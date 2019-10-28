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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 28 октября, по ул. Набережной прохожие обнаружили тело мужчины с внешними признаками насильственной смерти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Эксперт, осмотрев труп, обнаружил многочисленные ножевые ранения в спину и травмы головы. Для установления причины смерти тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство".

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Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция 01

Обстоятельства преступления, а также причастные к убийству лица устанавливаются.

Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция 02

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, кинолог со служебной собакой, криминалисты и оперативники.

Множественные ножевые ранения в спину и травмы головы: в центре Николаева обнаружили труп 29-летнего мужчины, - полиция 03
Фото: полиция Николаевской области

Личность потерпевшего полицейские сразу установили, им оказался 29-летний местный житель.

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/p3156254
 
 
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"Весёлая", неделя граната в Киеве, перестрелка Харькове, поножовщина в Одессе, нападение на активистку в Запорожье, теперь Николаев.
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В чем смысл этой новости тут. Если есть какой-то резонанс - маньяк, убили известную личность... понятно. А тут что, или в Украине одной убийство в год, что это такое необычное происшествие, о котором нужно на всеукраинском уровне сообщить?
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