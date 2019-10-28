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 Политика Украины, Общество
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 Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця. ФОТОрепортаж

Укрзализныця 27 октября запустила в первый рейс обновленній поезд, который будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев - Мариуполь".

Таким образом маршрут становится ежедневным, отмечают в пресс-службе компании, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что поезд сформирован из 10 вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 типа СВ) после капитально-восстановительного ремонта. На это Укрзализныця потратила более 140 млн грн с НДС. Каждый вагон можно будет использовать 14 лет.

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В компании напоминают, что первый состав поезда № 10/9 "Киев - Мариуполь" курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.

Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 01
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 02
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 03
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 04
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 05
Поезд из Киева в Мариуполь будет курсировать ежедневно, - Укрзализныця 06
Фото: Укринформ

Источник: https://censor.net.ua/p3156215
 
   
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Когда Мариуполь будет снабжаться водой независимо от захваченного ордой Донбасса?
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Ну не получается у нас полноценной инфы как всегда. Вопрос ведь важный. А в каких городах останавливаться будет? Банальный маршрут сразу сообщить---очень просто, но важно очень.
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а паровоз в этом поезде достаточно мыролюбный?
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