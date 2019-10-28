 Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных и жилых массивов города Счастье.
"Житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался у родственников", - сообщили в СБУ.
В рамках уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.
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ой, кінціпція помінялася - це ж тепер хоч і повсранець-бунта, але ж наша людина! Він більше не буде - зрозуміти і пробачити!