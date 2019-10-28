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Все про:Киев (18114) пожар (3741) ГСЧС (2316)

 Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек. ФОТОрепортаж

В больнице скорой помощи на Братиславской возник пожар в одном из кабинетов. Спасатели эвакуировали людей и погасили пламя, причины ЧП выясняют.

Сообщение о пожаре поступило спасателям около половины второго, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

"Как оказалось, пожар возник на 3-м этаже в одном из кабинетов, где горели мебель. ... Во время тушения пожара по автолестнице были спасены 3 человека, по лестничным клеткам выведены из здания 45 человек", - сказано в сообщении.

Пламя погасили при помощи огнетушителей.

"В тушении пожара были задействованы 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 53 человека личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется", - добавили в ГСЧС.

Читайте на Цензор.НЕТ: В течение недели во время пожаров в Украине погибли 28 человек, на водных объектах - 12, - ГСЧС

Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 01
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 02
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 03
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 04
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 05
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 06
Пожар в больнице скорой помощи в Киеве: эвакуировали 48 человек 07

Источник: https://censor.net.ua/p3156396
 
 
 Топ комментарии
 
Це порох підпалив, а якщо не він, то це свинарчуки. Якщо не свинарчуки, то це зробили порохоботи. Тільки зебіли підняли медицину на недосяжні висоти🐸
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Сьогодні й обласну лікарню "замінували". У момент, коли я зайшов до кабінету тамтешньої поліклініки, оголосили евакуацію. Вийшов на вулицю - а там уже бригада "Г+Г" фільмує.
Мабуть вони самі й зателефонували в МНС щоби сюжетик в ефір пустити.
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Про нее ходят легенды)
Туда лучше не попадать)))
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Приїхали 12 авто, а загасили вогонь вогнегасниками...
Раціонально...
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Это медучреждение и поэтому едут соответственно размерам здания и количеством людей в нем.
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може хоть ремонт сделают..бо там жахи..
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Це порох підпалив, а якщо не він, то це свинарчуки. Якщо не свинарчуки, то це зробили порохоботи. Тільки зебіли підняли медицину на недосяжні висоти🐸
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Це не лікарня,а живий жах...Кияни,у Вас профіцитним бюджет,невже неможна зробити хоча добрий ремонт?
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У нас добра зелена влада вилучила 4 млрд грн з бюджету. До того Київ теж більше віддавав, ніж брав.
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Сьогодні й обласну лікарню "замінували". У момент, коли я зайшов до кабінету тамтешньої поліклініки, оголосили евакуацію. Вийшов на вулицю - а там уже бригада "Г+Г" фільмує.
Мабуть вони самі й зателефонували в МНС щоби сюжетик в ефір пустити.
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Моя баба там працювала багато років🤔
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Ні. Моя баба багато зробила для киян, на відміму від твоїх горлівських родичів.
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Травила некачественным пловом хазар в Дарнице?
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Скоріш за все, він про свою "надувну бабу". Не назве ж преставник иліти власну дружину бабою.
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Не лікарня, а цех китайських "брендів" якийсь на вигляд...
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то не лікарня-то бомжатня-так лікарні у 21-му столітті не виглядають
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если бы показали бы одни фото без комментариев, то подумал бы что где-то в Припяти кино снимают, какой мрак.
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