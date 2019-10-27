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 Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик. ФОТО

В результате ДТП в Хмельницкой области погибли муж, жена и 14-летняя дочь. Выжил только младший сын, он в больнице.

Авария произошла около 8 утра на трассе "Житомир-Черновцы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу полиции Хмельницкой области в Facebook.

"Столкнулись легковой автомобиль "Фольксваген Кадди" и грузовик "DAF". В результате столкновения погиб 42-летний водитель "Фольксвагена", его 39-летняя жена и 14-летняя дочь, которые были пассажирами авто. Десятилетний сын получил травмы и был доставлен в больницу каретой скорой помощи. Сейчас мальчика обследуют врачи. Семья жила в Хмельницком", - сказано в сообщении.

Водитель грузовика цел, он не обращался за медицинской помощью.

Также на Цензор.НЕТ: Водитель Audi на Луганщине наехал на мать с детьми: погиб 3-летний мальчик

"По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", - добавили в полиции.

Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 01
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 02
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 03
Легковушка столкнулась с грузовиком на Хмельнитчине: вся семья погибла, выжил только 10-летний мальчик 04

Источник: https://censor.net.ua/p3156196
 
 
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Мда уж... Явно шел на обгон, а там встречка занята. Нырнул в свой ряд и подрезал грузовик. Он явно пытался уйти на обочину с тормозами.
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дуже схоже!
або раптовий виїзд на зустрічну.
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На фото туман не густой, но и при таком надо задумываться с семьей илти на обгон.
Да ну уж лучше потянуться немного.
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При чём тут фото? Во время дтп туман был на порядок гуще.
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Судячи з фото, водій "Фолькса", перед поворотом, дороги, вийшов на "зустрічку" і пішов на обгін.. А тут, з-за повороту, з туману - фура. Водій фури спробував запобігти наїзду, звернувши на обочину, але не встиг...
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меня раз фура спасла от лобового.. где его искать не знаю.. зелёный седан у меня был..
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