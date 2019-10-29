EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  9620  52
Материалы по теме:
Все про:дети (3732) ДТП (5831) Киевская область (1791) Нацполиция (10314)

 14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Крячки (Киевская обл.) сегодня около 11:00 утра 14-летний парень не справился с управлением родительского внедорожника, авто перевернулось, парень погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

"Полиция выяснила, несовершеннолетний погибший решил взять авто родителей и вместе с тремя несовершеннолетними друзьями 14 и 15 лет покататься на нем по деревне. В результате это путешествие закончилось трагически", - говорится в сообщении.

Пассажиры джипа сейчас находятся в местной больнице с травмами различной степени тяжести.

Полиция устанавливает все обстоятельства данного дорожно-транспортного происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик. ФОТО

14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 01
14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 02
14-летний подросток на отцовском внедорожнике разбился насмерть на Киевщине, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156579
 
   
 Топ комментарии
 
Ото не треба було по ДЯРЕВНЕ кататися. Поїхали б в село - все було б файно.
 показать весь комментарий
 
"покататься на нем по деревне"
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
 показать весь комментарий
 
По какой "дярёвне", дадагая ридакция?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Печально с одной стороны, но хорошо, что никого не задавили
 показать весь комментарий
 
 
Конечно, радоваться тут нечему. Болвану уже все равно, а родителям горе на всю жизнь.
 показать весь комментарий
 
 
Родители, делайте вывод с этого, ни в коем случае не доверяйте машину своему не совершеннолетнему чаду, иначе горя не оберётесь на всю оставшуюся жизнь...
 показать весь комментарий
 
Ну задавити не задавили, слава Богу, але ж покалічив двох.
 показать весь комментарий
 
ну эти сами залезли в авто, пусть скажут спасибо судьбе, что в этот раз пронесло. Возможно, научит на будущее
 показать весь комментарий
 
+5коп.
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят то не так!
 показать весь комментарий
 
на Цензоре кроме новостей Украины и Мира должен быть раздел В Мире Животных
 показать весь комментарий
 
А це вже привчають людей... якщо далі так піде то Украіна невдовзі буде новим федеральним округом Козлостана
 показать весь комментарий
 
 
Смотри определение в википедии, а не рви шаровары почем зря
 показать весь комментарий
 
"покататься на нем по деревне"
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
 показать весь комментарий
 
 
А ті Шо пишуть мабуть полукацапи 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3616 Вони не розуміють, що в Україні немає дЄрЄвЄнь. Є село, хутір, місто. А дЄрЄвня від слова дЄрЄво, це такий собі хутір де всі хати зроблені з дерева. 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3616
 показать весь комментарий
 
 
Не машина, а кусок говна. И Скрябин на такой консервной банке убился
 показать весь комментарий
 
 
У Скрябіна трохи краща була - Секвоя, а не Крузак...
 показать весь комментарий
 
навіть не трохи, а набагато краща, адже це взагалі прадо, а не нормальний 200й крузак, ну але ж і Кузьма в'їхав на Секво'ї в молоковоз, а тут переворот на грунтовці призвів до смерті?? дивно, і ушкодження у машини більше на боці пасажира. явно був не пристібнутий і невдало вдарився головою або зламав шию
 показать весь комментарий
 
покласти може і не важко, але щоб вбитись то треба постаратись
 показать весь комментарий
 
Ото не треба було по ДЯРЕВНЕ кататися. Поїхали б в село - все було б файно.
 показать весь комментарий
 
 
Мне одному кажется что на прадо и крузаках ездит в основном быдло?
а те которые поставили еще и газовую установку так вобще внеадеквате.
 показать весь комментарий
 
я езжу не быдло наоборот стараюсь на дороге не выделяться
 показать весь комментарий
 
а я газовую установку поставил и вроде как в адеквате )))
 показать весь комментарий
 
Колхозний опрокидиш. У нас рахують за престиж авто, а на самому разі, реально колхозанівська машина.
 показать весь комментарий
 
 
Даааа... Развалил Порошенко село. Зубожилам жрать нечего. Последнюю праду раздолбали.
 показать весь комментарий
 
 
Та ти більше поїздь по селах навколо Києва, там одні чиновники на державну зарплату мешкають. Правда, у них діти і бабусі талановиті бізнесмени.
 показать весь комментарий
 
Ще й роботів зовсім ні. Прийшли годинники брати стовбури і цибулі та міняти державний будуй. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна!

14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9938
 показать весь комментарий
 
 
Тада. У кугутов по селам раньше робатаф было завалися. Все Порошенко отобрал. 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7770

Вобще кугуты всегда преуспевали и жили хорошо, а тут вдруг при Порошенко советский союз кончился и дибилам перестали платить за то, что они просто такие бесполезные животные есть.
 показать весь комментарий
 
 
естественный отбор.. дураки умирают в первую очередь..
 показать весь комментарий
 
 
госпади, хорошо хоть люди не пострадали!
 показать весь комментарий
 
 
Месяца два тому у нас один мужик на Шкода Супер-Б летел, цепонул в повороте обочину ( что примечательно встречную - похоже, в поворот по гоночному влетал) и пошёл кувыркаться. Полиция от места, где слетел с трассы до собственно авто 45,3 метра намеряла. Машине три колеса в кувырках разбуло. Мужика в одном из оборотиков выкинуло и машиной же раздавило верхнюю часть головы. А всё почему? Скорость.
 показать весь комментарий
 
 
Я вас прошу, ну який це мажор? Це стара Тойота Прадо, конкретно таку модель перестали робити ще в 2009 році...
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, на селі Прадо в 120-му кузові - це досі круто) Я й забув)))
 показать весь комментарий
 
Якби були пристебнуті залишилися б живі. Прадо серед легковиків як танк.
 показать весь комментарий
 
маленький мальчик нашёл самокат, больше в деревне столбы не стоят.
 показать весь комментарий
 
главное, что с собой никого не утащил
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и покатались, один на небесах, а остальные на лечении...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх