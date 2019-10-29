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 Засыпало кукурузой: на элеваторе в Галицком районе погибли двое мужчин, - ГСЧС. ФОТО

В селе Кинашев Галичского района Ивано-Франковской области на территории элеватора для хранения кукурузы погибли два человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"28 октября в 21:13 на пункт связи Государственной пожарно-спасательной части №3 города Галич поступило сообщение о том, что в селе Кинашов Галицкого района, на территории элеватора для хранения кукурузы частного предприятия "АГРО-ВИТА" в приемной яме сушки элеватора находится 3 человека, которых засыпает кукурузой", - сказано в сообщении.

Засыпало кукурузой: на элеваторе в Галицком районе погибли двое мужчин, - ГСЧС 01
Фото: ГСЧС

К месту происшествия немедленно были направлены спасатели. Еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений, работниками предприятия был спасен мужчина, 1986 г.р. Пострадавший был передан работникам скорой неотложной медицинской помощи и госпитализированы в Галицкую ЦРБ. Спасатели, прибывшие к месту вызова, совместно с работниками предприятия в 21:41 подняли тело мужчины 1963 г.р. и в 22:02 обнаружили и подняли тело мужчины 2000 г.р.

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Для проведения работ по поиску пострадавших были привлечены 18 человек личного состава на 4 единицах техники Управления ГСЧС в области.

На месте происшествия работала мобильно-оперативная группа и дежурная смена оперативно-координационного центра Управления ГСЧС в области.

Источник: https://censor.net.ua/p3156482
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
до 2014 года китай взялся строить в евпатории порт(причал) - готовился принимать кукурузу с украины в объемах 8 млн тонн ежегодно
но не тут-то было
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Конечно не тут, как может быть тут если все 30 лет "незалэжности" этим людям кто то мешал жыть: то Яныка выберут, то клоуна, то кукурузу на себя высыпят... Кто виноват - депутаты!
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Крым при Укарине был автономией и имел свое же правительство которое они сами и выбирали, своих Гоблинов и Константиновых. Какие притензии к Украине? Так они же и Яныка и выбрали. Почему сейчас их любимый Янык не в крыму гауляйтером, как и Рабиновичи и Бойки с Левочкиными?
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А крым тут собственно вообще ни при чем... Все дело в фазах луны! И в направлении ветра! Куда ветер подует - туда хохол и думает.
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да, янык мог не бежать в крым со всеми военными секретами, а возглавить освобождение его и евпаторийского кукурузного причала от рашистских захватчиков...
теперь всю надежду люди возлагают на зеленского и его эзопов язык...все еще надеются, что стартанет
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Остается лишь пожелать им удачи, и терпения ибо как говорит народная мудрость обещанного 3 года ждут, в данном случае 5 лет.
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Судя по фото, Это завальная яма. Спрашивается какого они там делали, да еще и во время разгрузки силоса. Жесть.
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