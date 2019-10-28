 Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Попытка американских конгрессменов признать полк "Азов" террористической организацией вызывает возмущение украинцев и является следствием российской пропаганды. Мы требуем от Министерства иностранных дел отреагировать на действия конгрессменов США и призываем направить ноту протеста в связи с вмешательством иностранных политиков во внутренние дела Украины", - говорилось в пресс-релизе мероприятия.
Таким образом, к ветеранам "Азова" вышел замглавы МИД Василий Боднар, который осудил действия конгрессменов и сообщил, что совместно с МВД уже ведется работа по информированию американской стороны о том, что из себя представляет полк "Азов", что его бойцы не являются террористами, а само подразделение входит в состав Нацгвардии Украины.
"Мы работаем над тем, чтобы полк "Азов" не включили в список террористических организаций и хотим донести правду о нем", - подчеркнул Боднар и пообещал информировать о развитии ситуации.
Фото, видео - Олег Богачук
Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.
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