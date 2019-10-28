 МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу МВД в Facebook.
"МВД поддерживает боевые профессиональные подразделения, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Арсен Аваков.
Министр посетил базу учебного полигона "Азов", на которой проводят занятия по боевой стрельбе и наступательным действиям.
"Этот полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, способный разместить до 300 человек личного состава, и военное стрельбище, пригодное для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию", - сообщили в МВД.
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Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.
После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.
Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".
По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.
Также на Цензор.НЕТ: Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар
В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
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Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает *****.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в *****…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
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В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И ***** запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское *****.
Примерно так.
иногда лучше в позе лотоса подождать пока по реке не проплывет труп твоего врага
Цікаво читати зєльонну наволоч :
Спочатку верещали : " Єслі ви так хатітє ідітє самі і ваюйтє".
Тепер, коли хлопці пішли захищати свою землю ,зновуу виють :"пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ".
Нагадаю тобі , викидень зєльоний, що захист Державного устрою і територіальної цілістності України - Конституційний обов'язок, як Президента, так і КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА України.
Так що не сери ротом і, взагалі, не серись.
в кусты забзделся ?
Тоже мне цаца.
И кто того селю защищать будет?
Парикмахерши его выбравшие?
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
какой конфуз, а избирали на ...КА
Хотя что можно говорить о логике министра ВД, который получил пост благодаря высказываниям "мусора не люди"
Прочтите статью, она вобще то о авакове.
но все равно,порохнявую ботоферму пете-растов вам не победить.
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https://www.youtube.com/watch?v=tMKKJUxm5ag
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"Чудище обло, озорно и лайяй..." (Зверь наглый, злой и кусается).
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»
Перевод фразы на современный русский язык: «Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее». (с)
Азов відстоїм, як вже не раз це робили, а у зєлєні зворотній відлік часу пішов. Не дарма ж вони почали брехати, що Азовці ЗДАЛИ зброю, в той час, як вони:
"Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар".https://censor.net.ua/news/3156364/politsiya_nashe_orujie_ne_vyvozila_ego_peredali_nashim_lyudyam_v_zolotom_uchastnik_aktsii_n_kaptulyats