 Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учения проходят при поддержке Вооруженных Сил Канады совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Литвы, Польши и Украины, в целом с участием международных партнеров из девяти стран: Грузии, Болгарии, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Северная Македония, Румынии, Черногории и Украины.

От Украины к учениям привлекаются военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и офицеры десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в составе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Отмечается, что структура учений сосредоточена на планировании офицерами штаба операций по поддержанию мира.

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