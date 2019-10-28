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 Политика Украины
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 Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД. ФОТОрепортаж

Украинская сторона и представители Европейской комиссии по итогам очередной трехсторонней встречи о транзите газа через Украину в Брюсселе выступили с единой позицией относительно контракта.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел.

"Теперь имеем общую с Еврокомиссией позицию: новый контракт должен быть долгосрочным и на значительный объем. Он должен быть заключен с новым оператором украинской газотранспортной системы, который с 1 января 2020 г. будет выведен из группы Нафтогаз (процесс анбандлинга). Отношения между оператором ГТС Украины и Газпромом должны отвечать требованиям европейского энергетического законодательства, которые Украина внедряет как член Энергетического сообщества", - сообщили в МИД.

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В украинском внешнеполитическом ведомстве при этом подчеркнули, что в такой позиции нет ничего особенного, поскольку по идентичным правилам российский "Газпром" работает со всеми своими контрагентами в Европейском союзе.

"Благодарим Еврокомиссию за настойчивость и надеемся на конструктивный подход российской стороны во время следующего раунда переговоров. Со своей стороны, Нафтогаз готов к интенсификации дискуссии в трехстороннем формате на всех уровнях для скорейшего достижения результата", - подчеркнули в МИД.

Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД 01

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Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД 02
Украина и ЕК сформировали общую позицию, согласно которой новый контракт на транзит газа должен быть долгосрочным и на значительный объем, - МИД 03

Напомним, 9 октября глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что Украина заинтересована в подписании долгосрочного контракта на транзит российского газа, поэтому временный договор сроком на один год является неприемлемым для страны.

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28 октября стороны снова встретились. По словам исполнительного директора группы "Нафтогаз" Юрия Витренко, для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Следующий раунд переговоров по транзиту российского газа, вероятно, пройдет после 11 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/p3156423
 
 
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Будет трёх, пятилетний контракт - максимум, и мировые соглашения в судах.
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Если подпишут контракт , то это означает шо москали нашли украинскую гниду , которая под них прогнулась . Москаль всегда шукает украинскую гниду , без этой гниды он ничего не в состоянии сделать на территории Украины .
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московия просрала все свои обходные пути вокруг Украины (СП-2 ещё не достроен но уже урезан на половину мощности наряду с СП-1, турецкий поток вместо четырёх ниток уже только две, другие две попилили на металлолом, турецкие братки не стали на колени перед х-м на колени как ожидалось, а наоборот, на силу сибири бабло уже давно разворовано) а США уже полным ходом готовится уже с 21 года начать торговать свои газом создавая инфраструктуру и газпром ей не нужен, в таких условиях не подписать контракт на условиях Украины и Европы (Европе чем больше газа тем дешевле цена, что устраивает и Украину) нужно постараться.
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сидять мужики, окрім заключення контрактів по газу і суперечок нічим не займаються. Ну їх нафіг.
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