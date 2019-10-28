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Все про:Аваков (2895) МВД (7973)

 МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова". ФОТО

Министр внутренних дел Арсен Аваков посетил базу учебного полигона "Азов" возле Новопетровки. Он заверил в поддержке министерством подразделений, защищающих Украину.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу МВД в Facebook.

"МВД поддерживает боевые профессиональные подразделения, которые защищают независимость и территориальную целостность Украины", - сказал Арсен Аваков.

Министр посетил базу учебного полигона "Азов", на которой проводят занятия по боевой стрельбе и наступательным действиям.

МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе Азова 01

"Этот полигон находится у населенного пункта Новопетровка и включает базовый лагерь, способный разместить до 300 человек личного состава, и военное стрельбище, пригодное для проведения огневых занятий с практической стрельбой из всех имеющихся сил и средств вооружения НГУ, включая танки и артиллерию", - сообщили в МВД.

МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе Азова 02МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе Азова 03

Читайте также: Добровольцев не будут выселять из Золотого-4, - Троян

Напомним, президент Владимир Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведение войск, и пообщался там с ветеранами.

После этого штаб Операции Объединенных сил заявил, что люди, с которыми общался глава государства, не имеют права находиться в Золотом с оружием.

Общавшиеся с Зеленским ветераны отказываются покидать Золотое. Помощник главы государства Андрей Ермак заявляет, что "они там не нужны".

По словам замглавы Национальной полиции Вадима Трояна, ветераны-добровольцы, находящиеся в Золотом-4 с легальным собственным оружием, вывезли его.

Также на Цензор.НЕТ: Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар

МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе Азова 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156401
 
   
 Топ комментарии
 
Александр Косенко

В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
----
Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает Хуйло.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в Хуйле…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
-------------
В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И Хуйло запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское хуйло.
Примерно так.
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Кому здесь интересны твои высеры,кацап сраный, Украину вам не победить
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Беня их сам создавал. Но одно дело когда добробаты действительно участвуют в боевых действиях когда армия слаба, а другое - когда бывшие участники добробатов пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ.
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Александр Косенко

В общении Зеленского с добровольцами меня сильно испугала одна вещь.
И это даже не форма, в которую перешло это общение в итоге.
Здесь понятно - Зеля не выполнил поставленную себе задачу - уговорить перед камерой добровольцев выйти из Золотого - психанул и перешел на хамство. Хамство тоже перед камерой.
----
Испугало другое.
В самом общении Зеленский несколько раз повторил - «а что делать? Нужно что-то делать.»
Это ИМЕННО та ловушка, в которую его заманивает *****.
Именно так Россия и прирастала 300 лет - где больше, где меньше (в Грузии вон рашисты по 10 метров передвигают свои блокпосты, но делают это постоянно каждый месяц фактически), где обманом в договоре, где подкупом местной элиты, где геноцидом…
А чаще всего - всем вместе.
В Сухуми, когда грузины после такого договора фактически разоружились, рашисты зашли и устроили чудовищную резню - погибло огромное количество местных гражданских. Огромное количество. Там было реально совершено преступление против человечности. Именно после такого «договора» с Кремлем.
Как видим, дело далеко не только в *****…
Любой отвод войск при договоре с Кремлем означает только одно - очередное продвижение рашистов в глубь территории Украины.
Могут обмануть? Как сказал Зеленский…. Не могут, а обманут обязательно.
Не было других случаев за все 300 лет и более существования империи. Нигде, никогда. Чтобы Россия выполнила свою часть компромисса без того, чтоб ее жестко били по голове.
Зачем наступать на грабли опять и опять? У нас Украина бесконечная, чтоб можно было отступать?
А что делать?
Я скажу, что делать. Для реального результата.
1. Вывезти всех местных (какого хера они вообще там во время боевых действий?) из зоны обстрелов. Естественно, вывезти не на пустое место, а помочь выехать - в Украине много брошенных сел. Вот и нужно помочь с организацией инфраструктуры.
Кто сопротивляется - вывезти силой. Военное положение.
2. Укрепрайон вокруг Дыры с мгновенным открытием стрельбы по всему, что военного шевелиться на той стороне. Мгновенно и на поражение на любой шорох.
3. Проводить ротацию военных на передке каждые 3-4 месяца, чтоб не могли успеть возникнуть контрабандные связи с местными (которые дальше зоны полного вывоза).
4. Поднимать крики на всех международных площадках о том, что Украина готова выполнять Минские соглашения! Но! Для начала Россия должна выйти на ситуацию подписания этих соглашений - вернуть Дебальцево и Докучаевск. Пока не вернула - Украина не может ей поверить и начать выполнение своих обязательств.
-------------
В итоге - местные боевики разбегутся сами (они на такое не подписывались). Кремль будет вынужден выдвинуть на ноль не местных, а своих военных, и количество 200-х у них резко возрастет.
А политический смысл удержания Дыры у Кремля отпадет сам собой.
И ***** запросится на переговоры сам.
Это, если ты - Президент Украины, Гетман нации, а мелкое украинское *****.
Примерно так.
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«а что делать? Нужно что-то делать.»

