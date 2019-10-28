 Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Достаточно типичная история: по документам - тяжелый и относительно дешевый товар - ремни. В реальности - легкий и дороже - куртки. Если не вскрывать тюки - не заметишь (а если вскривать абсолютно все грузы, то у нас будет анти-дуинг-бизнес-рейтинг)", - отметил он.

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По словам Нефьодова, задержание проходило с привлечением мобильных групп, созданных под эгидой премьера, "потому что на месте была какая-то "странная" волокита исполнителей".

"Товар изъят, кроме этого потенциальный штраф - 100% стоимости. Работаем дальше", - подытожил глава таможни.





