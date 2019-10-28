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 Общество
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Все про:прививка (85) дифтерия (26) Разумков Дмитрий (261) Слуга народа (407) Бабак Сергей (4) Радуцкий Михаил (33)

 "Слуги народа" во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии. ФОТО

Глава партии Дмитрий Разумков вместе с несколькими депутатами от партии вакцинировались от дифтерии.

Об этом сообщил в Facebook депутат Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым.

Также депутат от Слуги народа порекомендовал вакцинироваться всем гражданам. По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве.

"Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал Радуцкий.

Читайте также: В Киеве зафиксирован второй случай заболевания дифтерией, - лабораторный центр МОЗСлуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 01Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 02
Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 03
Слуги народа во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156405
 
 
 Топ комментарии
 
От капитуляции и рузького мира в голову пускай бы лучше сделали прививки
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в язика треба було робити ))
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Вот интересно, а покакали они сегодня нормально ?

А кушали хорошо ? И шо ?
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ну... если Изя какал значит Изя кушал значит у Изи есть деньги значит у Изи все хорошо! "Слуги народа" во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии - Цензор.НЕТ 2393
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Конечно. Как можно быть лохом, если от своих обещаний отказываться. Ты тому яркий пример, да????
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Шо там скоро уже учителя будут получать 4000евро?
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Погут и по пять, если хорошего канибаса курнуть....
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Ты как то недоразвитый. С чего ты взял, что я поддерживал или поддерживаю Моню Зелю....
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обработка населения туманом не прошла даром
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по понедельникам не подаю,

а лугандонской сепарне вообще никогда.

не клянчь.
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Ты как то недоразвитый по полной программе. Выставь хочь один мой коммент, что я у тебя что то прошу. Вот такой же не лох Зеля как и ты порохосвин, недоразвитый....
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Ты как то дебил или что? Я тебе уже не раз писал, что не беру из рук воняющих дерьмом НИЧЕГО!!!! Понимаешь, тупорылый, НИЧЕГО НЕ БЕРУ......
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от чого прививок в країні не хватає, то показали тілько слуг, а втих слуг ще є родини - не дай Боже ще вмруть такі талановиті і розумні - країна сі завали.
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Зебіли хотіли їсти? А фіг їм! Жріть видовища!
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Слабаки !Вот петя никогда прививки не делал как и каждый петя-бот !
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От капитуляции и рузького мира в голову пускай бы лучше сделали прививки
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Врач ко всем так же будит приезжать на работу?
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мододца. молодца !

по данным Минздрава прививок от дифтерии с полсотни на ВСЮ УКРАИНУ.

значит, мы будем жить, а вы здыхайте ?
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Блін, і чому я не вірю в казочки антищеплеників?- А то мав би зараз бодай якусь надію...
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я вот к восьми утра прихожу на службу в течении 10 лет..что-то героическое в етом есть..(с)
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А от дебилии для них есть прививки,или вакцина закончилась?
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все укололи улянке. Правда ей не помогло
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да ну, зря они это.. Зараза к заразе не пристаёт...
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К идиотам, к сожалению, пристает все.... Кроме заразы...
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Уже начинаю жалеть, что не проголосовал за эту прекрасную партию.
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А как пэидиоты рукоплескали дохтору смерть, когда той прививку делали, а тут не рады. Интересно почему?
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А как ЗЕбилы там визжали про зраду и нафиг нужна та прививка, а шо теперь ЗЕбил побежишь прививку делать..твои хозяева сделали, и тебе нужно.
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Жаль что нельзя иньекцию мозга сделать.
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Жаль нет прививок от глупости и тупости. Им они очень как то нужны....
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Наверное себе глюкозу кололи . Решили на сомнительных прививках заработать
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Зараза до зарази не пристає...Перевели вакцину тільки....
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А ці "слуги урода" переконані, що це дійсно була вакцина від дифтерії ? Бо щось мені підказує, що в шприц було набрано щось інше... Але нехай вони вже не хвилюються. Завтра в морзі вскриття все покаже 😷
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Еще бы прививки от тупости были бы. Правительство и преза утопить в ней а над Украиной распылять с самолета.
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Может и страну производитель скажут? Неужто Индия?
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розумкову два рази в лоб кололи,судячи з фото
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Надеюсь, что в Евролабе. И качество вакцин соответствует качеству медперсонала и результатов анализов.
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Ого ,може пора завозити вакцину від тупості?
Як там супрун ,ще не знайшла таку? "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 9792
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Жаль, что мировая медицина ещё не создала вакцину от лжи и воровства. Этой шобле ЗЕлёных моральных уродов из ОПГ "Халдей урода", они бы очень понадобились. Ещё в первую минуту их рождения. Ну, а по существо - шоу для умственно отсталых 73% нашего населения продолжается. Сколько их уже было? "Анализы", "Стадион", "ЗП 4000 долларов", "Конец эры нищеты", "Полиграф", "Миру мир войне пиписька", ну и т.д.
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Ну появилась офигительная статистика ипа реформ доктора Смерть. Средняя зарплата по здравоохранения за сентябрь 6 200 грн. Так, что там соевые за реформы гениального типа реформатора?????
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Лучше бы они сделали прививки от "ХРОНИЧЕСКОЙ ДИОРЕИ С ПРИСТУПАМИ АМНЕЗИИ" "Слуги народу" на чолі з Разумковим зробили щеплення від дифтерії - Цензор.НЕТ 2633
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Погано що немає прививок від імбецилії......... Дуже тяжка та не виліковна хвороба. Вражає в основному тих хто стає до керівництва держави але захворювання передається з нижніх верств населення.
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1. Строгая диета: утром и вечером по чашке чая в течение трех дней; кроме того, всем, независимо от того, на что они жалуются, давали аспирин, чтобы симулянты пропотели.2. Хинин в порошке в лошадиных дозах, чтобы не думали, будто военная служба - мед. Это называлось: "Лизнуть хины".3. Промывание желудка литром теплой воды два раза в день.4. Клистир из мыльной воды и глицерина.5. Обертывание в мокрую холодную простыню.(Я.Гашек, Швейк - симулянт)
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