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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:АЗС (309) Львовщина (1765) налоговая милиция (1769) ГФС (3453)

 Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области остановили работу АЗС, которая работала без соответствующих разрешительных документов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что через одну из местных АЗС житель региона осуществляет реализацию дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговая милиция ликвидировала 2 незаконные АЗС на Хмельнитчине, изъято топливо на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

По результатам проведенных мероприятий опечатано и передано на ответственное хранение автозаправочный комплекс и дизельное топливо ориентировочной стоимостью 1 млн гривен.

По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.

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Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине 02
Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине 03
Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156260
 
 
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А зачем их ликвидировать? Люди вложили деньги, время, труд - зачем закрывать твари вы поганые? Помогите легализовать и пусть работают, ибо вы власть или оккупанты сраные - ублюдки?
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Так она собочья будка, бо открыть нормальную легальную взяток не хватит. Кролик, ты хоть одну собачью будку построил?
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Прочитал: Незаконная АЭС ликвидирована на Львовщине
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