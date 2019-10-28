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Все про:Госпогранслужба (3512) контрабанда (1851)

 Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ. ВИДЕО+ФОТО

Для доставки товаров из России контрабандисты решили проложить мост через болото, но были обнаружены пограничниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Так, в субботу ночью неизвестные пытались проложить доски через болотистую местность, чтобы подготовить проезд автомобиля, но были замечены пограничниками. Одного из контрабандистов, гражданина Украины, задержали. Еще несколько человек скрылись на территории России.

"Но уже утром контрабандисты снова пытались тайно пробраться автомобилем через лес. Однако задуманное им не удалось. В авто без номерных знаков пограничники нашли мешки со строительными материалами, электрооборудованием и парфюмерией", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются мероприятия по установлению круга причастных лиц и владельца транспортного средства. Автомобиль вместе с грузом доставлен в пограничное подразделение, в установленном порядке он будет передан работникам фискальной службы.

Смотрите также: 11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям, - Госпогранслужба. ФОТО

Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ 01
Контрабандисты строили мост через болото, чтобы возить товары из РФ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156257
 
 
 Топ комментарии
 
Крестьян снова поймали, а олигархи эшелонами возят и в х.й не дуют.
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ТАКИХ НАДО ПОСТАВИТЬ ГЛАВЫМИ СТРОИТЕЛЯМИ УКРАИНЫ шото погранцы как то мостик не показали а ведь залдумйтесь без меллоиоративно осушительных работ в болоте построили мостик пусть даже и понтонный... Контрабандисти будували міст через болото, щоб возити товари з РФ - Цензор.НЕТ 3794 Шмаркля бы так сумела клоунская алшь как....
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Дебил, а шмакля то тут причем? Эти каналы уже не одно десятилетие работают.
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А викопали б тунель аж до самого Кремля то їх ще і нагородили б (посмертно) 😕
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знову "Чотири види любові з демонстрацією слайдів"...
де міст???
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От знахабніли контрабандисти - пруть і пруть в Україну у всі діри!!! Тільки "гончаруки" поїхали з ними "боротись" на Західний кордон як вони почали пролазити на Східному! Ну і що робити "гончарукам" коли їх не вистачає на всіх контрабандистів???
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Крестьян снова поймали, а олигархи эшелонами возят и в х.й не дуют.
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Вот кого Кличко надо поставить начальником на строительство Шулявского моста,за пол года построят.
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Я так розумію увесь криминал у контробанді ,з зебенею не поділилися, бо вовік і сам торгуватиме з кацапами ,
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Маладєц, правильно розумієш. Читай далі методичку, якщо ще щось зрозумієш - розкажеш потім.
А якщо щось не допетраєш - звертайся до лєксєїча, він пояснить.
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А кто тебе сказал ,что я нуждаюсь в советах зебила,еще и по чужим флажком?
На счет методички, зеленая ботоферма уже не секрет не для кого,так что не суди людей по себе.
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Согласен. Ни госномеров, ни моста......
Опять развели.....
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мешки и что дальше ? это ж не мешки под глазами
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и шо они хотели по мосту (???) через болото (??) на машине переть?
а не легче ли проложить гать и топать ножками , как шерпы, с рюкзаками...
а то и вешками отметить проход и гать мастить не надо...так нет же.!..комфорта захотелось))))
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ЯК вивозили 645 тис.євро прикордоники не бачили замітили поляки. А це мабудь наждаком очі протерли і бобачили. Такий цинізм, що ах противно. На сумській митниці прикордониця виходить до пасажирів автобуса і перше питання " Водітелі збирали з Вас гроші". Коли ми відповіли -ні . нас протримали на митниці 4 год. А це піймали не зрозуміло кого і за що і кричать "УРА ПІЙМАЛИ".
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Контрабанда в Украину, а не из (с учётом того что ВВП на душу составляет бичёвских 3000 долларов) означает лишь одно: неадекватные цены внутри страны и полную неконкурентоспособность экономики. Украина заповедник нищеты, высоких налогов, пошлин и коррупционной ренты.
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Солідна економічна теорія, але як, тоді, вона пояснює контрабанду з України в Польщу, Румунію ...
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Взятки на погран переходах не зупиняються.
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Вчера ехал в пригородном поезде из Сум в Тростянец. На станции Сумы-товарная вереницы вагонов и цистерн с надписью "РЖД".
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