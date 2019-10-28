 Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
Эксперт, осмотрев труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".
Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кинолог со служебной собакой, криминалисты и оперативники.
Фото: полиция Николаевской области
Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель.
Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.