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Все про:боевик (16491) контрразведка (160) Луганщина (4218) СБУ (13949)

 Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье. ФОТО

В Луганской области контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) задержала участника одного из террористических подразделений "ЛНР", который принимал активное участие в боевых действиях на Донбассе против украинских военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных и жилых массивов города Счастье.

"Житель Луганска присоединился к незаконным вооруженным формированиям из корыстных побуждений летом 2015 года. После обучения на полигоне он был зачислен в "гаубично-артиллерийский дивизион". Впоследствии злоумышленник разочаровался размером "денежного содержания" и оставил незаконное вооруженное формирование. Он перебрался на контролируемую государством территорию Луганской области, где скрывался у родственников", - сообщили в СБУ.

В рамках уголовного производства злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Продолжается досудебное следствие.

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Контрразведка СБУ задержала террориста ЛНР, который за деньги обстреливал Счастье 01
Контрразведка СБУ задержала террориста ЛНР, который за деньги обстреливал Счастье 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156327
 
   
 Топ комментарии
 
Отпустят конечно, зебилы с сепапрами братские народы. Вон уже документы от террористов считают легальными... все чтобы сепары чувствовали себя хорошо.
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Отпустите этого тамнашилюдя - его ждут дома!
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он же покаялся - за шо йєго тєрзаєт хунта???
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Отпустите этого тамнашилюдя - его ждут дома!
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Отпустят конечно, зебилы с сепапрами братские народы. Вон уже документы от террористов считают легальными... все чтобы сепары чувствовали себя хорошо.
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Я в вас зебилах и не сомневался на этот счет, кстати.
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Не переживай. Конечно отпустят. Могу даже поспорить на крупную сумму.
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Ординські пропагандони кажуть що Лугандон повстав після майдану 2013-14 років.
Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье - Цензор.НЕТ 8248
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он же покаялся - за шо йєго тєрзаєт хунта???
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Наверное задержало для награждения орденом?
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Он не винават. Он просто хотел чтобы ВСУ отступили и не правацировали его
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він же ще дитина, не розумів,що робить
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Ну так і славненько, буде сепар Цемах-2!
Зелебенські зроблять!
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Кримский мост достроен
Отвлекающая "война" на Донбасе уже не нужна
Впереди - попытка реанимации Таежного Совка 2
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А хай Моника Зеленски еще у него спросит отводить ли войска из Золотого.
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Сепар має випробовувати страшні борошна!
Дошку оголошень, трусєля, цвяхи та ґамар у студію!
...
ой, кінціпція помінялася - це ж тепер хоч і повсранець-бунта, але ж наша людина! Він більше не буде - зрозуміти і пробачити!
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боевик участвовал в обстрелах позиций украинских военных и жилых массивов города Счастье.Источник: https://censor.net.ua/p3156327 Тю,а шо,блок-пости закінчилися?
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