к добровольцам в Золотое: Я президент этой страны и говорю - оружие уберите. ВИДЕО
О Боже, какой мущіна! (c)
Все видела...
- нужна тактика и стратегия, понимаете?
Развод по-путински
Может "Как в старые добрые времена"?
Больше фотошопов смотрите здесь
- Мама, ты знаешь, что я сегодня быстрее всех разобрал и собрал автомат, из которого каждый год убивают 250 тысяч человек.
- Умничка, сынок. Вот подрастёшь, поедешь в Сирию или на Украину и убьёшь там много-много людей.
- Я буду героем, мама?
- Да, сынок!
- А почему, если я убиваю, то буду героем?
- Потому что у нас такая шизанутая страна, сынок. Ладно, не отвлекайся, ешь манную кашу. Убить, ради Путина, ты всегда успеешь
лише спамлять тихцем.
вилазять тільки в темах про Петю, мов ті упирі вночі ...
Без этого цензор не цензор.
цензор же.
Редакторы, подумайте над ребрендингом ...
там для тебя всё продумали
Перед фуйлом ))))
https://youtube.com/watch?v=mAdqAoymLIw