 "Слуги народа" во главе с Разумковым сделали прививки от дифтерии. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook депутат Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

Радуцкий сообщил, что он вакцинировался вместе с Сергеем Бабаком и Дмитрием Разумковым.

Также депутат от Слуги народа порекомендовал вакцинироваться всем гражданам. По словам Радуцкого, в Украине вакцины от дифтерии в достаточном количестве.

"Сегодня вместе с Дмитрий Разумков и Сергей Сергей Бабак вакцинировались от дифтерии!! И советуем это сделать всем гражданам!!! Кстати вакцина в Украине в достаточном количестве", - написал Радуцкий.

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