EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  716  12
Все про:акция (1964) Конгресс США (488) МИД (5172) Азов (236) Богачук Олег (922)

 Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка "Азов". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В связи с требованием американских конгрессменов признать полк "Азов" террористической организацией сегодня под Министерством иностранных дел Украины прошла акция в поддержку подразделения, во время которой состоялось общение с заместителем министра Василием Боднаром и были оговорены действия власти по выходу из сложившейся ситуации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Попытка американских конгрессменов признать полк "Азов" террористической организацией вызывает возмущение украинцев и является следствием российской пропаганды. Мы требуем от Министерства иностранных дел отреагировать на действия конгрессменов США и призываем направить ноту протеста в связи с вмешательством иностранных политиков во внутренние дела Украины", - говорилось в пресс-релизе мероприятия.

Таким образом, к ветеранам "Азова" вышел замглавы МИД Василий Боднар, который осудил действия конгрессменов и сообщил, что совместно с МВД уже ведется работа по информированию американской стороны о том, что из себя представляет полк "Азов", что его бойцы не являются террористами, а само подразделение входит в состав Нацгвардии Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы полк "Азов" не включили в список террористических организаций и хотим донести правду о нем", - подчеркнул Боднар и пообещал информировать о развитии ситуации.

Читайте также: Обращение конгрессменов о признании "Азова" террористической организацией - информационная атака на Украину, - заявление полка

Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 01
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 02
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 03Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 04
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 05
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 06
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 07
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 08
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 09
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 10
Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 11Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка Азов 12

Фото, видео - Олег Богачук

Читайте также: Глава комитета по вопросам внешней политики Рады Яременко обратился в защиту полка "Азов" к конгрессу США

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Источник: https://censor.net.ua/p3156296
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Начнем с того, что это не полк "Азов", а когда то там служившие.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Запретят и разгонят или еще лучше как Гитлер устроил таким же ушлепкам ночь длинных ножей. От этих уродов уже весь мир шарахается только позоря Украину конченые уроды
 показать весь комментарий
 
Дивна акція, дивні лозунги. Хто їм сказав, що вони терористи?
 показать весь комментарий
 
 
Так ведь эти рукодельники ,которые в "Золотом", тоже называют себя "Азов" .... так кто кому доктор? Защита Украины – не терроризм: под МИД прошла акция в поддержку полка "Азов" - Цензор.НЕТ 411
 показать весь комментарий
 
Цим конгресменам забашляло *****, ось вони і верещать.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх