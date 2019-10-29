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 Политика Украины, Технологии
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Все про:мобильная связь (322) Гончарук_Алексей (218)

 "Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами. ФОТОрепортаж

Каждый уголок Украины будет покрыто мобильной связью и Интернетом.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время подписания меморандума о перераспределении частот с четырьмя крупнейшими мобильными операторами Украины, которое состоялось на Первом инвестиционном форуме RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе, сообщает Цензор.НЕТ

"Операторы получат конкурентные условия, при которых будут соревноваться между собой за лучшее качество интернета. Как результат - у компаний будут новые возможности для инвестиций и расширения набора услуг. А у украинцев - качественная связь в селах и на дорогах", - отметил он, добавив, что правительство со своей стороны готово оказать максимальную поддержку в этом процессе для мобильных операторов.

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Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 01
Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 02
Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 03

Начинаем тотальную цифровизацию Украины! - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156521
 
 
 Топ комментарии
 
цифровизацию!? все больше новых слов и никаких дел
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пенсы от щастья заплакали)) дождались...наконец))
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С диджитализацией уже закончили,теперь приступают к цифровизации. Вот умнички "Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами - Цензор.НЕТ 9937
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Інтернет нас буде зігрівати в холодну зиму.
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Кацап поменяй методичку - это уже было 150 раз...
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Меморандум це добре. Невеликі кроки приведуть до великих результатів.
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Боже, дай ума нашим гражданам и спаси Украину от властных идиотов!!!
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Владні ідіоти є результатом вибору "громадян"-ідіотів, яким Ви просите Бога дати розуму.
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с одной стороны эт канешна хорошо...
но с другой...
теперь порохоботы смогут срать с любой точки нашей страны
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пенсы от щастья заплакали)) дождались...наконец))
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на олигопольном рынке говорить о реальной конкуренция это весьма смело..если не сказать глупо..
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А когда путину нужно будет,то все эти россияшкинские операторы просто возьмут и отключат лохам интернет.
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С диджитализацией уже закончили,теперь приступают к цифровизации. Вот умнички "Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами - Цензор.НЕТ 9937
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Бог в помощь... интересно почитать коменты порохоботов .. один ли у нас с ними Бог?
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"Не сотвори, себе кумира", а бог только у "Свидетелей Зерро"
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..диджиталоцифроапгрейдизацию тоесть . Ну шо ж ,, простому люду всё понятно . Нужная рехворма ,, особенно для села !! Может теперь надои у коров вырастут . "Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами - Цензор.НЕТ 2343 .
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Як там цифровізацію вже можна на хліб мастити чи ще ні?
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Цифровизация оху..ная))) абонплата все время повышается за просто возможность позвонить))) при этом двумя путями - растут тарифы и сокращается месяц))) скоро у мобильных операторов месяц сократится до 20 дней, и будет у нас в году 18 мобильных месяцев)))
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по моему интернет покрытием занимается не государство, а частные компании
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клоуни...інвестори тікають, бізнес середій та малий ********, війна в державі...а в них найзагальніша проблема та мета- цифра.....Вилупки...
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Ты, козлина, хоть сайт кабмина обнови, бо там все ещё кабмин Гройсмана полном составе.
Люди устали позориться.
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Коли я бачу от такі " форуми",мені хочеться процитувати цим людям слова П.Загребельного :"от не чіпайте буряків,а то без сахарю залишимось"
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пока вы будете меморандумы подписывать Илон Маск за вас бесплатно сделает
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А вони скажуть, що це зробили блаЗЄнський_з_гончаруком і покладуть гроші до своєї кишені. Чим Ви доведете, що І-нет від Маска?
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Зеленороссизм есть Зебильная власть плюс диджитализация всей страны!
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Все це нагадало анекдот про те, як комісія прийшла до божевільні та, зайшовши до палати з пацієнтами, сказала: ...зараз ми вас всіх тут продиференціюємо!!!... "Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами - Цензор.НЕТ 559
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Вам что там, дядю Геру завезли?

Когда уровень жизни будет повышаться? Задолбали зебобики!
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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