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Все про:Донбасс (19766) КПВВ (63) Гончарук_Алексей (211) Коляда Оксана (11)

 Гончарук и Коляда посетили КПВВ в Новотроицком: "Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств". ФОТО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда посетили КПВВ в Новотроицком.

Об этом Коляда написала на своей странице в Facebook, передаетЦензор.НЕТ.

Гончарук и Коляда посетили КПВВ в Новотроицком: Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств 01

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - Премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", - написала Коляда.

Гончарук и Коляда посетили КПВВ в Новотроицком: Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств 02

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочка нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

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Источник: https://censor.net.ua/p3156349
 
 
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Нормально...быстро пробежали участок разграничения, получили гривневую пенсию, добавили к рублевой, "скупились у хахлоф" и уехали путина ввести просить...
Не переубедите...
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