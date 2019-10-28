 Незаконная АЗС ликвидирована на Львовщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В рамках проведения операции "Акциз - 2019" было установлено, что через одну из местных АЗС житель региона осуществляет реализацию дизельного топлива без соответствующих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий опечатано и передано на ответственное хранение автозаправочный комплекс и дизельное топливо ориентировочной стоимостью 1 млн гривен.
По данному факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.164 КУоАП.