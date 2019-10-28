 Полиция собирается выселять "Азов" из Золотого-4, - журналист Левин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщил журналист издания LB.UA Макс Левин, передает Цензор.НЕТ.

"Золотое-4. Полиция собирается выселять "Азов". Приехали тики-шо, в количестве 18 человек, вооруженные, приехали под предлогом проверить мою машину (подозрительное авто). Осмотрели авто, узнали кто я, доложили начальству и пока поехали. Пытались нависать, что я незаконно проехал в Золотое-4", - рассказал он.

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"Сегодня утром, 28 октября, к бойцам "Национального корпуса", которые находятся в Золотом-4, прибыли правоохранители. Бойцы рассказали, что им стало известно, что полиция собирается их "выселить" из населенного пункта. Официально о таких мерах не сообщалось. Прибывшие правоохранители (около 20 человек) не предпринимали никаких силовых действий в отношении добровольцев. Они рассказали, что прибыли проверить автомобиль журналистов, который находится слишком близко к линии разграничения. После осмотра полицейские отъехали от места дислокации "Нацкорпуса"", - пишет LB.ua







