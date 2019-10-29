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 Политика Украины, Экономика
  2006  21
Все про:дороги (1845) ЕБРР (213) Херсонщина (827) Гончарук_Алексей (218)

 Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей. ФОТО

Сегодня на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе с Европейским банком реконструкции и развития был подписан Меморандум по программе финансирования региональных дорог.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Алленом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро", - сообщил Гончарук.

По его словам, ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии, и первой областью станет Херсонская.

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Советник премьер-министра Украины Юрий Голик уточнил, что деньги выделяются на капитальный ремонт региональных дорог в пяти областях.

Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей 01
Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей 02
Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей 03

Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей 04

Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей 05

Источник: https://censor.net.ua/p3156588
 
 
 Топ комментарии
 
региональных это те которые в даунбасе... и которые зяля так хочет отремонтировать за наш кошт
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В Донецьцій та Луганських областях. Ах так, вони ж натерпілися від націоналістів.
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херсонская область - чтобы танкам удобно было ехать вдоль днепровско-крымского канала
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региональных это те которые в даунбасе... и которые зяля так хочет отремонтировать за наш кошт
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В Донецьцій та Луганських областях. Ах так, вони ж натерпілися від націоналістів.
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и первой областью станет Херсонская. По ходу будут строить дорогу на крым и Одессу для тамженашихлядей
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Капитулянт Зеленский ремонтирует дороги чтобы по ним быстрее проехали рассейские танки! Не забудем не простим такую капитуляцию тире зраду! Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей - Цензор.НЕТ 6214
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херсонская область - чтобы танкам удобно было ехать вдоль днепровско-крымского канала
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танки и без дорого проедут, дороги для пехоты...
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ты говоришь, дорого? - нет..
весь юг херсонсой области в каналах, и это - сплошные противотанковые рвы...
а дороги улучшать. это не только сменить покрытие, а и обустроить мосты и путепроводы... без них танкам никак
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Ну пока речь не о "ремонтирует", а о "набираются кредитов, которые ещё нашим правнукам отдавать"!
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Ну во первых, не будем забывать, что это кредит (только целевой), и "великом строителе дорог "Зе" пока говорить рано
Во вторых: озвучена была только херсонская область, что как бэ намекает, что остальное финансирование пойдет на финансирование дорог двух известных сепарских областей. Неизвестны так же суммы которые пойдут на конкретные области (например по 1млн на херсонскую и еще пару каких то областей, на луганскую и донецкую как наиболее пострадавшую 297млн)
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Не, если Голик будет следить, то что-то да сделают
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Скорее всего это финансирование пошло как часть помощи озвученного как то варианта по реинтеграции Донбасса. Думаю большая часть этих денег пойдет именно туда и отследить их использование там будет ой как сложно!!!!! Тоэтому уже сейчас можно говорить, что ******** как минимум 200 млн
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херсонская .. наверное до крыма будут строить
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Ще дві - Донецька і Луганська. Ще одна - Дніпропетровська. А п'ята? Тут інтрига. Ставлю на Харківську. У майбутній Новоросії дороги мають бути зремонтовані, бо у кацапів грошей на все не вистачить.
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я вообще в недоумении , обещали отобрать и поделить а пока что только набирают , может это первый этап ?
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Я часто в Лазурном Херсонской области летом, там есть такая бетонка из квадратных плит, километров 10 наверное перед вьездом, по ней скачешь на стыках добрых 1,5 часа. Вот и посмотрим через пару лет хотя бы что изменится... Хотя меморандум - это пока только намерения дать деньги...
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И вообще, самокатист, нафига ремонтировать дороги, которые через два дня уже и так будут европейского уровня, как требовал велосипедист-марафонец?

Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей - Цензор.НЕТ 7566
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Криворізька, Криворізька, Дніпропетровська, Криворізька і Дніпропетровська області?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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