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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (355) контрабанда (1854) налоговая милиция (1770) сигареты (666) ГФС (3454)

 Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Черновицкой области совместно с пограничниками изъяли из незаконного оборота крупную партию сигарет, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы

В рамках проведения операций "Акциз - 2019" и "Рубеж" вблизи линии украинско-румынской государственной границы было обнаружено транспортное средство марки "УАЗ-3303" и почти 22 тыс. пачек табачных изделий с марками и без марок акцизного налога Украины, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию.

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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты почти 22 тыс. пачек табачных изделий и автомобиль, общей ориентировочной стоимостью более 1 млн гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 204 УК Украины.

Продолжается следствие.

Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 01
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 02
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 03
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 04
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 05
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 06
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 07
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 08
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 09
Почти 22 тыс. пачек табачных изделий, предназначенных для незаконного перемещения в Румынию, изъяты в Черновицкой области 10

Источник: https://censor.net.ua/p3156597
 
 
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Так продайте їх по собівартості курцям-пенсіонерам, які отримують пенсії в 2 тисячі гривень.
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Останавливают машину - и как определяют что они предназначались для незаконного пересечения границы? У водилы спросили? А он признался? Или это догадки - которые ни один суд не признает? И сиги придется вернуть?
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Курение вредно для здоровья, хотим ликвидировать контрабанду сигаретами из Украины в ЕС, сделайте их внутри страны на 10% дороже чем в ЕС , можно на 2-3% , а то начнут возить от туда сюда, а так будет не рентабельно. И получится и с контрабандой ( этого сегмента) покончим и здоровье собственной нации сбережем. В Чехии пачка -91 гр, в Германии =155 гр, в Франции = 218 гр, в Великобритании =357 гр поэтому у нас нужно поднять для начала до 100 - 160 гр, не поможет значит до 220гр, оно и попустит
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