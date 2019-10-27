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Все про:моряки (945) свадьба (128) Херсонщина (826)

 Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу. ФОТОрепортаж

Виктор Беспальченко и его возлюбленная Татьяна расписались еще летом в московском СИЗО "Лефортово". Теперь они устроили шикарное торжество для родных и друзей.

Выездная церемония состоялась в Бериславском районе в винодельческом хозяйстве князя Трубецкого на берегу Днепра. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Виктор и его избранница Татьяна вместе уже пять лет, познакомились еще до оккупации Крыма.

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На праздник приехали освобожденные украинские моряки со своими семьями, их адвокат Николай Полозов, глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. По его словам, к организации свадьбы "присоединились люди со всей области, от всей херсонской семьи".

Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу 04

Читайте на Цензор.НЕТ: Украинский военнопленный моряк Беспальченко женился в московском СИЗО "Лефортово". ФОТО

Шафером на свадьбе стал освобожденный моряк Михаил Власюк, а подружкой невесты – сестра другого моряка Владислава Костишина Елена.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляли, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Также на Цензор.НЕТ: РФ может объявить в розыск освобожденных украинских моряков, - Полозов

В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года.

7 сентября 2019 состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/p3156199
 
   
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храни их Аллах, или кого там модно щас иметь в божках то?
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Молодоженов будет хранить Господь,
а козлов - овчарка 😁
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наташ, а ничего шо Поспоть - выдумка жрецов то?
не обольщайся, прошу...(да мне и пофиг)
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Отлично. Я бы на месте Зели.... о б*же...
я бы просто пришел в виде главкома, незаметно. отдал бы честь и свалил бы...(гордится вяличием нашего "флота")
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шоб все обрыгались? Я не вас имею в виду, а янеЛоха
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За головнокомандувача, який хамить солдату чужої армії чи навіть полоненому, було б соромно. За того, хто робить це з вояком, котрий з власної волі захищає його країну - страшно. Він не розуміє, на чому тримається його влада.
(С)
@viatrovich
🤔
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Кстати, по тёткам, которые долбились в дёсна с ************ есть продолжение истории Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 567

Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9450
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я чото то відео не бачив нормально.... хоча, мені ше з зими було відомо шо Зєля нас ненавидить... мля, ну і дожи.ди.лись то бл...
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Круто) главное чтоб теперь янеЛох вас кацапам обратно не отдал...
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зеленский ..зачем вернул моряков...что ты творишь..капитулянт... Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 8092
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З дня на день тех моряков обьявят в розьск, почему они не являются на Россию к следователю, а впереди еще суд . Кто там от наших гарантировал что они будут все исполнять ?
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Герой. Сдал свой катер без единого выстрела. И если бы такие герои были под Савур мо6илой, Иловайском, ДАПом и Дебальцево, интересно где бы Вова Тупин остановился?
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Спроси комсюка пастора как он Крым просрал? Позвонили и просрал, а может продал.
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Ну Крым продали. Всем нормальным, кто умеет думать это понятно.
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Ну да, так получается, никто за него не воевал.
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Воевать это даже одно, а торговать как то другое. Ради своих должностей, которые эти деятели явно незаконно пооучили, они продали Крым, что бы их пр знали законной властью. И это как минимум....
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вот шо значит путен подсобил, а так был бы нет никто и звать никак
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Во щасливі! Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 6837 А Лєнка-сєпарша аж 8 років чекала, коли ж цей зе-недомірок їй пропозицію зробить... Освобожденный из плена моряк Беспальченко сыграл свадьбу - Цензор.НЕТ 531
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А ти набери повний рот лайна і плюнь на них. ДЕБІЛ.
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Вибачайте, Вікторе Лі, але можна спочатку Майстер-Клас від плювателлів лайном від вашої фірми?
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Моя допомога може бути тільки теоретична,а практику проходь разом зі свинарником.
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Ви мене розчарували, шановний Вікторе Лі! Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9423 А я ж така, уся романтична, сподівалася, шо Ви -такі наберете в рота лайна та втопите в ньому міліпіздрічного зєльку! Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 5698
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да жене недоклоуна не позавидуешь -дождалась)мало того что мужа весь Мир моникой зовет, теперь она еще и янеЛохова... А представляете, как зебоба дома истошно гнусавит, что оно президент)))
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Вообще-то если бы был в Украине президент, а не Моника , мог бы и поздравить .
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Врагу не сдается наш гордый моряк!. А нет, сдается.
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"... зіграв весілля..."
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не "зіграв", а "відгуляв весілля" -- так буде по нашому.
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Молодятам щастя, звісно.
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сенкс, хоть одна положительная новость на цензоре)
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И не стыдно таким героям военную форму носить
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На місці молодої треба стежити за нареченим, який до весілля вже зрадив військовій присязі. Он на фото, він вже і дружку до себе блище притулив...
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Зкріпно.
А ось більш гламурне весілля: НА ФОНЕ КОВРА - це ПО-БОГАТОМУ, базару ніль Звільнений із полону моряк Беспальченко зіграв весілля - Цензор.НЕТ 9059 і посони у блискучих костюмах сурйозні й опасні.


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