 Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек. ФОТОрепортаж

Сообщение о пожаре поступило спасателям около половины второго, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Как оказалось, пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, где горели мебель. ... Во время тушения пожара по автолестнице были спасены 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек", - сказано в сообщении.

Пламя погасили при помощи огнетушителей.

"В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.

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