 Сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота 79,5 тыс. пачек сигарет в Ивано-Франковске. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.
В сообщении отмечается: "В рамках проведения операции "Акциз-2019" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 УК Украины было установлено физическое лицо-предприниматель, от имени которого в магазине осуществляется реализация оптовых партий табачных изделий с марками акцизного налога неустановленного образца.
По результатам проведенного санкционированного обыска из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение более 79,5 тыс. пачек сигарет с марками акцизного налога неустановленного образца общей ориентировочной стоимостью почти 3,4 млн. гривен.
Следствие продолжается".
Лугандония в подвалах штампует сигареты без акциза , а украинская гнида с удовольствием их берет оптом и торгует втихаря .
фальшивые, поддельные, самодельные...какие?
Светло-синего цвета мне показывали . Какие именно сигареты были - забыл , кажись Прима . Помню точно , шо без фильтра были .
(я помню их еще по купонам-талонам выдавали по 3 пачки на месяц)))