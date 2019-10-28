EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  531  5
Все про:сигареты (665) ГФС (3454) Ивано-Франковская область (395)

 Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Ивано-Франковской области изъяли из незаконного оборота крупную партию табачных изделий с марками акцизного налога неустановленного образца.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС. 

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено физическое лицо-предприниматель, от имени которого в магазине осуществляется реализация оптовых партий табачных изделий с марками акцизного налога неустановленного образца.

По результатам проведенного санкционированного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 79,5 тыс. пачек сигарет с марками акцизного налога неустановленного образца общей ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн. гривен.

Следствие продолжается".

Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 01
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 02
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 03
Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156420
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Хотите инсайд от продавца сигарет из киоска ? Ловите ...

Лугандония в подвалах штампует сигареты без акциза , а украинская гнида с удовольствием их берет оптом и торгует втихаря .
 показать весь комментарий
 
что значит - акцизные марки неустановленного образца...?
фальшивые, поддельные, самодельные...какие?
 показать весь комментарий
 
фальшивые, поддельные, самодельные...какие?


Светло-синего цвета мне показывали . Какие именно сигареты были - забыл , кажись Прима . Помню точно , шо без фильтра были .
 показать весь комментарий
 
говорят эти цигаретки уже давно стали самой подделываемой "маркой"...
(я помню их еще по купонам-талонам выдавали по 3 пачки на месяц)))
 показать весь комментарий
 
Я такое не курю , я тютюн купую у людей , шо сами на огороде выращивают . А продавец просто знакомый , я мимо проходил , а он меня заметил и чаем из термоса угостил . Постояли , поболтали трошки , ему скучно целый день в железном ящике сидеть , ну и показал на примере як сепары проникают на украинский табачный рынок . Это уже года полтора назад было .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх