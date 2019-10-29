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 Общество, Фоторепортаж
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 Международные военные учения "Кленовая Арка - 2019" стартовали в Житомире, - Минобороны. ФОТОрепортаж

В Житомире на базе 199-го Учебного центра десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины состоялось торжественное открытие многонационального командно-штабного учения "Кленовая Арка - 2019".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Учения проходят при поддержке Вооруженных Сил Канады совместно с военнослужащими Вооруженных Сил Литвы, Польши и Украины, в целом с участием международных партнеров из девяти стран: Грузии, Болгарии, Канады, Литовской Республики, Республики Польша, Республики Северная Македония, Румынии, Черногории и Украины.

От Украины к учениям привлекаются военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады и офицеры десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, которые выполняют задачи в составе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского.

Отмечается, что структура учений сосредоточена на планировании офицерами штаба операций по поддержанию мира.

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Международные военные учения Кленовая Арка - 2019 стартовали в Житомире, - Минобороны 01
Международные военные учения Кленовая Арка - 2019 стартовали в Житомире, - Минобороны 02
Международные военные учения Кленовая Арка - 2019 стартовали в Житомире, - Минобороны 03
Международные военные учения Кленовая Арка - 2019 стартовали в Житомире, - Минобороны 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156587
 
   
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А какой уже смысл. Сегодня с 12:00 стратовала официальная сдача государственных территорий и интересов...
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Так их тренируют не воевать а охранят кортежи и дома чиновников
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З Нового року такі навчання будуть проводитися лише з БРАТНІМИ для Зєлєпуті мокшанськими військами.
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тоже будут тренировать оставление своих позиций по приказу нелоха?
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Армия капитулянтов. Лучше учитесь быстро подымать руки-вверх и цеплять на палку свои белые трусики.
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армия норм . это банда , как сказано выше -нелохи , они будут поднимать трусы и думаю что не совсем белые
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