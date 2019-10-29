 Кабмин и ЕБРР договорились о финансировании ремонта региональных дорог: первый транш в 300 млн евро распределят на 5 областей. ФОТО

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписали сегодня с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Алленом Пию Меморандум по программе финансирования региональных дорог. Первый транш - 300 млн евро", - сообщил Гончарук.
По его словам, ЕБРР будет кредитовать областные государственные администрации под местные гарантии, и первой областью станет Херсонская.
Советник премьер-министра Украины Юрий Голик уточнил, что деньги выделяются на капитальный ремонт региональных дорог в пяти областях.
весь юг херсонсой области в каналах, и это - сплошные противотанковые рвы...
а дороги улучшать. это не только сменить покрытие, а и обустроить мосты и путепроводы... без них танкам никак
Во вторых: озвучена была только херсонская область, что как бэ намекает, что остальное финансирование пойдет на финансирование дорог двух известных сепарских областей. Неизвестны так же суммы которые пойдут на конкретные области (например по 1млн на херсонскую и еще пару каких то областей, на луганскую и донецкую как наиболее пострадавшую 297млн)