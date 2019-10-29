 14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.
"Полиция выяснила, несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.
Пассажиры джипа сейчас находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.
Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят то не так!
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
а те которые поставили еще и газовую установку так вобще внеадеквате.
Вобще кугуты всегда преуспевали и жили хорошо, а тут вдруг при Порошенко советский союз кончился и дибилам перестали платить за то, что они просто такие бесполезные животные есть.
хоть ен убил никого...