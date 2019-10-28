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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Полиция собирается выселять "Азов" из Золотого-4, - журналист Левин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Журналисты сообщают, что полиция в Золотом-4 намерена выселить добровольцев "Азова".

Об этом сообщил журналист издания LB.UA Макс Левин, передает Цензор.НЕТ.

"Золотое-4. Полиция собирается выселять "Азов". Приехали тики-шо, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4, - Троян

Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 01

"Сегодня утром, 28 октября, к бойцам "Национального корпуса", которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители. Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские отъехали от места дислокации "Нацкорпуса"", - пишет LB.ua

Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 02
Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 03
Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 04
Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 05

Полиция собирается выселять Азов из Золотого-4, - журналист Левин 06

Источник: https://censor.net.ua/p3156235
 
 
 Топ комментарии
 
Мрази зеленские. Никак не уймутся. Ху"ло видно много наобещало денег.
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В общем "режим шоу для дураков" становится основным методом общения Зеленского со страной.
Зеленский опубликовал мини-фильм про свою поездку в Золотое. Показано, как он едет вечером на передовую и ночует там в доме местных жителей. Затем из видео показывается то, как Зеленский видится с учителями и жителями региона, а также с противниками разведения сил в Золотом. Как это приехав вечером, Зеленский выходит с Ермаком белым днем из самолета (есть фото) не объясняется. Где ночевало 18 человек телесъемочной группы, Ермак и почти три десятка охраны не показано. О "встрече с учителями" - Золотовская общеобразовательная школа 1-2 ступени код ЄДРПОУ 25685826 согласно общегосударственному реестру прекратила свое существование прекратило свое существование 14.11.2017 г.
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Он и так никуда не уйдет. Он в Золотое зайдет.
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путіни та інша мерзота руSSкого міра не підуть з Донбасу ніколи....їх треба зачищати і виносити звідти, як руSSкіх з Афганістану....
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знову починається схема: "я - беркут" добкіни, азірови і гепи зі слугами путіна знову провокують майдан...
Шкода тих хлопців з Національної гвардії та з поліції....яким пізніше знову прийдеться просити пробачення в УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...а взагалі, я знову ж, в 3043-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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скажите мне пожалуйста,что это просто дурной сон,что сейчас 1 апреля и ничего этого не было Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 9975
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что б было понятно на кого работает Зеленский на самом деле можно посмотреть это


Москва, Зеленский о хохлах
https://www.youtube.com/watch?v=DLjztX85__E
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Там что-то новое, чего не знали 25% проголосовавших?
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Роман Донік‏ @donikroman 12 ч.12 часов назад

Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 4683

Если отбросить эмоции, то из видео, которое запостили у Зеленского, видно, что аваковские, Зеленского тупо не информируют о происходящем. Ни про акции под ОДА, ни про наличие вооруженных людей в одном из домов. -Оптом пошел запасаться попкорном-
Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 7037

Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 9653
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Украинские граждане незаконно находятся на территории Украины.... Это дно...
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Хотілося б побачити, як оці ж браві поліцейські поїхали за Золоте-4, про минули військові укріплення і вигнали з території України озброєних терористів з такими ж понтами, як планують це зробити з азовцями. Ну хоча б для того, щоб всі могли впевнитись, що поліція, яка начебто залишиться у Золотому-4 після відведення ЗСУ дасть собі раду з підтримання у населеному пункті конституційного ладу. Я правильно вважаю, товариство?
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Барыга уничтожил добровольное движение,теперь возглавил его
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отой барига, що через кіпрські офшори кацапські кіна знімав?
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У нас один барыга петро пятый
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не кроши на зеленойобиков иниж те ное лохи какието
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не. то другой. тот на мордовии соевой мацой торговал.
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зеленобобики ушли сватов смотреть
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...той-той...що підтанцьовував під руSSку балалайку на масковскіх карпаратівах...
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Соевый мародер не возглавил добровольческое движение, а нанял несколько десятков макак для расшатывания ситуации в стране
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Можно и так сказать,сути не меняет
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Правда колет глаза порохоботам,раз спамят
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Да уехал "АЗОВ" из Золотого еще вчера (27.10.2019). Операция по дискредитации ветеранов у Сопли прошла успешно.
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Мне одному кажется, что кому-то очень не нравится пропускной пункт в посёлке Золотое? Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 4203
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****, козломорді руками своїх агентів при владі, розпалюють громадянську війну, щоб потім , як це було вже не один раз виправдати вторгнення, помащу братскаму народу в барьбе с "націонал-фашистами" і запровадження на всій території України рюсскаго міра в усій його красі.
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цікаво, хто буде писати лист-чуркіна путіну..?! чи все буде простіше: 95-кагал разом з хором ім Верьовкі будуть співати "путін ввєді, путін памагі, путін спасі...."
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"Азов" - подразделение нацгвардии. Дали приказ, под козырек, и выполнять, рассуждай с женой на кухне. Оспаривать приказ, можно только после его выполнения.
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Ерунда. Куча примеров, когда в случае серьезных волнений по крайней мере часть армии переходит на сторону восставших
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Эту часть надо убивать, присягу ведь принимали? Выполняй, или в штрафбат, или тюрьма, или в расход. Не надо путать армию (нацгвардию) с бандитами, разбойниками, махновцами. Это служивые люди, от слова служить. Пошел служить, научись брать под козырек, и говорить:"есть"
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Каддафи помнится его же бывшие солдаты отымели в жопу и засунули в холодильник. Так что не стоит с этим шутить. Асада спасли только россияне и персы, его армия де-факто развалилась еще в 2014 году.
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И закончится все это не бунтом или Майданом а обычными погромами особей щироукраинской реформаторской национальности.
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Или гражданской войной чего и добивается путин
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Только что написал на гордоне, что Петя тоже начинал с добровольцев - через 5 мин удалили! Попал!
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сайт Гордона - кацапская помойка с ватными модераторами
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кацапи щедро поливають золотом брехню по всьому світу... і гордони не виключення так само як кіssєльови зі скабєєвими... путіноїди платять величезні гроші за пропаганду руSSкого міра поки вони є... але кацапські гроші також не безмежні...кідала пригожин разом з касою змився і дає покази в ЦРУ, рятуючи свою шкіру...БРЕХУН доренко також не дожив "обіцяного підвищення гонорару"..
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Враховуючи що вже навіть США збираються визнати "азов" терористичною організацією, цим "ахтивістам" з "витиранами" потрібно забиратися із Золотого не чекаючи доки їх там знищать. Адже якщо до цього дійде - ніхто за терористів заступатись не буде.
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Скажи, ******, а зачем ты коверкаешь слова активисты и ветераны?
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А как их можно выселять? Они - граждане Украины, у нас в стране свобода передвижения - они запросто могут поставить палатки на природе и жить в них сколько им хочется. Кого куда выслеять? Придурки зелеботые
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в цирке клоуны
таков порядок
есть там и акробаты и гимнасты
но главное это клоуны
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знаєте, шановне панство, ще до вчора я був впевнений, що добровольці мають не дати розвести війська. ще до вчора.
після того, як подивився зустріч добровольців з зеленським такої впевненості в мене немає і ось чому. зеленське дало зрозуміти, що в разі, якщо хлопці не поїдуть щодо них буде застосований спецназ, поліція (назвіть як хочете), але їх буде звідти усунуто із застосуванням сили. і в цьому в мене немає жодних сумнівів.
і от тепер я не вбачаю можливим, щоб ці хлопці там залишались. чи ми хочемо, щоб вони протистояли українським спецпідрозділам, щоб їх постріляли, поламали, повбивали, порушили щодо них кримінальні справи? я не хочу.

хоче зеленське розведення, хоче розведення місцеве населення - бл... та нехай беруть. а от як зайдуть туди росіяни із сепарами, тоді майдан, майдан завданням якого буде не випустити жодне привладне зе з країни.
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Після того, як продививсь повне відіо спілкування Зеленського з азовцями в Золотом, вже до відведення не ставлюсь з таким несприйняттям.
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Уявляю відправити тебе на Козломордію на три місяці. Потім ти напишеш: "Вже до Путіна не ставлюсь з таким несприйняттям. Слава Наваросії!".
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Пан продажний троль російського шпигуна Порошенка не дививсь повне відіо, на яке я дав посилання, бо відіо триває 35хв, а він кинув проплачену какашку через 5хв Поліція збирається виселяти "Азов" із Золотого-4, - журналіст Левін - Цензор.НЕТ 148
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Наши ВСУ в Золотом должны каждый день пускать в небо белую ракету и говорить ОБСЕ, что мы готовы отводить войска.
Если в ОРДЛО тоже пустят белую ракету, то мы скажем что УЖЕ все развели.
ОБСЕ поедут посмотрят к нам и к ним и скажут - "Ну .... э-ээээ... Да типа они развели войска...вроде бы..."
И что дальше?!
Что это поменяет?
НИЧЕГО.
Это все спектакль с обоих сторон. И обе стороны прекрасно знают что это спектакль. И Меркель с французиком тоже понимают что это спектакль.
Поскольку ситуация на Донбассе в принципе неразрешима дипломатическим путем - остается всем участникам и дальше "валять ваньку"
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А ВОТ ЭТО --------------------------------------------------.
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ШОК .!!!!!! .
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY

