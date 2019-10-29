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Все про:Закарпатье (1670) СБУ (13951)

 Нелегальный ввоз комплектующих к военной авиатехнике предотвращен на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Незаконный ввоз в нашу страну товаров военного и двойного назначения, которые подлежат обязательному государственному экспортному контролю, предотвратила Служба безопасности Украины в Закарпатской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссыылкой на пресс-службу СБУ.

Во время таможенного досмотра на пункте пропуска "Тиса" в автомобиле правоохранители обнаружили комплектующие к вертолета. В технологических полостях авто перевозчик пытался скрыто переместить через государственную границу шесть алюминиевых закрылок и контрольно-проверочную аппаратуру к военному вертолету МИ-24.

Сейчас обнаруженные запчасти передали на экспертизу.

Следователями СБУ зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается следствие для установления всех обстоятельств дела, в частности заказчиков и цели сделки.

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Нелегальный ввоз комплектующих к военной авиатехнике предотвращен на Закарпатье, - СБУ 01
Нелегальный ввоз комплектующих к военной авиатехнике предотвращен на Закарпатье, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156568
 
 
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от, молодці!
тепер укропські літаки, яких і так мало, зовсім не літатимуть!
дави хохлів зюзя!
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ну чё помню как в 14г волонтёрам мозги компосировали за ввоз касок и бронежилетов
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Молдцы! Вотак вот их, контрабандистов! Наши вертолеты должны летать только на самых качественных и свежих комплектующих!
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