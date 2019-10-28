 Гончарук и Коляда посетили КПВВ в Новотроицком: "Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств". ФОТО

Об этом Коляда написала на своей странице в Facebook, передаетЦензор.НЕТ.

"Быстрая работа, отсутствие очередей и неудобств - то, что увидела сегодня на КПВВ в Новотроицком. Вместе с Алексеем Гончаруком - Премьер-министром Украины осмотрели работу пункта. Поговорили с людьми, которые ехали из оккупированной территории. Говорят, все работает хорошо", - написала Коляда.

По ее словам, чиновники также обсудили с пограничниками важность отсрочка нормы относительно пересечения КПВВ детьми по загранпаспортам. Пока есть месяц на отработку нового механизма, добавила Коляда.

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