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Все будет гут. Вооружение отведут, останутся, если захотят, без оружия с топорами или в полицию в этой зоне.
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тем более что добытое у врага оружие в бою нормальная тема......... думаю там прикопано
достаточно
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Тут сказати можна тільки одне, постановка це чи ні, але факт гопника президента відносно воїнів АТО на лице, його поведінка типу я президент, а не лох , а ви хто такі , в стилі зуб даю, лохотрат з'їсть.
Гопника який навіть від армії відкосив, зараз
з себе намагається створити образ головнокомандувача, але виходить все одно гопник....
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Зебобики доиграются. С огнем шутите!

Ваша обезьянка в миротворца поиграть хочет? Пусть а фронт пойдет, повоюет уклонист хренов.
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если отойти и русня не отойдет это свежие санкции, если нацики не отойдут, это мы сорвали минск, машка алкошлюшка уже мусолит эту тему...
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Агресор повинен відійти,а ЗСУ на своій території.
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никуда они не выйдут, можно еще 6 лет подождать, положить еще 14 тысяч...нет примеров когда они бы выходили, приднестровье, абхазия, и выбить невозможно...можно без конца прожигать свои ресурсы на освобождение, и ждать кто первый сдохнет....
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ЗСУ на позиціях до введення миротворців ООН.Крапка.
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Вы в курсе что для ввода миротворцев нужно согласие обоих сторон?
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Русня срывает это самое разведение с 2016 года. Ну и где санкции? Пропало желание строить СП-2?
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А шо чувак с двумя топорами делает в Золотом? Ждет кацапов на танках???)))
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Він їм шини проколе і зупинить наступ!
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С гнусавым нелохом уже все понятно. Теперь остается вопрос, куда он будет драпать в Израиль или Ростов.
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революция пожирает своих героев, айдар, азов выполнили свою функцию, больше они не нужны...с той стороны тоже самое, все героические бандосы мертвы, мозговой, захар, сони эрикссон и прочие гиви...
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Пороховоры, о чем кудахчете. Полиция уехала никто никого не выселил. Раскрашенная обезъяна с топорами сама себе скандал пытается закатить. Позорите Украину только. Вы не Президента Украины пугайте, а ***** попробуйте напугать, берите свое "легальное" оружие, топоры и ..здуйте в атаку на сепаров и кацапьё. Но вы сцыте, вам картинка нужна и вашему хозяину нужно перед *****м отчитаться что Минские договоренности сорваны и Россия может опять хкласть на любые договоренности.
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ну,ну,не горячись..
тот факт,что у Украины сегодня нет Президента,не означает,что он не появится в ближайшем будущем..
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ты забыл осветить тему будапештского меморандума который подписан главами 4 стран в
отличие от минской липы.............
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И что же это получается? Рядом с нашим президентом в "чувствительных и деликатных вопросах" находится человек напрямую связанный с российскими центрами тайных внешнеполитических операций ?

Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?

Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?

https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html?spref=fb&fbclid=IwAR02w_QUiUjOB1mEZ1ISWCta3JWioYCfXwn0vhGqjZkzPjKM7pTuPV7g-VI
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Азов там,щоб справжніх патріотів-добровольців там не було.Щось це мені нагадує майдан,коли спочатку побили студентів...
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и нашел же учителей- сепаров. в любом случае что бы победить, а не разводить, не нужно слушать мнение местного населения.
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Мля, а понты с топорами ... прям Рэмбо.)))
Интересно, Аваков думает наводить порядок или будет и дальше нагнетать весь этот психоз???
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