иногда лучше в позе лотоса подождать пока по реке не проплывет труп твоего врага МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 6659
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скоро зима - и лотос примерзнет к основанию....лотос не смерека: меняй позу
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такой язык президент услышал на краю золотого от добровольцев
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Беня их сам создавал. Но одно дело когда добробаты действительно участвуют в боевых действиях когда армия слаба, а другое - когда бывшие участники добробатов пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ.
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Кому здесь интересны твои высеры,кацап сраный, Украину вам не победить
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І багато їх "бєня создал" в конкретних цифрах?
Цікаво читати зєльонну наволоч :
Спочатку верещали : " Єслі ви так хатітє ідітє самі і ваюйтє".
Тепер, коли хлопці пішли захищати свою землю ,зновуу виють :"пытаются навязать себя как альтернативу ВСУ".
Нагадаю тобі , викидень зєльоний, що захист Державного устрою і територіальної цілістності України - Конституційний обов'язок, як Президента, так і КОЖНОГО ГРОМАДЯНИНА України.
Так що не сери ротом і, взагалі, не серись.
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а где "бюронхитик" Белый Вошь ?

в кусты забзделся ?
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как бы я хотел посмотреть как Зеленский пищит от бешенства
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А он спокоен просто Авакова пошлет в утиль. Рано вы зубоскалите над Зеленски, через 4 года вы увидите а может уже и не увидите совсем другую Украину а может и вовсе не Украину. Как карта ляжет...
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тогда Аваков пошлет в утиль его.

Тоже мне цаца.

И кто того селю защищать будет?

Парикмахерши его выбравшие?
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мда, свадебные фотографы штативами изобьют МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 7729
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Мрії, мрії, мрії ....Все закінчиться швидко і несподівано жидівськими погромами....зєльона гнида, нажаль, встигне втекти, евакуює спецназ мосаду...нажаль.
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Нам досить пискунів невдахи Порошенка.
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Есть сомнения кто такой Моника Нелох ???

https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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Вы думаете Моника все же ДЕВОЧКА ?

