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 Политика Украины
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Все про:аэропорт (1251) Запорожье (1561) Гончарук_Алексей (211)

 Гончарук показал отремонтированную ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м². ФОТО

В аэропорту Запорожья закончился ремонт взлетно-посадочной полосы, а уже в декабре заработает новый терминал площадью 12,5 кв. метров.

Об этом премьер написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Прилетели на только что отремонтированную взлетно-посадочную полосу запорожского аэропорта. Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас с министром Владиславом Криклием амбициозные планы. Уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс. м²", - отметил Гончарук.

По его словам, новый терминал сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних.

Гончарук показал отремонтированную ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² 01

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Также премьер напомнил, что на прошлой неделе один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir открыл из Запорожья 6 новых рейсов в Европу, а лоукостер SkyUp запустил рейс Киев - Запорожье 6 дней в неделю, плюс рейсы в ОАЭ и Израиль.

"Благодаря государственной программе развития аэропортов, планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года", - рассказал Гончарук.

Гончарук показал отремонтированную ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156301
 
 
 Топ комментарии
 
немає чого "шуршати" і так зрозуміло, що ремонтували ВПП і аеропорт ще при марадьорах, зе сцкуни фізично не встигли б, тим більше "номінальні" баламути типу Гончарука Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² - Цензор.НЕТ 5664
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Деньги на ремонт в бюджет заложил Гройсман,
Бетон на ВПП клал Омелян
Спасибо вам, пацаны !

А этот, который на фото, Гончарук, кажется, может быть свободен ! 😂
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немає чого "шуршати" і так зрозуміло, що ремонтували ВПП і аеропорт ще при марадьорах, зе сцкуни фізично не встигли б, тим більше "номінальні" баламути типу Гончарука Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² - Цензор.НЕТ 5664
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Ну вот же, есть контакт! Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² - Цензор.НЕТ 8811
На какой странице это написано?
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Деньги на ремонт в бюджет заложил Гройсман,
Бетон на ВПП клал Омелян
Спасибо вам, пацаны !

А этот, который на фото, Гончарук, кажется, может быть свободен ! 😂
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А лєнточку розрізав не Баригамародьор, а Поцан !
Ура товаріщі!
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Лично я возмущен, почему ШанПанЗе упустил такую возможность похвалится чужой работой...
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…(с)
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а зедрисня швидко освоїла технологію в'їжджання у рай на чужому х... горбу!
молодці!
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Аэропорт закрыли и начали ремонт 3 сентября 2019 года. Папыредныки наверное? Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² - Цензор.НЕТ 3157
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И в бюджет этот ремонт тоже твой клоун заложил? Вот так сразу? Тогда ок...
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То есть перамога папыредныков - это заложить в бюджет? Потужно!
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Так і є. А що туди заложили паслідовнікі? Самокат Гончарука?
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А що, зелена влада зробила це без вкладання грошей ? На ентузязізме? Гончарук похизувався відремонтованою ЗПС аеропорту в Запоріжжі: У грудні запрацює новий термінал площею 12,5 тис. м² - Цензор.НЕТ 7185
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Ремонт был запланирован давно и его сделали, теперь вообще человек к это никак не причастен на этом пиарится (как и ремонту дорог которые полным ходом идут и т.д.). Что с тобой не так? Какая "перемога"? И что за чушь ты несешь про "папиредников"? ЛУчше смотри на бюджет 2020 и начинай думать что там уже порезали/не порезали, а не кудахкай тут Гончарук похизувався відремонтованою ЗПС аеропорту в Запоріжжі: У грудні запрацює новий термінал площею 12,5 тис. м² - Цензор.НЕТ 1020
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Ага, и за три месяца построят терминал...
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А то что строительство терминала начали в 2018-м году...то так мелочи..да？
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Дядя, перед ремонтом составляют смету, разрабатывают тех проект, план работ и т.д.

Впрочем, с кем я разговариваю? 🤔
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С поленом ты разговариваешь. Лучше сразу в спам
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...очередной профит для каламойских авиалиний? Гончарук похвастался отремонтированной ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м² - Цензор.НЕТ 9866
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Любят власти хвастаться тем что планировалось и выделяться бюджет прошлыми властями
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😀 Уувак в жилетке мастер приписывать заслуги попередников себе..
Интересно а на самокате пару кругов дал по взлетке..？
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Это типа он ремонт делал? Он деньги на ремонт зарабатывал?
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А что там с аэропортом в Днепре？ Зеленый пассажир спор проспорил...а долг （денег）в бюджете на 2020-й год не выделено на аэропорт..
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Там є Прямий канал, він за усі обіцянки Зебалобола розраховується
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Пляха, а самі ржали із Пеці, коли той піарився на відкритті заводів...
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Петро "свое" открывал, заметьте, а не зелебобино 🤔
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Этот блазень-2 долги по коммуналке закрыл?
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А ты то, здесь причём? Катанием на самокате или работой у КАЛОмойского в "ПриватБанке"?
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Любой аэропорт только тогда хорош, когда прилетают больше чем улетают. В смысле денежки тратят прилетевшие. Очень хотелось бы знать, откуда прилетать будут в Запорожье? Есть ещё вариант, но чуть дешевле по прыбылям---но сойдёт тоже для начала. Это транзитники. А думали куда будут дальше такие лететь? Неужели в Казахстан? Так туда давно летают---облетая не только Запорожье. Может кукурузой наши будут на линии Чернигов-Харьков-Запорожье и конечно же в конце Одесса! Залазя на коняку---присмотрись к коняке---а обратно она дочвалает?
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