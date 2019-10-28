 Гончарук показал отремонтированную ВПП аэропорта в Запорожье: В декабре заработает новый терминал площадью 12,5 тыс. м². ФОТО

Об этом премьер написал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Прилетели на только что отремонтированную взлетно-посадочную полосу запорожского аэропорта. Ремонтные работы завершили буквально неделю назад. На этот аэропорт у нас с министром Владиславом Криклием амбициозные планы. Уже в декабре завершается строительство и начинает работать новый терминал площадью более 12,5 тыс. м²", - отметил Гончарук.
По его словам, новый терминал сможет обслуживать около 400 пассажиров в час - 250 на международных рейсах и 150 на внутренних.
Также премьер напомнил, что на прошлой неделе один из крупнейших мировых лоукостеров WizzAir открыл из Запорожья 6 новых рейсов в Европу, а лоукостер SkyUp запустил рейс Киев - Запорожье 6 дней в неделю, плюс рейсы в ОАЭ и Израиль.
"Благодаря государственной программе развития аэропортов, планируем привлечь больше 611 млн грн на реконструкцию аэродрома "Запорожье" до 2023 года", - рассказал Гончарук.
На какой странице это написано?
Бетон на ВПП клал Омелян
Спасибо вам, пацаны !
А этот, который на фото, Гончарук, кажется, может быть свободен ! 😂
Ура товаріщі!
https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY..
- -https://www.youtube.com/watch?v=6ut264hXwNY
..
https://www.youtube.com/watch?v=W1agk02QXOM&app=desktop
..https://www.youtube.com/watch?v=6pi09EDrFfA ..https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY ..https://galinfo.com.ua/news/60_dniv_zelenskogo__bloger_proanalizuvav_robotu_prezydenta_322594.html..https://www.youtube.com/watch?v=FZ6BYPOV80w
.!.
молодці!
Впрочем, с кем я разговариваю? 🤔
Интересно а на самокате пару кругов дал по взлетке..？