какой конфуз, а избирали на ...КА МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 4306
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опа на, разрыв соевого шаблона, как так）
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Азов подчинен МВД или нет? Поддерживает...
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зеля- *****! ла-ла-ла-ла-ля МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 6395
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Не страна а сплошная головоломка, при петре назад этот же аваков их разоружал, сейчас всячески поддерживает. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 880
Хотя что можно говорить о логике министра ВД, который получил пост благодаря высказываниям "мусора не люди" МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 880
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Стал главмусором от страха. Чтобы мусора не прибили. Теперь будет держаться до конца.
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Зато что Петя что Зе всегда ненавидели и боролись с *нациками*
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Вы как профессиональный бот, сразу в бой в комментарии.
Прочтите статью, она вобще то о авакове. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 1613
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А ти образився? Абіжений, ти наш, касаб.
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А шо, хто-то сомневался, шо Авакян поддерживает свою (на самом деле Бенину) ручную армию?
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Бггг) только полный дурак до сих пор не знает кто спонсирует тыловой Азов с нацжонами... Хреновая у вас с беней киношка вышла -актеров, во главе с янеЛохом, на мыло
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Нє, ну пацани старалися. Цікаво, Міхалков зі сценарієм не допомагав?
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классика жанра, война белой и алой розы ))
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Щаз порохню порвет! Верный соратник Мародера по свыняче-кролячей коалиции Аваков, которого подсвинки хвалили битых пять лет и обхаивали после выборов защищает Азов, который они обхаивали пять лет и начали восхвалять последнее время МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 2199
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Сонце, це шоу було розраховане виключно на виборців Зеленського- людей з IQ нижче 70. А порохоботи від самого початку писали що то вистава.
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Фрезеровщик Дулин (многомордый), не надо ко мне подьезжать со своими заднеприводными мансами. В моей системе ценностей ты вообще не имеешь право на существование после того как заявил, что украинцы через 20 лет будут есть своих детей, потому чтотне переизбрали Мальдивского негодяя
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Я помилявся. Гадаю, Зеленський впорається швидше.
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А дочого тут мнєніє", якогось опущеного мацкаля? Прокукарікав , і - під шконку. Маєш знати своє законне місце.
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кацахол, ты чего постоянно переходишь на личности!
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А шо робить, якщо "лічность" смердить на весь сайт....
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Если вам 73% населения *смердить*, вы страдаете Disosmia - в очередь к ЛОР.
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Хитрый Аваков скоро сольет Скомороха. Как только Зебил отдаст приказ на силовые действия против ветеранов АТО, Аваков выступит в роли спасителя Украины и Зебил будет в Ростове развлекать своего патрона Прохфссора МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 7981
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Аваков молодец, настоящий боец. Из него будет очень хороший Президент воюющей страны. Он будет лучше, чем нынешний комендиант и ещё лучше ,чем прошлый соевый торгаш.
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А может быть украинцы как не будь без шуриков из под прокси разберутся?
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Украинцы, как видим по итогам выборов, не способны разобраться в чём бы то ни было. А причём здесь прокся-то?
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да из этого поца такой гетштейн как из сары балерина.
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оппа,а вот и "бэбэбэ-бойцы" интернета подтянулись!
но все равно,порохнявую ботоферму пете-растов вам не победить.
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У Лугадони эпидемия ВИЧ, Зеленский говорит чтобы развести людей с обеих боков,так эти лугадонцы могут наше украинское население заразить,мне кажется нужно от них отгородиться и нужно освободить Новоазовск,а то бычков и тюльку заразят ещё ВИЧ. МВД поддерживает боевые подразделения, защищающие Украину - Аваков на базе "Азова" - Цензор.НЕТ 859
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Так шо, Зєля повертається в «Квартал 95»?
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Так він "сцени" і "кіно" не покидав. Правда, була невеличка перерва на стадіон.
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Да пускай воюют, Поддерживает МВД, а они пока будут крышевать игорный бизнес, бурштын, нелегальный оборот спирта, а эти пускай умирают, но то что Европа уже отварачивается от такого коррупционного болота, то министр тут не причем, он молодец на коне прискакал.
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Про российское коварное самодержавие еще в 18 веке Радищев писал:
"Чудище обло, озорно и лайяй..." (Зверь наглый, злой и кусается).
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Та в оригиналі ще круче:
«Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй»
Перевод фразы на современный русский язык: «Чудовище тучное, гнусное, огромное, стозевное и лающее». (с)
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Аваков это тот, что говорил об " Азове" как о сборище уголовников? Помню как сейчас, Аваков: " я проверил 15, первых дел "Азова", 13 судимых, 8 дважды и более, два в розыске, мы их брать в полицию не будем" Что поменялось, "Азов", или Аваков? Вспомнилось "Торнадо" с пять раз судимым командиром - уркаганом.
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Зєля почав сратись і папрасив жидівську діаспору в Штати дапамагти, як вони вже не раз допомагали своїм однодумцям в косорилії і саме з приводу дискредитації "Азова".
Азов відстоїм, як вже не раз це робили, а у зєлєні зворотній відлік часу пішов. Не дарма ж вони почали брехати, що Азовці ЗДАЛИ зброю, в той час, як вони:
"Полиция наше оружие не вывозила. Его передали нашим людям в Золотом, - участник акции "Ні - капітуляції" "азовец" Янтар".https://censor.net.ua/news/3156364/politsiya_nashe_orujie_ne_vyvozila_ego_peredali_nashim_lyudyam_v_zolotom_uchastnik_aktsii_n_kaptulyats
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в ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ Азов МУСОРОМ стал.
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Боюсь что при ближайшем ШУХЕРЕ азов "перекрасится под РФ"
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