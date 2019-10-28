 Полиция собирается выселять "Азов" из Золотого-4, - журналист Левин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил журналист издания LB.UA Макс Левин, передает Цензор.НЕТ.
"Золотое-4. Полиция собирается выселять "Азов". Приехали тики-шо, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4", - рассказал он.
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"Сегодня утром, 28 октября, к бойцам "Национального корпуса", которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители. Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские отъехали от места дислокации "Нацкорпуса"", - пишет LB.ua
Шкода тих хлопців з Національної гвардії та з поліції....яким пізніше знову прийдеться просити пробачення в УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ...а взагалі, я знову ж, в 3043-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
Москва, Зеленский о хохлах
https://www.youtube.com/watch?v=DLjztX85__E
Если отбросить эмоции, то из видео, которое запостили у Зеленского, видно, что аваковские, Зеленского тупо не информируют о происходящем. Ни про акции под ОДА, ни про наличие вооруженных людей в одном из домов. -Оптом пошел запасаться попкорном-
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ОН ВАМ НЕ ЛОХ ????..
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https://www.youtube.com/watch?v=0rBIpII_p78
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таков порядок
есть там и акробаты и гимнасты
но главное это клоуны
після того, як подивився зустріч добровольців з зеленським такої впевненості в мене немає і ось чому. зеленське дало зрозуміти, що в разі, якщо хлопці не поїдуть щодо них буде застосований спецназ, поліція (назвіть як хочете), але їх буде звідти усунуто із застосуванням сили. і в цьому в мене немає жодних сумнівів.
і от тепер я не вбачаю можливим, щоб ці хлопці там залишались. чи ми хочемо, щоб вони протистояли українським спецпідрозділам, щоб їх постріляли, поламали, повбивали, порушили щодо них кримінальні справи? я не хочу.
хоче зеленське розведення, хоче розведення місцеве населення - бл... та нехай беруть. а от як зайдуть туди росіяни із сепарами, тоді майдан, майдан завданням якого буде не випустити жодне привладне зе з країни.
Если в ОРДЛО тоже пустят белую ракету, то мы скажем что УЖЕ все развели.
ОБСЕ поедут посмотрят к нам и к ним и скажут - "Ну .... э-ээээ... Да типа они развели войска...вроде бы..."
И что дальше?!
Что это поменяет?
НИЧЕГО.
Это все спектакль с обоих сторон. И обе стороны прекрасно знают что это спектакль. И Меркель с французиком тоже понимают что это спектакль.
Поскольку ситуация на Донбассе в принципе неразрешима дипломатическим путем - остается всем участникам и дальше "валять ваньку"
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ШОК .!!!!!! .
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https://www.youtube.com/watch?v=69885pm-fjY
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достаточно
Гопника який навіть від армії відкосив, зараз
з себе намагається створити образ головнокомандувача, але виходить все одно гопник....
Ваша обезьянка в миротворца поиграть хочет? Пусть а фронт пойдет, повоюет уклонист хренов.
тот факт,что у Украины сегодня нет Президента,не означает,что он не появится в ближайшем будущем..
отличие от минской липы.............
Не отсюда ли Россия знает почти о каждом украинском движении в международной и не только сфере?
Кто реально формирует внешнеполитический курс Украины, президент Зеленский или Сергей Приходько через Ермака ?
https://timeze2019.blogspot.com/2019/10/blog-post_26.html?spref=fb&fbclid=IwAR02w_QUiUjOB1mEZ1ISWCta3JWioYCfXwn0vhGqjZkzPjKM7pTuPV7g-VI
Интересно, Аваков думает наводить порядок или будет и дальше нагнетать весь этот психоз???