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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны. ФОТОрепортаж

К причалу Одесского морского вокзала во вторник пришвартовались минные тральщики четырех стран НАТО: испанский ESPS "Sella", румынский "Ros Lupu Dinescu", болгарский BGS "Shkval" и итальянский ITS "Numana"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Отметим, что данные корабли несут патрулирование в Средиземном море в составе 2-й постоянной противоминной группы НАТО "SNMCMG2", а в Одессу они прибыли с дружественным визитом и будут находиться здесь в течение недели", - говорится в сообщении.

Планируется, что группировку кораблей посетит делегация НАТО во главе с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом, визит которого в Украину начнется именно с Одессы 30 октября.

"Также в рамках визита запланирована встреча руководства Альянса с представителями ВМС ВС Украины, в частности студентами академии", - добавили в Минобороны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прибывшие из США катера украинских ВМС класса Island "Славянск" и "Старобельск" пришвартовались в военной гавани Одесского порта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 01
4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 02
4 корабля НАТО с дружественным визитом прибыли в Одессу, - Минобороны 03

Источник: https://censor.net.ua/p3156532
 
   
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Когда уже Зештанмаер запретит заходить судам НАТО в Одесский порт, чтобы путена не правацировать?
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Будут вывозить ВСУ в нейтральные воды,они нелоху мешают на территории Украины.
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Побольше натовских кораблей в Украину- хороших и разных! Одесская вата полыхает!!!)))
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Подзаправиться по дешёвке, так сказать соблюсти стандарт НАТО.
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