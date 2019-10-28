 В свой 5-й день рождения 53-я ОМБ вернулась из зоны ООС в пункт постоянной дислокации на Днепропетровщину. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке бригады.

В сообщении отмечается: "Сегодня в пгт. Черкасское состоялось торжественное построение по случаю 5-летия создания 53-й отдельной механизированной бригады. Торжества совпали с возвращением бригады из района выполнения боевых задач Операция объединенных сил.

Теперь на военнослужащих ждет заслуженный отдых и реабилитация после тяжелой и напряженной ротации, при которой, от рук врага погибло 7 наших военнослужащих. Во время встречи их память и память всех погибших в русско-украинской войне почтили минутой молчания.

Также в ходе торжеств военнослужащим были вручены ведомственные и почетные награды Командующим оперативного командования "Восток".

















