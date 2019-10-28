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 Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов. ФОТО

Генеральной прокуратурой Украины совместно с ГБР и СБУ во время расследования уголовного производства по факту совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК Украины, разоблачен и задержан начальник одного из отделов регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Харьковской, Донецкой и Луганской областям.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ, информирует Цензор.НЕТ.

По версии следствия, указанный чиновник требовал и получил от директора одного из государственных предприятий неправомерную выгоду в сумме 30 тыс. долларов США за содействие в согласовании документов на паи земель указанного предприятия, а также в продлении контракта относительно дальнейшего пребывания последнего в должности директора. Во время обыска в домовладении указанного лица обнаружены и изъяты денежные средства на сумму более полумиллиона долларов США.

Чиновника задержали сразу после получения неправомерной выгоды в полном объеме и сообщили о подозрении.

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Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов 01
Чиновник Фонда госимущества попался на взятке в 30 тыс. долларов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156263
 
 
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І це лише такса начальника відділу регіонального управління... А я то думаю, де в Україні гроші діваються.
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на пузо глянешь и сразу ясно кто там бедный чиновник на гос.зарплате и в прыймах у тещи )))
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Магічна цифра - зо срібників.
тільки й того, що інфляція за 2000 років 1 срібник перетворила на 1000$ Чиновник Фонду держмайна попався на хабарі в 30 тис. доларів - Цензор.НЕТ 4124
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Это фуйня, для чиновников и депутатов 30 000 долларов как для пересичного пенсионера буханка хлеба за 14 гривен. Чиновник просерит в кабаке с ******* за один вечер эти 30 000 долларов в самом дорогом кабаке с самой дорогой ****** и не вспомнит об этих 30 000 баксах. Эти суки даже не знают, сколько стоит буханка хлеба, один из них в телевизоре на такой вопрос о цене хлеба в магазине ответил: "та я не помню, то-ли 70 РУБЛЕЙ, то-ли 150 РУБЛЕЙ". Этот *****-депутат даже не знает, как в Украине деньги называются и называет гривны ру***ми, ***. И эта **** будет и дальше сидеть в зраде и "решать" как нам всем жить. Нам в Украине нужен украинский генерал ПИНОЧЕТ.
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Для начала надо бы всех совков отучить обзывать гривны рублями. Это уже, в натуре, выбешивает.
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А за українського Піночєта на 5 років, нік "рок н ролл", ти згоден зі мною, чи ні ? Без Піночєта (ко, юка) Україна не виживе, як не вижила при продажньої курви Хмеля а потім через 250 років курви Вінниченко за "свабодную саціалістічєскую Україну в саставе свабодніх стран рассійскай фєдєрации".
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Не откупился пацан как депутат Яценко, а дал бы депутатам ЗЕбила 30 000$ на рыло, и проходил бы сейчас полиграф, а не на шконке парился...
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а як зараз тріумфує черговий суддя, така шара подвалила, обере чергову заставу в 17 тис. грн. і забезпечить собі безбідне існування.
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