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 Общество, Фоторепортаж
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 Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС. ФОТОрепортаж

Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ "Гнутово" в районе проведения ООС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС в Facebook.

Среди делегатов - представители Швеции, Австрии, Испании, Франции, Кыргызстана, Эстонии, Бельгии, Латвии, Германии, Польши и Литвы. Главой делегации выступал Председатель группы поддержки Украины в ЕС Питер Вагнер.

Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 01

Как отметили в штабе, в первую очередь делегатов интересовала ситуация с безопасностью на КПВВ, которую и обеспечивают военнослужащие донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил, а также правила и продолжительность пересечения контрольного пункта въезда-выезда, обстановка вокруг и изменения в благоустройстве КПВВ.

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Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 02

"Представители миссии имели возможность воочию увидеть, как и в каких условиях проходит процесс контрольно-проверочных процедур", - добавили в пресс-центре ОС.

Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 03
Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 04
Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 05
Фото: пресс-центр ОС

Представители Гуманитарной миссии ООН из 11 стран посетили КПВВ Гнутово в районе проведения ООС 06

Источник: https://censor.net.ua/p3156489
 
 
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