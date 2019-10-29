 14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Полиция выяснила, несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.

Пассажиры джипа сейчас находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

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