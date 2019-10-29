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 Отец Гандзюк опубликовал последний снимок дочери, сделанный им год назад: "Катя последний раз в жизни сидит. Менее чем через шесть дней ее не станет". ФОТО

Отец убитой в прошлом году херсонской активистки Катерины Гандзюк - Виктор опубликовал предсмертный снимок дочери, сделанный им ровно год назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его фейсбук-страницу.

"Те счастливые для нас короткие отрезки времени, когда Катя сидела. Более чем за три месяца пребывания в реанимации раз восемь или девять. По несколько минут. Старалась изо всех сил, упорно, несмотря на невыносимую боль... Смотрю на фото... Снова и снова... Бесстрастная надпись на экране айфона: "29 октября 2018 года, 15:15". Ровно год назад. Я снимаю Катю в последний раз. Катя в последний раз в жизни сидит. Более подняться не сможет. Менее чем через шесть дней Кати не станет...", - написал Виктор Гандзюк в коментарии к снимку.

Отец Гандзюк опубликовал последний снимок дочери, сделанный им год назад: Катя последний раз в жизни сидит. Менее чем через шесть дней ее не станет 01

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Напомним, 31 июля 2018 года на советника херсонского городского главы, активистку Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. Гандзюк попала в реанимационное отделение. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

4 декабря объявили подозрение ранее судимому гражданину Алексею Левину. Позже Левина объявили в розыск.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

7 мая правоохранители задержали 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк: Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Сергея Торбина и Никиты Грабчука. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

6 июня суд вынес приговор исполнителям. Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы. Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.

15 февраля суд арестовал Мангера с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. В тот же день глава Херсонского облсовета вышел из СИЗО под залог, а 18 февраля он вышел на работу.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.

31 мая Мангеру смягчили и продлили меру пресечения. 25 июня суд снова обязал Мангера носить браслет и сдать загранпаспорт.

24 июля стало известно, что ГПУ остановила расследование против Мангера и Левина в деле об убийстве Гандзюк.

Отец Гандзюк опубликовал последний снимок дочери, сделанный им год назад: Катя последний раз в жизни сидит. Менее чем через шесть дней ее не станет 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156478
 
 
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Клован вообще собирается наказать этих уродов? Почему активисты не бегают за ним как за Порохом?
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порошок не наказал и Зелю выбрали, чтоб он за порошенко прибрал.

че ж не прибрал? зачем мы за Зеленского голосовали? чтоб но пришел в НАБУ и сказал что он не собирается на них давить - типа что хотите то и делайте.

где передача в суд дел по заказчикам Гандзюк? их знает вся страна!!

Зеля просто добиться власти хотел, а на активистов и Украину ему насрать! лишь бы его папик - Беня Коломойский мог с Путиным бизнес на крови вести!!!
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