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 Полиция задержала 7 иностранцев-нелегалов на рынке в Киеве. ФОТО

В ходе проведения целевых профилактических мероприятий под условным названием "Мигрант", работники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на окраине столицы обнаружили семь граждан другого государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

Иностранцы незаконно проживали в Украине и работали на одном из рынков Киево-Святошинского района. Их доставили в местный райотдел Государственной миграционной службы.

Сейчас нелегалы привлечены к ответственности по ст. 203 КУоАП Украины (умышленное невыполнение иностранцем или лицом без гражданства решения уполномоченного государственного органа о запрете въезда в Украину).

Сейчас решается вопрос об их экстрадиции на родину.

Отмечается, что в целом за время проведения операции "Мигрант" сотрудниками территориальных и структурных подразделений полиции Киевщины были направлены 127 представлений о безотлагательном возвращении иностранцев и лиц без гражданства на территорию их официальной регистрации.

"Такая бдительность правоохранителей области вызвана увеличением количества неправомерных поступков, совершенных именно гостями из заграницы", - сообщили в Нацполиции.

В настоящее время зафиксированы 147 правонарушений административного законодательства с участием иностранцев в том числе 2 ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Раскрыты 5 уголовных преступлений, совершенных нелегалами, по которым лицам сообщено о подозрении. А это умышленные убийства, разбои и кражи.

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Полиция задержала 7 иностранцев-нелегалов на рынке в Киеве 01
Полиция задержала 7 иностранцев-нелегалов на рынке в Киеве 02

Источник: https://censor.net.ua/p3156240
 
 
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Вояки - нелегалы, иностранцы - нелегалы. Не страна, а проходной двор.
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Приезжайте в Харьков, задержатели... здесь соберете урожай нигерийских фруктов, вьетнамских субпродуктов, туркменско-таджикских куланов, азербонских азеров и прочей экзотики... 7 чуркобесов задержали... на все киевские рынки... ну хохма да и только...
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Задержанные просто не знали кому надо заплатить, теперь вопрос снят.
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На негоров так и говорят африканцы,на индийцев также а если айзер грузин или армян иностранцы
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по предварительной информации це булы граждане великобритании и сша, приехавшие нелегально в хлебосольную украину
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ум нас конечно на улицах не стреляют ,наркотики не продают ,нет уже криминала - осталось только нелегалами заняться и будет все ок - да зебилы? - или без показухе не дня - если нет реальных успехов ,мы их создадим,да))))
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