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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (653) контрабанда (1851) Нефьодов (118)

 Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов. ФОТОрепортаж

На Волынской таможне правоохранители сорвали попытку контрабандистов растаможить фуру с дорогостоящими куртками на 550 тыс. долларов по стоимости более дешевых ремней.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, информирует Цензор.НЕТ.

"Достаточно типичная история: по документам - тяжелый и относительно дешевый товар - ремни. В реальности - легкий и дороже - куртки. Если не вскрывать тюки - не заметишь (а если вскривать абсолютно все грузы, то у нас будет анти-дуинг-бизнес-рейтинг)", - отметил он.

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По словам Нефьодова, задержание проходило с привлечением мобильных групп, созданных под эгидой премьера, "потому что на месте была какая-то "странная" волокита исполнителей".

"Товар изъят, кроме этого потенциальный штраф - 100% стоимости. Работаем дальше", - подытожил глава таможни.

Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов 01
Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов 02
Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов 03

Контрабанда недели: на Волыни пытались растаможить дорогие куртки на $550 тыс. как дешевые ремни, - Нефьодов 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156283
 
 
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товар покажите, а то вдруг там и действительно ремни, а мобильные от премьера просто пропиарились.
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Закончилась эпоха бедности.Украинцу будут носить куртки от дольчи габаны!!!
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И тут не удержался от этого идиотского чириканья - анти дуинг рейтинг бизнес. Метро-хипстер-смузи хлеб.
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как всегда - боремся с малым бизнесом - пример - приходит танкер с нефтью(утрирую конечно но где то так) - а там не замечают 10 см наполнения и все - все довольны - а тут ведите ли аж на 550 тысяч - вот показушники - главное кто не понял - танкеры и их подобные будут и дальше раст растормаживаться - а щемить будут малый бизнес - все как всегда
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