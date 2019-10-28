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 11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники Луцкого отряда на украинско-белорусской границе остановили 11-летнего мальчика, который по железнодорожным путям пытался попасть в Беларусь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Мальчик рассказал, что он приехал с отцом в Украину из Беларуси за продуктами. Отец якобы вернулся домой, а он отстал от поезда и решил самостоятельно по путям добраться до соседней страны.

"И уже во время проверки эта сердобольная история имела совершенно иной поворот. Как было установлено по базе данных, белорусско-украинскую границу такие граждане не пересекали, а еще позже выяснилось, что парень является гражданином Украины, родом из Ривненской области", - сообщили в Госпогранслужбе.

Мальчика передали в отделение полиции Ривненщины, а затем отдали матери, которая проживает в с. Смородск.

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11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям, - Госпогранслужба 01

Источник: https://censor.net.ua/p3156255
 
 
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Павлик Морозов ... Яша Гордиенко...Морлодая Гвардия с Луганску.... НЕеееее!!! 11-річний хлопець намагався потрапити до Білорусі по залізничних коліях, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 2664
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Таких путишественников и в моём счасливом детстве хватало. Он таким родился и поэтому или погибнет где-то, или со временем эту страсть перерастёт. Нэпэрэймайтэсь.
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Тоже хочет квартирку получить от 95 ква-ква- квартала.
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Зря он ищет на жопу приключения в этом филиале Педофилостана.
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Від Зевлади вже тікають навіть діти. Навіть в Беларусь...
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Так, хочуть знову жити під контролем московії, як при при порохнявій свині.
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Я точно не лох, потому что я не кацап-порохоскот в отличии от тебя!
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кацапе, ти дурен, на пару з клоуном петрушкой, гуляй
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До чого тут знак питання? Вірно буде так: "Чувак, ти точно - лох"
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А хлопець з уявою. Напевне, як виросте, буде мандрівником.
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Смородськ - не місто, а прикордонне село з Білоруссю.
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Да-с...новость - всем новостям новость... и, главное, есть, что обсудить... аналогичный случай произошел в штате Юж. Докота... один мальчик-коренной американец, не жид, заметьте, не эмми, а коренной из племени сиу... так вот, он отправился пешком по автостраде 66 и повстречал там Дж. Клуни... мальчик был не из робкого десятка, не лох... он обратился к Дж. Клуни и говорит: "Дж. Клуни, послушай, я вождь этой страны, мне 7-й год. Я ж не лох какой-то, я тебе пришел и сказал: оружие убери. Ты мне не переводи на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводишь меня на другую тему"...
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"11-летний мальчик пытался попасть в Беларусь по железнодорожным путям" - уже даже дети с Украины бегут.
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Понравились руки за спиной.
PS. Уже в Беларусь бегут с 11 лет
Всё благодаря одному: "не бейте их" (про полицаев и прочий беркут)...
Когда бить и вешать упырей будет нормой = пацаны бежать перестанут.
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